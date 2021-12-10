Мусульманская политэмиграция из России продолжает пополняться

В начале этой недели стало известно о том, что в Литве попросил политическое убежище один из ведущих башкирских общественных деятелей Руслан Габбасов. Это произошло через несколько дней после его участия в Форуме Свободной России, прошедшем в Вильнюсе 2-3 декабря. Но обо всем по порядку.

В России Габбасов был лидером признанного экстремистским движения "Башкорт", о репрессиях против которого мы не раз писали (https://golosislama.com/news.php?id=39175 https://golosislama.com/news.php?id=39721). Сам Габбасов заявляет о том, что на родине готовился его арест, что более, чем вероятно, учитывая и предыдущие осуждения на лишение свободы таких башкирских общественников как Айрат Дильмухаметов и Рамиля Саитова (https://golosislama.com/news.php?id=40241), и недавний арест главы штаба Навального в Уфе (запрещен в России) Лилии Чанышевой, которая вступалась за них (https://golosislama.com/news.php?id=40263).

О Форуме Свободной России мы уже писали еще в 2018 году, когда к его организаторам обращался один из лидеров башкирского национального движения, в прошлом возглавлявший совместно с Гейдаром Джемалем движение "Нация Ислама" Айрат Дильмухаметов (https://golosislama.com/news.php?id=34339). С тех пор прошло три года, и Дильмухаметов был приговорен к 9 годам лишения свободы, в том числе за то свое выступление. Но организаторы Форума Свободной России вняли его призыву и в этой раз организовали отдельную секцию, посвященную проблемам национальных республик и движений. Как стало известно позже, на нее были приглашены представители многих народов, включая мусульманские, которые решили не подвергать себя такому риску. А Габбасов приехал и решил назад, в нынешнюю Россию не возвращаться, а попросить политическое убежище, чтобы продолжить свою общественную деятельность с территории Литвы.

И тут возникает несколько интересных вопросов.

Первый - насколько правильно авторитетным общественникам мусульманских народов (да и не только их), посвятивших жизнь борьбе за их права и интересы, покидать родину? Мы считаем, что если выбор стоит между арестом за продолжение своей деятельности или отказом от нее или своих убеждений в пользу служения тиранам, то это совершенно верное решение. И комментарии большинства людей, сочувствующих деятельности Габбасова, говорят о том же. Какой смысл на многие годы садиться в колонию, подвергая себя унижениям и лишая себя возможности приносить людям пользу, если сегодня через интернет ты можешь озвучивать свои идеи из свободной страны?

Второй вопрос, который наверняка возникнет у многих - почему тюрок и мусульманин (движение "Башкорт" было близко к Шуре Мусульман Башкортостана), выбрал для эмиграции не мусульманскую страну, а Литву?

На этот, увы, наивный вопрос уже дал ответ сам Габбасов, который рассказал, что первоначально эмигрировал в Турцию, но по совету знающих людей покинул ее из-за опасения, если не выдачи в в Россию по запросу российских властей, то депортации по их требованию. Ну а об арабских странах, нечего и говорить, потому что если в Турции тебе хотя бы предоставляют такой выбор, то в арабских тебя обычно сразу выдают по первому требованию. Так что, для политического эмигранта остаются страны, которые не боятся портить отношения с Кремлем, и Литва одна их них. Правда, надо учитывать, что для этого дома надо было вести деятельность, вписывающуюся в представления европейцев о легальной политике, а не быть причастным к деятельности, которая рассматривается Западом как угрожающая...

Так или иначе, политическая эмиграция продолжает пополняться активными представителями мусульманских народов России. И как видно, они начинают получать трибуну и на зарубежных площадках выдавленной из России оппозиции (а та, что не выдавлена, уже сидит), и в международных СМИ. И это не только башкиры или татары, но и представители кавказских народов. Причем, у некоторых народов таких людей в эмиграции уже достаточно, но за исключением чеченцев о попытках их объединения и самоорганизации пока не слышно.

Хотелось бы надеяться, что эта ситуация начнет исправляться, и хотя бы в небоящихся Кремля странах начнут появляться те центры политэмигрантов российских мусульман и мусульманских народов, которыми будет громко озвучиваться то, о чем они уже боятся говорить в России.

(На фото - заседание Форума Свободной России, посвященное проблемам республик, Руслан Габбасов с микрофоном)