Госклерикалы и пастыри

Хотя изначальным поводом для написания этой статьи стало отношение разных христианских церквей к происходящим в Беларуси событиям, начнем мы ее с внутримусульманской кухни.

Руководство ДУМ РФ в лице Дамира Мухетдинова продолжает настойчиво пробивать дно даже тогда, когда оно вроде бы давно уже было достигнуто в обреченной борьбе этой структуры за роль монопольной "мусульманской церкви-матушки" (https://golosislama.com/news.php?id=38933). Как сообщил сайт Духовного управления мусульман Ивановского области, вышедшего из под юрисдикции ДУМ РФ, с целью вернуть его под свой контроль или воспрепятствовать его деятельности Мухетдинов встретился с "представителем органов внутренних дел".

Сообщается, что Мухетдинов в ходе этой встречи "отметил и свои опасения, что без жесткого контроля со стороны ДУМРФ, в Ивановской области могут найти свое место и развиться радикальные экстремистские исламистские течения"...

А теперь перенесемся к Беларуси, где популярный когда-то Александр Лукашенко, цепляясь за власть, на глазах превращается в диктатора латиноамериканского или среднеазиатского типа, чьи тонтон-макуты зверски избевают не только протестующих, но и журналистов, случайных прохожих, а теперь уже даже стреляют по тем окнам, из которых выкрикиваются протестные лозунги.

В ситуации, когда почти никто в Беларуси не верит в результаты выборов, на которых Лукашенко нарисовал себе те 80%, которые скорее всего были отданы за кандидата от оппозиции, одной из первых с победой на них его поздравила РПЦ МП устами ее главы Кирилла Гундяева.

Гундяев "сердечно поздравил" Лукашеску с победой на "состоявшихся выборах", отметил "плодотворное взаимодействие" белорусских властей с местным филиалом РПЦ (Белорусским экзархатом) и пожелал ему "крепости сил, бодрости духа, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении на высоком и ответственном посту Президента Республики Беларусь".

А теперь сравним это с реакцией другой крупнейшей конфессии Беларуси - Католической церкви. Глава ее белорусского подразделения митрополит Тадеуш Кондрусевич призвал власти страны и оппозицию сесть за переговоры и мирно урегулировать разгорающийся в стране гражданский конфликт.

"В этот судьбоносный момент нашей истории во имя Бога безграничного милосердия, любви и мира, я обращаюсь ко всем сторонам конфликта с призывом остановить насилие. Пусть ваши руки, созданные для мирного труда и братского приветствия, не поднимают ни оружия, ни камней. Пусть вместо аргумента силы воцарится основанная на диалоге в истине и взаимной любви сила доводов", - говорится в его заявлении.

В городе Жодино католические ксензы и вовсе встали в ряды протестующих, чтобы защитить их от избиения ОМОНом.

А теперь зададимся вопросом: разве в рядах протестующих нет православных? Разве они не являются паствой патриарха Кирилла? Так почему же тогда он не пытается защитить их, хотя бы призвав к примирению противоборствующих сторон, как это делает католический митрополит Кондрусевич?

А ответ на эти вопросы прост и очевиден - потому что РПЦ МП ради доступа к власти и возможностям, которые она дает, полностью с ней слилась и превратилась в ее религиозное подразделение. Чего не было даже в начале 90-х годов прошлого века, когда предыдущий патриарх Алексий в аналогичной ситуации в России призвал противоборствующие стороны к примирению.

Так стоит ли удивляться, если завтра миллионы беларусов начнут отворачиваться от РПЦ и обращать свои лица к вставшей на их защиту Католической церкви? И кто в этом будет виноват, с точки зрения РПЦ, козни Ватикана или ее собственная политика?

Но вся эта история поучительна и для мусульман. Не доступ к власти, не прислуживание ей и тем более не стукачество на своих оппонентов обеспечивают подлинный религиозный авторитет, а верность своим религиозным принципам и популярность среди людей.