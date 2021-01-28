Кто и как убивал Тимура Куашева: новое расследование

Итак, Христо Грозев и Bellingcat опубликовали вторую часть своего расследования - об убийствах известных общественных деятелей спецподразделением ФСБ, отравившим Алексея Навального.

Как и предполагалось среди доказанных случаев политических убийств оказалось дело нашего брата, мусульманского правозащитника и журналиста Тимура Куашева. Как следует из расследования, он был убит даже не по инициативе местных силовиков, а одним из ключевых центральных подразделений ФСБ России.

Публикуем ту часть расследования, которая посвящена этому убийству.

Убийство Тимура Куашева

Вечером 31 июля 2014 года журналист и правозащитник из Нальчика Тимур Куашев собирался пойти в театр на спектакль, где его мать играла одну из ролей. В 18:30, за полчаса до спектакля, он созвонился с мамой, пообещал ей, что прилично оденется и не опоздает. Вскоре после этого звонка свидетели видели, как он в шортах вышел из дома и встретился с двумя людьми, явно ему знакомыми (он обнялся при встрече), после чего куда-то ушел с ними и, судя по всему, сел к ним в машину (хотя этого уже никто не видел). Не похоже, что он планировал уходить надолго, — он оставил дома документы и мобильный телефон (хотя всегда брал его с собой). В театр он не пришел. Мать, вернувшись домой около 22:00, обнаружила его мобильный телефон, билеты в театр, деньги и перстень, который он снимал, только когда принимал душ. На следующий день его тело было обнаружено у дороги в лесу в поселке Хасанья (окраина Нальчика). Он лежал на животе, лицом вниз. На лице и коленях были ссадины и гематомы. Судмедэксперт обнаружил под мышкой след от шприца.

Ссадины у Тимура были лишь на верхней части лица и были похожи на следы от руки, как если бы в машине один из убийц сзади обхватил его рот и нос тряпкой, смоченной хлороформом или подобным веществом, чтобы лишить его сознания. Несмотря на все очевидные следы насилия, официальная причина смерти 26-летнего активиста — острая коронарная недостаточность.

Незадолго до убийства, 13 июля 2014 года, в Нальчик прибыл Константин Кудрявцев (тот самый, который затем прославился подробным отчетом об отравлениях «помощнику Патрушева Максиму Устинову», роль которого играл Навальный). Через неделю, 22 июля, в Минеральные воды (полтора часа на машине от Нальчика) прилетел еще один из будущих отравителей Навального из НИИ-2 ФСБ — врач Иван Осипов. Несколькими днями позже, 29 июля, во Владикавказ прибыли другие два участника группы — Денис Мачикин и Роман Матюшин. Оба они имели обратные билеты на 30 июля, у Осипова был обратный билет на 31-е. Но, видимо, что-то пошло не по плану — и все сдвинулось на один день. Похищение и убийство были совершены 31-го числа, и все они перенесли билеты на день позже: Мачикин и Матюшин вылетели в итоге в день убийства, 31 июля, Осипов — на следующий день.

Когда отец журналиста Хамби Куашев (который еще в советские годы стал заслуженным следователем) попытался выяснить, что произошло с его сыном, он обнаружил много странностей. Так, например, все камеры по месту следования от дома Куашева до места обнаружения его тела (а там было не менее 4 камер) оказались отключены по причине «выхода из строя коммутатора».

Отец Куашева также рассказал The Insider, что у Тимура пропали ключи (на месте убийства их не нашли, сколько ни искали). Отец полагает, что убийцы потом заходили в дом, потому что у Тимура была флешка, обычно воткнутая в компьютер, но на этот раз ее не было. Отец также настоял на проведении экспертизы, чтобы проверить версию об отравлении. Образцы крови Куашева отправили в Москву, где ее проверили... сами же убийцы из НИИ-2 ФСБ. Разумеется, ничего подозрительного они не обнаружили. Экспертизу подписал тот самый Василий Калашников, которого Кудрявцев упоминал в разговоре с Навальным (Калашников — единственный из известных членов группы отравителей, который был в Омске, и как эксперт в области газовой хроматографии/масс-спектрометрии именно он, скорее всего, должен был делать вывод о том, можно ли еще обнаружить в крови «Новичок»).

А вот еще интересный момент. В постановлении о прекращении уголовного дела говорится, что в день смерти на телефон Куашева поступили две СМС с сервисного номера «Мегафона» (то есть с номера СМС-центра), причем установить содержание таких СМС, согласно ответу «Мегафона», якобы технически невозможно.

Однако же детализация по номеру Куашева показывает — все звонки и СМС вплоть до 2 августа зачищены, нет ни звонка матери, ни даже тех СМС от 31 июля, о которых говорится в материалах дела.

Журналист Максим Шевченко, знавший Тимура Куашева и его отца, внимательно изучал обстоятельства этой смерти и полагает, что причиной отравления стало освещение Тимуром Куашевым судебного процесса:

«Я думаю, что убийство Куашева было связано с тем, что он активно освещал процесс по мятежу 2005 года в Нальчике, по которому проходило 58 человек. К тому моменту этот показательный процесс длился уже 7 лет, власти лепили образ «подполья Аль-Каиды» в Кабардино-Балкарии. Когда в 2014 году генерал Меликов стал полпредом Путина в Северо-Кавказском федеральном округе, а Юрий Коков возглавил республику, из Москвы пошел приказ это все быстро завершать. Тимур ходил на каждое заседание и писал подробные стенограммы с этого позорного процесса. По итогам суда люди, которых взяли с оружием в руках, получили по 7 лет, а Расул Кудаев, на которого ничего не нашли, получил пожизненное и отправился в «Черный дельфин». В деле сказано «участвовал в убийстве полицейского», имя которого даже не названо, а не названо оно потому, что в районе его местонахождения никого не убили (он весь день был дома, об этом свидетельствуют многие журналисты, которые ему звонили в тот день, спрашивали, что происходит). Кудаева сделали виноватым, потому что властям было нужно придумать связь с Аль-Каидой, а Кудаев до этого сидел в Гуантанамо (хотя американцами ему даже не было выдвинуто никаких обвинений) и отлично подходил на эту роль.

Вот обо всем этом подробно писал Куашев, и тут приходит приказ быстро все завершать, хотя юридически это было невозможно — только зачитывать приговор должны были около полугода. А они его зачитали за несколько дней. И, конечно, им мешал человек, который постоянно ходил на этот процесс и сообщал о нем все подробности».

Куашев постоянно получал угрозы — он был одним из немногих независимых журналистов в регионе, местные власти и силовики постоянно оказывали на него давление. Однажды ему под дверь подбросили коробку с проводами и надписью «подарок от дяди Тимуру Куашеву пистолет калашникова» (орфография сохранена). Пока Тимур ходил в полицию, коробка исчезла. Угрозы он получал и в 2014 году.

Хотя у Тимура Куашева было много недоброжелателей, именно курируемый ФСБ судебный процесс над «террористами» мог стать главной причиной, по которой спецслужба могла обратить на него особое внимание.

Любопытно, что и Мачикин и Матюшин, судя по данным о том, где они паркуют свои автомобили, работают во Второй службе ФСБ, которая имеет самоироничное название «Служба по защите конституционного строя». С 2006 года Вторую службу возглавляет выходец из Санкт-Петербурга генерал армии Алексей Седов. По данным центра «Досье», Седов является ставленником миллиардера Романа Ротенберга, экс-мэра Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и «президентского массажиста» Константина Голощапова. Именно Вторая служба занимается в России политическими активистами (хотя и настоящих бандитов, и экстремистов она тоже преследует — например, именно она разбиралась с бандой Джако и с неонацистской группировкой БОРН).

Об остальных раскрытых в ходе данного расследования убийствах можно прочитать по ссылке ниже. Там же содержатся иллюстрационные материалы, включая фотографии предполагаемых убийц.

https://theins.ru/politika/238673