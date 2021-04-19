Бешеные псы в Башкортостане

Псы лютуют в Башкортостане, псы в прямом и переносном смысле.

17 апреля в Учалинском районе стая собак загрызла насмерть четырехлетнего мальчишку. Кадры видеозаписи, на которых женщина пытается отогнать псов от уже трупа растерзанного мальчишки, потрясли многих. Но случай это далеко не уникальный - нападения стай беспризорных собак на прохожих происходят постоянно, просто если взрослым часто удается отбиться с потерями для здоровья, то у детей в таких ситуациях шансов нет, если своевременно не вмешаются взрослые.

А 18 апреля уже другие псы напали на другого человека - в Баймаке тремя неизвестными с битами был избит до полусмерти экологический активист Ильдар Юмагулов, известный всей республике своей защитой ее окружающей среды от варварской разработки (см. одно из его выступлений).

https://youtu.be/-wJ-DGiIkQs

Экологический геноцид башкортостанцев колониальным капиталом, крышуемым кремлевскими наместниками - тема, о которой не только регулярно пишем мы, но на которую обращали внимание и российские оппозиционные политики. Например, Алексей Навальный, который сейчас сидит и жизнь которого находится под угрозой из-за объявленной им голодовки в ответ на беспредел администрации колонии (https://golosislama.com/news.php?id=35946). Или Никита Исаев, который приезжал в тот же Сибай в 2019 году поддержать людей, выступивших против экологического геноцида. Напомним, что согласно данным расследования Христо Грозева, Никита Исаев был убит теми же отравителями, которые пытались убить Алексея Навального и убили Тимура Куашева (https://golosislama.com/news.php?id=39527).

Однако до этого во время его визита в Сибай Исаев был атакован такими же псами. Избивать политика федерального масштаба тогда не стали, ограничившись обсыпанием его мукой и выстрелами в воздух. И такие акты запугивания стали стилем правления нового московского наместника Радия Хабирова (https://golosislama.com/news.php?id=35262). Это не считая квазиправовых репрессий вроде ареста и осуждения на 9 лет колонии строгого режима главного башкирского оппозиционера Айрата Дильмухаметова или официального запрета ведущей башкирской общественной организации "Башкорт".

После этого была сожжена машина оппозиционного общественного деятеля Руслана Нуртдинова, залиты краской машины оппозиционеров Эльмира Мухаметьянова и Лилии Чанышевой, обклеен дискредитирующими пропагандистскими листовками дом лидера запрещенного "Башкорта" Руслана Габбасова. А кроме того, власть использовала псов-титушек для нападения на лагерь защитников "Куштау", однако, была вынуждена пойти им на уступки, получив адекватный отпор (https://golosislama.com/news.php?id=39092).

Так вот, возвращаясь к псам, с которых мы начали эту статью. В условиях, когда власть не решает эту проблему цивилизованными способами, принятыми в современном мире, то есть, отловом бездобных собак и их помещением в приемники, все больше людей говорит о том, что решением этой проблемы может стать их отстрел группами охотников.

И такая аналогия рано или поздно может возникнуть с другими бешеными псами, преступления которых попросту не расследуются. Если их не посадит на поводок и не прекратит использовать сама власть, разбираться с ними могут начать уже сами люди. Ведь Башкортостан известен соответствующими традициями.