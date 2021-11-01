Пытки мусульман. Заступятся ли российские ДУМы за своих единоверцев?

Мы уже не раз писали о ставших достоянием общественности видео сотен случаев пыток и изнасилований в российских СИЗО и колониях по указанию российских силовиков (https://golosislama.com/news.php?id=40215).

Было понятно, что эта тема по определению касается мусульман, которых в российских казематах сидит множество, как по общеуголовным делам, так и среди узников совести. Однако Владимир Осечкин, руководящий проектом Гулагу.Нет, решил привлечь внимание общественности конкретно к таким случаям с мусульманами, так как был возмущен пиаром Следственного Комитета России в последнее время на теме защиты чувств верующих.

"Капо-садисты жестоко били и пытали мусульман, насиловали их в пыточных Иркутска и Саратова, рвали Коран, сотрудники ФСИН отбирали у них молельные коврики, их били и связывали, капо заливали им в рот раскалённый свиной бульон, клали зачем-то на грудь кресты - и по данным фактам никаких уголовных дел об оскорблении чувств верующих. ...Двойные стандарты и подлость", - написал он.

Вслед за этим Осечкин опубликовал видео нескольких интервью с чеченцами, которые подробно рассказали, как их годами пытали с целью заставить взять на себя преступления, которых они не совершали, а потом вымогая из их родственников деньги. При этом в первом из этих видео, начиная с минуты 14:13 Осечкин спрашивает у своего собеседника об издевательствах по религиозному принципу, и тот ему об этом подробно рассказывает.

https://youtu.be/QTp5A-4anG8

https://youtu.be/NjHI_MNAeII

https://youtu.be/VZiFCPWy-ko

И это только малая часть подобных случаев, так как Осечкин уже анонсировал, что несколько мусульман из разных колоний в разных регионах России дают ему соответствующие показания.

Возникает вопрос - все те деятели, которые любят представлять себя "духовными лидерами российских мусульман" и при каждом удобном случае выступать как их представители перед государством и обществом, не хотят ли взять под свой контроль расследование таких дел? Не хотят ли поставить вопрос о прекращении унижения своих единоверцев в российских казематах, в том числе по религиозному признаку?

Ведь сейчас для этого не нужно организовывать митинги или делать что-то подобное, выставляя себя оппозицией и т.п. Достаточно просто связаться с этим правозащитником и предложить ему свою помощь в общественном контроле над делами, касающимися мусульман. Тем более, что он фактически сам это предлагает и готов к сотрудничеству со всеми, неважно, мусульмане это, христиане, кришнаиты и т.д.

Ведь во всех этих централизованных "духовных управлениях мусульман" есть различные департаменты, в том числе по связи с общественности и правовым вопросам. Зачем же они едят свой хлеб, если не могут хотя бы подключиться к работе, которую за них уже сделали отважные правозащитники?