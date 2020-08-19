Не быть лохами: чему учит опыт протестов

В центре нашего внимания сейчас находятся события, связанные с защитой Куштау в Башкортостане (https://golosislama.com/news.php?id=39084).

Почему? Как мы уже писали, несмотря на отсутствие в них религиозных лозунгов, деклараций и названий, они стали тем редким исключением, когда мусульмане, вытесненные в современной путинской России на абсолютные задворки ее общественной и политической жизни, оказались в ее центре, выступив как авангард защиты общественных интересов.

Но именно эта ситуация возлагает на них и на всех нас большую ответственность и обязанность действовать осмысленно, учась на уже допущенных ошибках, и не повторяя их снова.

Так, вспомним, чем закончились в свое время массовые протесты в Ингушетии. Как только людей уговорили разойтись, пообещав им переговоры, включился репрессивный маховик, были нейтрализованы лидеры протеста и деморализованы его сторонники, благодаря чему власти удалось их нейтрализовать.

Тот же сценарий сегодня виден в Башкортостане, где его так называемый глава (наместник Кремля) Радий Хабиров, чтобы уговорить защитников Куштау разойтись, пообещал им переговоры. Но уже буквально на следующий день стало понятно, с кем они будут вестись и что будет с теми, кого из них исключат.

На переговоры позвали исключительно отобранных властью, удобных и податливых людей, отказав в праве участвовать в них реальных защитников Куштау. Наиболее же активные представители последних незамедлительно стали подвергаться преследованиям - от адмнистративных арестов до штрафов - за массовые беспорядки, при том, что их организаторы со стороны власти, кинувшие на народ боевиков, никакого наказания не понесли.

Теперь Хабиров пытается развить инициативу, заявляя, что республика собирается выкупить контрольный пакет акции БСК, которая хочет срыть гору Куштау, опять же, никак не согласовав это решение ни с экспертами, ни с общественностью, учитывая его затратность для республики.

Мы не раз критиковали на страницах "Голоса Ислама" Алексея Навального, но надо признать, что на этом фоне наиболее внятную и мужскую позицию заняла как раз женщина - глава его штаба в Башкортостане - Лидия Чанышева. Она пишет:

"Не надо вообще встречаться с Хабировым. Он — профессиональный жулик. Все эти встречи и «переговоры» - это отвлечение от проблемы. Сейчас он всех разведёт. А улицы он боится.

Наши требования озвучены. Пусть выполняют. Переговоры тут не нужны - нам некого и нечего сдавать, чтобы прийти к «компромиссу».

Мы требуем освободить задержанных, отозвать лицензию на разработку, придать Куштау статус особо охраняемой природной территории и включить гору в проект «Башкирские шиханы» и запретить разработку всех шиханов. Также мы требуем привлечь к ответственности тех, кто громил лагерь и избивал защитников Куштау.