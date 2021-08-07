И НОВЫЙ МУФТИЙ РДУМ РМ НЕ УСТРАИВАЕТ МОРДОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ?

В среду, 04.08.2021, вновь избранный муфтий Регионального духовного управления мусульман Республики Мордовия (РДУМ РМ) Дамир Биккинин повторно подал в Управление Минюста РФ по РМ пакет документов на государственную регистрацию изменений.

Почему повторно? Может, в первом пакете были серьезные ошибки? Сведения, не соответствующие действительности?

Нет, в них не было ничего, за что можно было получить отказ.

Тогда в чем дело?

Просто в понедельник, 26.07.2021, позвонили Дамир-хазрату из Управления Минюста и пригласили получить уведомление об отказе.

Какие же причины указаны в отказе?

Одна причина, пусть и совсем не серьезная, есть.

При каждой перерегистрации Управление Минюста зачем-то требует так называемые «Сведения об основах вероучения». Как будто мусульманские религиозные организации то и дело вносят изменения в исламское вероучение.

Так вот, в пакете документов были эти самые «Сведения об основах вероучения», которые без изменений подавались все время существования РДУМ РМ. А на последней страничке сохранилось словосочетание «ЦДУМ России». И все.

Управление Минюста РФ по РМ считает, что поскольку РДУМ РМ заявляет о выходе из ЦДУМ России, то упоминание ЦДУМ России в «Сведения об основах вероучения» уже «является внутренним противоречием».

И больше нет ни единого серьезного основания для отказа.

Надумали

Что делать? Как отказать мусульманам? Похоже, что сотрудники Управление Минюста почти месяц думали, как бы отказать в регистрации, и «надумали»…

Из текста отказа: «В государственной регистрации изменений… отказано … по основаниям несоответствия устава и других представленных на государственную регистрацию документов требованиям законодательства Российской Федерации и наличия в них недостоверных сведений».

Вот как громко и грозно звучит-то – «несоответствие устава» и других документов законам РФ и «наличия в них недостоверных сведений».

Но позвольте – далее в тексте уведомления об отказе ни слова про новый устав РДУМ РМ, который якобы не соответствует законам и в котором якобы недостоверные сведения.

И к чему же апеллирует Управление Минюста в своем отказе?

Якобы «решения съезда РДУМ о выходе из состава ЦДУМ и внесении соответствующих изменений в устав РДУМ приняты в нарушение порядка…» и далее указание на то, что такие решения «подлежат утверждению Верховным муфтием ЦДУМ». И ссылаются на устав ЦДУМ России.

Алё, о чем вы вообще?

Первое же решение, принятое на съезде, было о выходе из ЦДУМ России – и на этом все, никаких отношений с ЦДУМ России уже нет. Какое может быть утверждение чего бы то ни было «Верховным муфтием ЦДУМ»?

Вторым решением съезда было принятие нового устава, согласно которого муфтий избирается голосованием делегатов. И не требуется никакого утверждения никаким Верховным или Наиглавнейшим муфтием.

Странно – в Управлении Минюста сидят сплошь юристы, но как бы не понимают, что после решения о выходе из ЦДУМ и принятия нового устава все процедуры уже идут по новому уставу.

Много муфтиятов ушло от Таджуддина

Когда это бессменный Верховный муфтий ЦДУМ России Талгат Таджуддин подтверждал выход какого-нибудь регионального муфтията? Никогда.

У него в 1990-х годах было около 50 региональных муфтиятов, а сейчас осталось 14-15. Настолько Таджуддин своим поведением отвратил от себя мусульман.

Вот неполный список региональных централизованных религиозных организаций (ЦРО), вышедших из состава ЦДУМ России: ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-западного региона России (Равиль Пончаев), РДУМ Ханты-Мансийского автономного округа (Тагир Саматов), РДУМ Чувашской Республики (Альбир Крганов), РДУМ Пензенской области (Адельша Юнкин), РДУМ Сибири (Омский муфтият, Зулькарнай Шакирзянов), Дальневосточное представительство ЦДУМ России (Хамза Кузнецов, Хабаровск), ДУМ Республики Татарстан (Фарид Салман), ДУМ Владимирской области (Вафа Яруллин), ДУМ Нижегородской области (Умар Идрисов), ДУМ Европейской части России (Равиль Гайнутдин), РДУМ Томской области (Нурулла Турсунбаев), РДУМ Новосибирской области (Накип Шакирзянов), РДУМ Пермского края (Мухаммедгали Хузин), ДУМ Урала (Уральский муфтият, ранее РДУМ Свердловской области, Сибагатулла Сайдулин), и другие.

При этом ЦДУМ России никогда не подтверждало выход этих организаций из своего состава и не соглашалось с этим.

Однако все Управления Минюста РФ по указанным регионам, без исключения, перерегистрировали эти централизованные религиозные организации, и тот же самый устав ЦДУМ России, который действовал на момент выхода большинства этих ЦРО из состава ЦДУМ, не стал препятствием для этого.

В отказе написано, что якобы новый муфтий Дамир Биккинин "...в установленном уставом порядке в качестве муфтия РДУМ РМ не утвержден, следовательно, не наделен полномочиями выступать от имени организации...".

И снова здрасте! Причем тут порядок старого устава, когда действительно требовалось подтверждение из ЦДУМ? Новый муфтий избран делегатами съезда РДУМ РМ в соответствии с новым уставом – в котором нет никаких дополнительных утверждений кем-то.

В отказе есть даже претензия к тому, почему муфтий Айзатуллин не участвовал на съезде, так как согласно старого устава “Муфтий председательствует на заседаниях Съезда и Президиума РДУМ (пункты 32 и 55 Устава РДУМ)”. Вот как!

Но это его личное дело – не захотел Айзатуллин давать повод для новых придирок со стороны Управления Минюста, как это было в двух отказах в 2020 году – «А почему снятый Верховным муфтием Таджуддином Айзатуллин председательствовал на съезде?» – вот и не участвовал. Но даже это ставят мусульманам в упрек.

В отказе минюстовцы пишут: “...Съездом не решен вопрос о досрочном прекращении полномочий Айзатуллина З.А. в качестве муфтия РДУМ”.

Да, внеочередной съезд РДУМ РМ 23.06.2021 не решал «вопрос о досрочном прекращении полномочий Айзатуллина З.А. в качестве муфтия РДУМ», так как этот вопрос был уже давно решен совместными усилиями мордовских правоохранительных органов, ЦДУМ России, мордовскими судами и Управлением Минюста РФ по РМ:

а) З.А. Айзатуллин еще 07.07.2020 в здании УФСБ РФ по Мордовии подписал две копии заявления об уходе с должности по состоянию здоровья;

б) ЦДУМ России издал два указа об освобождении Айзатуллина З.А. от обязанностей руководителя РДУМ РМ;

в) два суда Мордовии вынесли решение о признании Айзатуллина З.А. административно наказанным по экстремистской статье 20.29 КоАП РФ;

г) Управление Минюста РФ по РМ вынесло предупреждение о том, что «...Айзатуллин З.А. не может входить в состав участников (членов) Организации, а также выступать лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени Организации».

Что же вам еще нужно? Вы что, полагаете, что после выборов нового муфтия у старого муфтия все еще сохранились какие-то полномочия? Юристы ли вы?

Текст отказа уверяет, что якобы на внеочередном съезде присутствовали лишь руководители местных мусульманских религиозных организаций (ММРО) и поэтому невозможно «…сделать вывод о наличии кворума на заседании внеочередного съезда РДУМ, а следовательно, о его правомочности….».

Почему бы сотрудникам, готовившим отказ, не прочитать внимательно протокол съезда?

Там черным по белому приведено краткое изложение доклада секретаря внеочередного съезда Алсу Мякушевой, в котором она подробно расписала, кто по старому уставу является делегатом съезда, сколько человек явились, и есть ли кворум.

Должны были явиться 17 делегатов-представителей, являющихся руководителями ММРО (из них шестеро – члены президиума РДУМ РМ), муфтий Айзатуллин, 3 имам-хатыба, не являющиеся руководителями ММРО, 3 члена ревизионной комиссии. Итого 24 делегата.

Не явились – 1 имам-хатыб, 1 член ревизионной комиссии, 4 руководителя и муфтий Айзатуллин.

Прошли регистрацию – 2 имам-хатыба, 2 члена ревизионной комиссии, 13 делегатов-представителей, являющихся руководителями ММРО (из них шестеро – члены президиума).

Кворум есть – по уставу должны явиться как минимум 2/3 делегатов от 24, то есть 16. Явились 17, значит, кворум есть. Это же простая арифметика.

Таким образом, очевидно, что кворум на внеочередном съезде РДУМ РМ 23.06.2021 был.

Также в отказе записано: «…на заседании Съезда РДУМ РМ присутствовали лишь руководители, а не делегаты-представители местных мусульманских организаций, входящих в РДУМ. Также в указанном протоколе Съезда отсутствует информация об участии членов Президиума».

Это неверное утверждение, так как, согласно доклада Алсу Мякушевой (см. выше), на внеочередном съезде 23.06.2021, кроме руководителей ММРО, являющихся делегатами-представителями своих ММРО, присутствовали все члены Президиума (см. список ниже), а также имам-хатыбы и члены Ревизионной комиссии РДУМ РМ, являющиеся делегатами съезда по должности.

Пункт 27 старого устава РДУМ РМ гласит: «Съезд состоит из делегатов – представителей местных мусульманских религиозных организаций, входящих в состав Организации. Муфтий Организации, имам-хатыбы, члены Президиума Организации, члены Ревизионной комиссии Организации являются делегатами Съезда по должности».

Представителем каждой ММРО, согласно устава и законов РФ, является руководитель ММРО, имеющий право представления ММРО во всех отечественных и иностранных организациях без доверенности.

При проведении прежних съездов РДУМ РМ проводились выборы делегатов, в тех случаях, когда от одной ММРО выбирали 2, 3 или более делегатов. Это оформлялось соответствующими протоколами выборов делегатов. При этом одним из делегатов обязательно был руководитель данной ММРО.

На этот раз президиум решил, что для данного съезда достаточно по одному делегату-представителю от каждой ММРО, чтобы не тратить время на проведение выборов делегатов на внеочередной съезд 23.06.2021, а также предотвратить массовое скопление мусульман в разных населенных пунктах, чтобы не подвергать их опасности заражения COVID-19. Этими делегатами-представителями, естественно, могут быть исключительно руководители данных ММРО, имеющие право представлять данные ММРО без доверенности. Плюс остальные делегаты по должности, перечисленные в п.27 старого устава РДУМ РМ.

Еще одна нелепая претензия из текста отказа: “...в указанном протоколе Съезда отсутствует информация об участии членов Президиума РДУМ РМ”.

Господа минюстовцы, все члены Президиума – Азисов Г.С., Азисов Р.И., Базиев М.С., Биккинин И.Д., Каньков Р.Б., Янгличев Р.А., – избранные по старому уставу РДУМ РМ, являются руководителями своих организаций, поэтому все они участвовали на внеочередном съезде как делегаты-представители своих ММРО. Поэтому, естественно, не было нужды выделять это особым образом в тексте протокола.

Выспрашивали, препятствовали

После первой подачи пакета документов фсбшники беседовали с некоторыми имамами – действительно ли съезд проходил так, как описано в протоколе. Имамы отвечали – посмотрите видеозапись, съезд снимали от начала и до конца.

А вот вторую подачу кто-то (не будем показывать пальцем) попытался заблокировать, используя мордовских нотариусов.

В пятницу, 30.07.2021, обзванивали нотариусов Саранска, но самое раннее окно в их расписании оказалось только на вторник, 3 августа, на 9:30. У нотариуса Родиной С.В.

Но, когда муфтий Дамир Биккинин и юрист Алсу Мякушева явились на прием, оказалось, что самой Родиной нет. Но есть помощница с правом подписи. Она заявила, что нотариус не будет заверять подпись Биккинина, так как нет подтверждения от Талгата Таджуддина.

Стало ясно, что с ней уже поработали. Мякушева сказала ей, что муфтия выбирали по новому уставу, где нет чьего-то подтверждения и достаточно волеизъявления делегатов съезда, чтобы наделить муфтия полномочиями.

Но помощница сказала, что все равно заверять не будет и буквально выгнала клиентов, громко хлопнув дверью.

Алсу позвонила в нотариальную палату, чтобы пожаловаться на поведение нотариуса - там переключили на юриста палаты, которая, вместо извинений, подтвердила, что ни один нотариус Мордовии не будет заверять подпись Дамира Биккинина. Вот это да!

Был еще один вариант – в пятницу Алсу дополнительно записалась к одному нотариусу на среду. Оставалось ждать еще один день.

Обзвонили несколько нотариусов в райцентрах - запись только на следующую неделю. Тогда решили, что если завтра и второй нотариус откажется заверять подпись, придется ехать в Пензу или Москву - к тамошним нотариусам.

В среду было счастье – нотариус проверила документы и заверила подпись муфтия Биккинина. И тут же сдали пакет документов в Управление Минюста РФ по РМ.

Будет еще один отказ?

Скорее всего, будет еще один отказ – ведь те, кто заставляет минюстовцев раз за разом отказывать РДУМ РМ в государственной регистрации изменений, заставят это сделать еще раз.

Понятно, что поступать противозаконно и несправедливо вовсе не в интересах Управления Минюста. Если будет регистрация и Биккинин будет утвержден, и муфтият продолжит нормальную работу, Управлению Минюста от этого ни жарко, ни холодно.

Но есть люди, обладающие влиянием на территории Мордовии, которым страсть как хочется поставить во главе РДУМ РМ Рафаэля Манюрова, заместителя Фагима Шафиева.

Зачем им это нужно?

Некоторые друзья подсказывают – смотри, как работает структура Шафиева – они называют свои мечети культурными центрами и получают немалые бюджетные деньги. Мечетям давать деньги нельзя, а «культурным центрам» – можно.

Шафиев возглавляет такой муфтият с 2008 года и денег на них потратили немерено. Вопрос, те из чиновников, кто обеспечивал их создание и функционирование, кто уже почти 13 лет усердно помогает им – имеют ли они что-то с этого? Или они это делают бескорыстно – чисто по велению сердца и по любви к Шафиеву?

Вспомним двух близких друзей Шафиева – Рустама Касаева и Анатолия Чушкина (бывшего министра культуры), которые уже давненько томятся на нарах – за что их взяли на цугундер? Деньги, однако... Банальная причина...

Сам Шафиев еще в 2007 году попытался залезть на место Айзатуллина – был скандал, но не получилось. Тогда Рафаэль Манюров был заместителем Айзатуллина, однако, как это выяснилось чуть позже, уже в 2007 году играл на стороне Шафиева и его кураторов.

А сейчас Манюров заместитель Шафиева и ему тоже хочется так же – на широкую ногу – монетизировать свою веру, свою религию. Всего лишь нужен свой муфтият.

И те, кто так усердно нагибает Управление Минюста РФ по РМ – Чушкина уж нет, а те далече – они почему так стараются за Манюрова и против РДУМ РМ?

Что они будут иметь с этого и сколько, это несущественно. Но зачем вы пытаетесь раздербанить нормально работающий муфтият?

У вас же есть варианты – возьмите свои три свободные мечети и создайте себе новый муфтият. И монетизируйте свое влияние – кто вам мешает?

Но нет, уже второй год заняты подрывом РДУМ РМ, не гнушаясь ничем. Например сотрудник ФСБ Стрельников заверял некоторых руководителей мечетей, что якобы Айзатуллин получил то ли 4, то ли 5 миллионов рублей из Уфы, от Талгата Таджуддина, а вот с простыми мечетями не поделился, значит, присвоил себе.

Эту же сказку с удовольствием использует в своих антимусульманских публикациях саранская газета «Столица С» – якобы ЦДУМ перечислял миллионы Айзатуллину, а тот присваивал.

Кто его знает, может, Таджуддин так и списывает миллионы на разные региональные муфтияты, оставляя их себе? В Саранске об этом неизвестно.

Штрафовать и ликвидировать

В понедельник, 02.08.2021, состоялся разговор Алсу Мякушевой и Дамира Биккинина с руководством Управления Минюста РФ по РМ. Выяснилось, что минюстовцы сами не понимают, кто же должен будет подписать протокол об административном правонарушении – муфтий Айзатуллин для них как бы давно снятый Таджуддином, а муфтия Биккинина они не признают, так как он не был утвержден тем же Таджуддином.

Что за правонарушение? А в ЕГРЮЛ на 29 июля руководителем все еще числился Айзатуллин – вот и нарушение. Платите штраф. Потом составим еще один протокол, снова будет штраф, и заодно подадим иск в суд на ликвидацию РДУМ РМ, так как вы не выполняете предупреждение Управления Минюста.

Как удобно-то – Управление Минюста отказывается утверждать нового муфтия Биккинина, а виноватым в этом оказывается само РДУМ РМ.

В среду, 04.08.2021, Алсу Мякушева позвонила специалисту Управления Минюста, которая выписала вызов на составление протокола, что придут вдвоем с Дамиром Биккининым. Специалист, которая сама и вызывала, всполошилась и сказала, что не допустит ни Дамира, ни Алсу, так как у них нет полномочий. Дамира они еще не считают муфтием, Айзатуллина уже не считают муфтием, а для Алсу никто не может выписать доверенности.

Прямо как почтальон Печкин в мульфильме: «Я вам посылку принёс. Tолько я вам её не отдам, потому что у вас документов нету».

А кто же должен явиться и на протокол, и в суд, и заплатить штраф? Специалист ушла в прострацию. Сказала, что перезвонит.

После обсуждения с коллегами перезвонила - пусть придет бывший муфтий Айзатуллин.

Зяки-хазрат Айзатуллин приехал и вручил свои возражения специалисту, подписав в протоколе, что он категорически возражает против данного протокола. Теперь будет суд и будет штраф.

Слово о новом руководителе Мордовии

Когда президент РФ Путин прислал в Мордовию нового руководителя Артема Здунова, у местных мусульман появились определенные надежды – Здунов родом из Казани, из «столицы татар всего мира», работал в мусульманской республике Дагестан, жена татарка. Прежние начальники любили только руководителя ЦДУМ РМ Шафиева – и принимали, и одаривали, чем могли, и в СМИ писали почти только о нем – если нужно что-то положительное про мусульман.

А руководителей двух других муфтиятов, по-настоящему влиятельных среди мусульман – Ильдуза Исхакова и Зяки Айзатуллина – игнорировали, годами не принимали, могли не отвечать на письма, а если отвечали, то отписками. Ну и публикации о них обычно были в негативе.

Имамы РДУМ РМ еще в декабре написали Здунову слезное письмо. Тишина.

Потом видим в сообщениях в интернете, что 7 мая, на пасху, Здунов принимает «трех муфтиев». Наконец-то.

Но что видим на фотографиях – рядом с Артемом Здуновым сидят Илдуз Исхаков, муфтий ДУМ РМ, Фагим Шафиев, руководитель ЦДУМ РМ, и где там Зяки Айзатуллин, третий? Его нет. Зато есть Рафаэль Манюров, которого туда привели как муфтия РДУМ РМ.

Позвольте, на каком основании вы его принимаете как муфтия РДУМ РМ? Даже сейчас, в августе, в ЕГРЮЛ муфтием РДУМ РМ числится Зяки Айзатуллин, а никакой не Манюров.

В июне была попытка провести фальшивый съезд РДУМ РМ – на два дня приехал Талгат Таджуддин с многочисленной свитой.

Но, хотя и согнали довольно много подневольных татар со всей Мордовии, съезд не состоялся. В этом мусульманам хотелось видеть руку Здунова – это он не позволил состояться фальшивке.

Но сейчас, после отказа в регистрации, после составления протокола в Управлении Минюста и предстоящего штрафа, после известия о том, что у Управления Минюста есть желание ликвидировать РДУМ РМ, появляются мысли, что кто-то из старых мордовских начальников страстно желает, чтобы накануне сентябрьских выборов у Артема Здунова, помимо других проблем, требующих решения, появилась проблема и с мусульманами.

Не со всеми мусульманами Мордовии, конечно, а только с мусульманами 17 мечетей. Но все же...