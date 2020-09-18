Суд оставил в силе решение о запрете "Башкорта"

В Нижнем Новгороде 16 сентября Четвертый апелляционный суд решил отказать в апелляции на решение Верховного суда Республики Башкортостан о признании экстремистской и ликвидации организации «Башкорт»*. Об этом сообщает издание Idel.Реалии.

Адвокат Кирилла Коротеева, возглавляющий международную практика правозащитной группы Агора, отмечает, что надежд на иное решение практически не было.

"Мы два часа рассматривали апелляцию на решение суда республики Башкортостан о запрете "Башкорта". Апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил в силе этот запрет. Решение вступило в силу, но мы будем продолжать его обжаловать в кассацию в Самару, Москву, и если они с нами не согласятся, что в практике по таким делам неудивительно, то в Европейский суд по правам человека. Поскольку мы давно практикуем подобного рода дела, то нет никаких иллюзий. Суды никогда не отказывают прокуратуре в требованиях о признании организаций экстремистскими, поэтому ничего неожиданного не произошло, но, мне кажется, мы получили много материала для того, чтобы продолжать доказывать нашу позицию, а наша позиция состоит в том, что "Башкорт" действует в рамках закона и реализует права, гарантированные Конституцией республики Башкортостан, конституции России, международным правом как организации и так ее индивидуальными членами", — цитируют "Idel.Реалии" адвоката.

Напомним, что в мае 2020 года Верховный суд Башкортостана признал "Башкорт" экстремистской организацией. Ранее, в начале февраля 2020 года стало известно, что прокуратура Башкортостана обратилась в суд с иском о признании "Башкорта" экстремистской организацией и запрете ее деятельности. Еще ранее, в декабре 2019 года, надзорное ведомство вынесло в адрес "Башкорта" предупреждение "о недопустимости осуществления экстремистской деятельности".

Претензии прокуратуры были основаны, в частности, на том, что в деятельности "Башкорта", якобы, "активное участие принимают Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин, Айрат Дильмухаметов, ранее судимые за преступления экстремистской направленности", и что при участии упомянутых людей "на территории Республики Башкортостан организуются массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности и вовлечения в его состав новых участников". Также было заявлено, что, согласно выводам некоего "историко-психолого-лингвистического исследования" специалистов Башгосуниверситета, проводимые "Башкортом" "йыйыны" (сходы), на самом деле, "таковыми не являются".

* - запрешены в РФ