Режим внутреннего и внешнего террора

Российская прокуратура обратилась в суд с заявлением о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал". Руководитель проекта "Гулагу.Нет" Владимир Осечкин объявлен в розыск. Бывшая глава штаба Навального в Уфе, беременная Лидия Чанышева заключена в СИЗО. Эти и другие общероссийские и мировые новости - как они касаются мусульман? Обо всем по порядку.

Чтобы понять, что для мусульман делал и делает "Мемориал", достаточно ввести это слово в форму поска на нашем сайте (сверху) и ознакомиться с десятками материалов, в которых он упомянут. Для тех же, кто не хочет или не может этого сделать, напишем коротко - "Мемориал" привлекал внимание к репрессиям против мусульман в России больше, чем какая-либо из правозащитных организаций. И в условиях почти полной зачистки собственно мусульманских правозащитников в России (да защитит Аллах тех последних из них, что продолжают бороться), возможности которых в любом случае были ограничены по сравнению с ним, потерю даже для мусульманской части российского общества от запрета "Мемориала" трудно переоценить.

О российском же обществе в целом, нечего и говорить. "Мемориал" - это практически старейшая из российских правозащитных организаций, существующая 30 лет. Это организация, сделавшая больше, чем кто-либо для увековечивания памяти жертв политических репрессий в советские времена, строительства соответствующих памятников и мемориалов, что и определило ее название. И многие ли в тот момент, когда общество начинало осуждать политические репрессии в советский период и чтить память их жертв, могли предположить, что эти времена вернутся, и сам "Мемориал", который начнет мужественно об этом говорить, окажется под запретом?

Не менее символично и объявление в розыск Владимира Осечкина, руководителя другого правозащитного проекта - "Гулагу.Нет". Если "Мемориал" можно считать старейшей российской правозащитной организацией, связанной с темой политических репрессий, то Владимир Осечкин и его соратник Сергей Савельев стали известны в последнее время на весь мир благодаря разоблачению системного пыточного конвеера в российских колониях и СИЗО (https://golosislama.com/news.php?id=40175).

В принципе, с самого начала было понятно, как это затрагивает мусульман, которых в российских казематах огромное множество, включая узников совести, которые нас волнуют больше всего. Но помимо защиты прав заключенных в целом Осечкин уделяет значительное внимание защите именно мусульман, привлекает внимание к их притеснению в российских колониях по религиозному признаку (https://golosislama.com/news.php?id=40230).

Наконец, Лидия Чанышева. Ну казалось бы, что общего может быть у сторонников Навального с мусульманами? Однако в одной из крупнейших мусульманских республик России она активно вступалась за таких узников совести, как Айрат Дильмухаметов и Рамиля Саитова и тесно взаимодействовала с башкирскими общественниками в общей борьбе за гражданские права.

То есть, то, что репрессии в стране в целом, удушение борцов за права граждан, скукоживание пространства свободного общества самым прямым образом затрагивает и мусульман, должно быть очевидно. К примеру - конечно, уже много лет как на репрессии мало могло повлиять их освещение в СМИ, привлечение к этим делам правозащитников и т.д. Но мы по крайней мере, знали, что там происходит. А вот о деле Асламбека Эжаева, арестованного в этом году, в публичном пространстве не слышно вообще ничего, и насколько нам известно, по нему даже не ведется надлежащих процессуальных действий хотя бы для соблюдения "приличия". То есть, человека просто кинули по беспределу в СИЗО и теперь думают, как сшить на него дело. Еще несколько лет назад об этом бы трубили правозащитники и СМИ, и поэтому силовики не позволили бы себе такое - они сперва бы состряпали дело, а потом давали ему ход. Сейчас же они не боятся никакой огласки, а скорее наоборот - их жертвы боятся что-то оглашать и привлекать к делу внимание.

В России установился режим террора - это надо признать уже давно. Точнее, в "Союзном государстве России и Беларуси" двух диктаторов, которые соревнуются друг с другом в степени отмороженности репрессий. Пока - с 2020 года - первенство принадлежит белорусскому. И он же теперь в открытую занимается этим терроризмом по отношению к окружающему миру. А именно демографическим терроризмом, целенаправленно завозя из-за тридевять земель завербованных "беженцев" и кидая их на прорыв границы соседних стран с заградотрядами за их спиной, в "лучших" советских традициях.

Тем не менее, по заявлениям высших руководителей России на этой неделе стало абсолютно ясно, что все это согласованная операция. Так, Сергей Лавров "предложил" Евросоюзу откупиться от Александра Лукашенко финансированием, подобным тому, которое выделяется Турции для содержания беженцев и их удерживания от исхода в Европу. Беспримерный цинизм и сравнение несравнимого - если Турция реально вынуждена содержать миллионы беженцев, бегущих в нее из соседних стран, то в Беларуси никаких беженцев, которые бежали бы в нее допустим из России или Украины, нет. Они завозятся туда специально, из других континентов, как оружие в борьбе со странами, посмевшими осудить тиранию Лукашенко и поддержать борющуюся за свою свободу часть белорусов. Это в общем, прямым текстом признал на этой неделе и Владимир Путин, "посоветовавший" странам ЕС, бойкотировавшим режим Лукашенко, "возобновить с ним взаимодействие" с целью обеспечения их безопасности.

При этом Кремль недвусмысленно поддерживает провокации Минска, посылая ему на поддержку российскую военную авиацию и иные силы. Одновременно с этим военные эксперты и аналитики снова бьют в набат в связи с наращиванием российской военной группировки на границе с Украиной, указывающим на возможность начала широкомасштабной войны против нее.

Война со свободной частью своего общества, террор против него, и запугивание тех стран, что осмеливаются ему и таким как он давать отпор - вот суть этого режима. Режима внутреннего и внешнего террора. Из чего следует исходить любому разумному мусульманину при оценке любой ситуации, в которую он вовлечен.