Горячий август 2020: Куштау, Хабаровск, Беларусь

В то время, как внимание мира вчера было приковано к протестам в Ливане и Беларуси (о них позже), для мусульманской уммы России наиболее важно то, что сейчас происходит в башкирском Куштау.

Сразу отметим - речь не идет о религиозных или даже чисто национальных протестах. Хотя природный заповедник - шихан (гора) Куштау обладает исторической ценностью для башкир, в борьбу за его сохранение включились граждане Башкортостана всех национальностей, вероисповеданий и политических убеждений.

Среди них, зачастую на передовых позициях, и наши братья - сознательные и соблюдающие мусульмане. И вот это для нас как раз важный пример, потому что будущее борьбы мусульман за свои права в их активном участии в общегражданском движении, благодаря чему они смогут и предстать как борцы за интересы земляков и сограждан, которым их пытается противопоставить антиисламская пропаганда, и таким образом заручиться их поддержкой, когда речь зайдет о законных интересах мусульман.

В Куштау вчера собралось от 3 до 5 тысяч человек, костяк которых растянулся в живую цепь людей, державших огромный флаг республики Башкортостан.

https://www.youtube.com/watch?v=evxp-ohiIzs

Не решившись на открытый разгон людей, протестующих против уничтожения заповедника Башкирской Содовой Компании, крышующая ее власть бросила на разгон людей ночью несколько сотен спортсменов.

В результате агрессивных действий "быков" имеется множество пострадавших, в том числе, кастетом или другим тяжелым предметом была рассечена бровь Руслану Габбасову, одному из лидеру движения "Башкорт", ранее запрещенному за протесты против уничтожения Куштау.

Трансляция сопротивления ведется в Телеграме на следующем канале: https://t.me/kushtay

Не менее драматичные события происходят в Беларуси, где Александр Лукашенко из когда-то популярного народного лидера превратился в обычного постсоветского автократа, решившего остаться у власти любой ценой. Так называемые "президентские выборы", состоявшиеся вчера, стали кривым зеркалом - имея по всем независимым опросам поддержку лишь примерно 15% голосов против примерно 80% у объединенного кандидата оппозиции Светланы Тихановской, белорусская власть выдала прямо противоположные результаты.

Тысячи беларусов высыпали на улицы по всей стране в ответ на подобные фальсификации, на что власть отреагировала безграничным полицейским насилием - врезающимися в толпами автозаками, жестокими избиениями протестующих, резиновыми пулями и светошумовыми гранатами.

https://www.youtube.com/watch?v=MGujl0KzC-I

Казалось бы, кроме совпадения по времени события в Беларуси и Куштау ничего не связывает. Но это не так - у них одна природа. Это протесты пробуждающегося и уставшего терпеть беспредел властей общества против опостылевшей постсоветской системы нового абсолютизма.

Недаром в тоже протестующем Хабаровске люди кричали "Беларусь!", в Беларуси ранее были видны лозунги "Хабаровск, мы с тобой" и этот же лозунг вчера громко скандировали защитники Куштау.

От Минска до Хабаровска сегодня протягивается дуга гражданских протестов и сопротивления и будущее мусульман во многом будет зависеть от того, какое место они займут в этой складывающейся политической географии.