МОРДОВСКОЕ УФСБ ЗАНИМАЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СЪЕЗДА ДЛЯ РАФАЭЛЯ МАНЮРОВА

Сегодня, 29.10.2020, двое сотрудников Мордовского УФСБ объездили четыре села в Ельниковском районе Мордовии, мечети которых относятся к Региональному духовному управлению мусульман Республики Мордовия (РДУМ РМ) – Акчеево, Вачеевка, Лобановка, и Чурино.

Как говорят имамы, главным из двух молодцов оказался тот самый Андрей Стрельников, который влез в президиум на съезде РДУМ РМ 17.08.2020, и который, по словам Айсы Айзатуллина, угрожал ему изнасилованием, если не подпишет ложные показания против муфтия Зяки Айзатуллина. Второй – сотрудник из Темникова по имени Дмитрий.

Имамов призывали не заниматься экстремизмом, приехать в Саранск на новый съезд и голосовать там за Рафаэля Манюрова. И против действующего муфтия РДУМ РМ Зяки Айзатуллина.

25 августа у них не получилось согнать имамов РДУМ РМ в гостиницу «Адмирал» в Саранске, чтобы торжественно избрать того же Манюрова. Тогда они сумели привезти под угрозой увольнения с работы только одного (!) имама – Марата Батерякова. Только одного из семнадцати!

В августе организацией «съезда» занимались различные чиновники – от глав сельских администраций и до глав районов. Не смогли. Теперь Андрей Стрельников, сотрудник Мордовского УФСБ, этим занимается лично.

Одну задачу уже выполнили – показаниями подставного свидетеля Дамира Утешева, которого в мечети «Ускудар» никто не видел, заставили суд принять решение о наказании муфтия Зяки Айзатуллина – ему самому платить штраф в 2 тысячи рублей, а его муфтият должен будет выплатить в бюджет России 100 тысяч рублей.

На вопрос имамов – а почему мы должны голосовать за Манюрова, мы хотим голосовать за нашего Айзатуллина – Стрельников отвечал, что Айзатуллин продавал запрещенные книги и его племянники фигуранты уголовного дела, вот почему. И что Талгат Таджуддин так хочет. И якобы на съезд приедет либо сам Талгат, либо его заместители.

Якобы суд уже отстранил Айзатуллина от деятельности, муфтията уже нет, они проводят съезд, чтобы сохранить муфтият, и только одна кандидатура – Рафаэль Манюров. И якобы они стараются сохранить РДУМ РМ, чтобы там был традиционный ислам. Но никому не сказали, когда именно будет этот “съезд”.

Что примечательно, нагло лгали, что якобы они проехали уже все 17 мечетей РДУМ РМ и все согласились. Кроме имама села Чурино, который болеет и не может ехать в Саранск, и имама села Митрялы, который отказался ехать.

Пытались подтравить имамов против Айзатуллина - вот РДУМ РМ за 5 лет получил 4 миллиона от ЦДУМ России, а вам ничего не дал.

Имамы добавили, что гости ругали Белозерье, и что якобы там бандитизм, и похвалялись, что они уже арестовали 40 человек оттуда.

Забавно, что когда имам села Чурино категорически отказался ехать в Саранск голосовать за Манюрова, Стрельников как бы пригрозил, что тогда приедут к нему домой с компьютером.