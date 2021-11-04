Башкирскую активистку приговорили к трем годам колонии за экстремизм

Кировский районный суд Уфы вчера огласил приговор башкирской активистке Рамиле Саитовой, которую обвиняли в публичных призывах к экстремистской деятельности. Ее приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселения, а также запретили администрировать социальные сети в течение двух лет. В срок наказания Саитовой будет зачтено время ее пребывания в СИЗО, начиная с 6 ноября 2020 года, из расчета один день за два.

Ранее гособвинение требовало приговорить Саитову к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщает издание Idel.Реалии, адвокаты Рамили Саитовой заявляли на процессе, что уголовное дело в отношении активистки "было расследовано с грубейшими нарушениями" и требовали полностью оправдать башкирскую активистку. Защита обращали внимание суда на "огромное количество" процессуальных нарушений во время предварительного следствия и в ходе самого процесса.

Так адвокат Гарифулла Япаров заявлял, что считает "самым вопиющим процессуальным нарушением, допущенным следствием и судом" неознакомление обвиняемой и ее адвокатов с материалами уголовного дела. Он также охарактеризовал выводы специалистов — лингвистов и религиоведов — как надуманные, попутно заметив, что суд так и не допросил специалистов-психологов, сделавших выводы о экстремизме в высказываниях активистки. Адвокат Эльвира Шамсутдинова также заявляла, что следствием не доказаны публичные призывы Саитовой к экстремистской деятельности.

Рамиля Саитова тоже заявляла о непризнании своей вины. Свое последнее слово она излагала в течение двух дней, 29 октября и 3 ноября, в стихотворной форме. Свои стихи, она назвала "эпосами", сочиненными ею в тюрьме

Защита заявила, что приговор будет обжалован.

Напомним, что причиной для возбуждения уголовного дела в отношении Рамили Саитовой стали ее высказывания в некоторых видеороликах, размещенных ею на собственном YouТube-канале. Так, в начале ноября 2020 года активистка разместила видео под названием "О крестах, армянах, Караван-Сарае, Асаба-Декларации и Йыйыне в Белорецком Узяне в 12-00 12.12.2020", в котором она, объявив себя "исполняющей обязанности председателя правительства Башкортостана", анонсировала народный сход (йыйын) 12 декабря в Белорецком районе, в повестку которого предложила включить "снос всех [православных] крестов на Урале".