Куштау и Беларусь: мусульманская политика и карикатура на нее

9 марта сего года на "Голосе Ислама" была публикована статья "На пороге новые 20-е", в которой говорилось о том, что весь мир входит в эпоху драматических измений. А до и после этого мы не раз писали о том, что мусульманам "Российской Федерации" надо отслеживать происходящие в ней политические процессы, особенно в протестном поле и думать о том, как сыграть в них активную роль, а не стать в очередной раз жертвой политических изменений.

То, что произошло в минувшие выходные в башкирском Куштау, где после нескольких дней буквально рукопашных столкновений его защитникам удалось вынудить так называемого главу республики Радия Хабирова пойти на уступки и заявить, что работы в нем, против которых протестовали люди, не будут проводиться, если не будет найден компромисс - это пример именно того, к чему мы призываем мусульман. Рассмотрим, о чем идет речь.

С одной стороны, как мы уже писали, это не был протест под чисто религиозными знаменами, но протест под лозунгами защиты окружающей среды, прав и достоинства людей от беспредела властей и крышуемых ими кровососов, что и позволило привлечь поддержку людей самых разных национальностей, религиозных и политических убеждений, как в Башкортостане, так и за его пределами. В поддержку этого протеста, в частности, высказались Юрий Шевчук, Максим Галкин, адвокат Трещев и еще ряд других известных россиян.

С другой стороны, именно мусульмане и исламские механизмы мобилизации во многом обеспечили этому протесту ту массовость и боеспособность, которые заставили о нем говорить и с ним считаться. После того, как силы режима обрушились на лагерь защитников, штабом для их сбора и перегруппировки фактически стала одна из деревенских мечетей, куда стали стекаться люди не только со всего Башкортостана, но и из башкирских районов Оренбургской и Челябинской областей.

Интересно, что режимная пропаганда пыталась использовать этот "исламский след" в протестах, чтобы настроить против него запуганных демонизированным исламским фактором обывателей. Распространялись утверждения, что в лагере защитников Куштау собрались "нацисты и ваххабиты", на которых навесили ярлык "зеленых", но благодаря тому, что сами защитники выбрали безукоризненную линию поведения, подчеркивая гражданско-экологический характер своих протестов и их многонациональность и внеконфессиональность, пропагандистам режима не удалось добиться своих целей.

Как мы писали в прошлый раз, нельзя не заметить, что события в Куштау происходят параллельно с событиями в Хабаровске, которые в последние дни оттеснили на периферию общественного внимания революционные события в Беларуси (https://golosislama.com/news.php?id=39065). Писали и о том, как в последних проявился религиозный фактор (https://golosislama.com/news.php?id=39073). И эта история получила продолжение.

В ДУМ РФ, который мы в последнее время часто критикуем за его нелепую политику подражания РПЦ, видимо, прочитали наш укор в адрес последней с приведением ей в пример политики прошлого патриарха Алексия, который во время гражданского противостояния в Москве в 1993 году призвал конфликтующие стороны к примирению, а не поддержал власть в отличие от его преемника Кирилла Гундяева.

Промахом Гундяева видно решил воспользоваться его неудачливый конкурент Равиль Гайнутдин, который выступил именно с таким призывом противостоящих беларусов к миру (http://www.dumrf.ru/upravlenie/documents/17534). И все бы хорошо, если бы не два но.

Первое - за 4 дня до этого призыва тот же Гайнутдин поспешил поздравить Александра Лукашенко с победой на выборах (http://www.dumrf.ru/regions/77/documents/17507). Однако противостояние на улицах Беларуси сейчас происходит из-за того, что его противники считают их полностью сфальсифицированными (о честности и речи не может быть, т.к. основные его конкуренты были посажены накануне), что судя по многократному преобладанию противников Лукашенко над его сторонниками на улицах явно является правдой. Соответственно, поддержав Лукашенко и его фальсификации, Равиль Гайнутдин изначально лишил себя возможности быть тем нейтральным арбитром, чьи призывы к примирению одна из сторон могла бы воспринимать всерьез.

Второе и самое главное - непонятно, какое вообще отношение самозванный "духовный лидер российских мусульман" имеет к противостоянию в Беларуси? Там вообще-то есть свой муфтий - Абу Бекир Шабанович, который выступил с подобным примирительным заявлением, в его случае совершенно уместным (https://www.mechet.by/post/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B8%D1%8F).

Но почему происходящее в Беларуси так волнует "главного российского муфтия", который при этом игнорирует ключевые события в мусульманском регионе его страны - Республики Башкортостан Российской Федерации?

В итоге мы получаем ситуацию, когда в защиту требований мусульман выступает Максим Галкин, но не их "главный муфтий", который сперва направляет в Беларусь никому не нужные поздравления с сфальсифицированной победой Лукашенко, а через несколько дней - такие же никому не нужные и неинтересные призывы к примирению.

В общем, этот казус на фоне написанного о происходящем в Куштау, сегодня наглядно демонстрирует, в чем заключается перспективная для мусульман политика, а в чем ее позорная имитация и дискредитация.

Глядя на это и анализируя все это, мусульманам нужно заранее делать необходимые выводы, делая ставку на самоорганизацию, гражданское участие и независимых от власти авторитетов, и не связывая своих интересов и перспектив с теми, на чьем фоне даже комедиант Максим Галкин выглядит как серьезный общественный деятель.