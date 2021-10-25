Российская Педерация или консерватизм по-путински

В конце прошлой недели, выступая на заседании Валдайского клуба и ссылаясь на различных философов, которых он вряд ли читал (а если читал, то не понял), Владимир Путин опять провозгласил свое кредо и определил господствующую в России идеологию - "умеренный консерватизм".

Помимо прочих его аспектов, этот консерватизм, который он олицетворяет собой в России, по мнению Путина, должен защищать от посягательств с Запада исконные принципы различения полов и ценности традиционной семьи. "Кто-то в западных странах уверен, что ...дискриминация большинства в интересах меньшинств или требование отказаться от таких базовых вещей, как мама, папа, семья или различие полов — это, по их мнению, и есть движение к общественному обновлению. Это их право, но мы их просим только в наш дом особенно не лезть. У нас другая точка зрения", - заявил Путин.



В общем, на Западе разрушаются традиционные семья и представления о разделении полов, а в России они под защитой государства...

И вопрос в связи с этим заключается даже не в том, почему в такой "семейной России" одни из самых высоких в Европе показателей разводов (кстати, как там с этим у самого "национального лидера"?), абортов, ВИЧ и ставшие постоянными расстрелы подростками своих сверстников.

И даже не в том, почему репрессии государства в одну из первых очередей обрушились именно на тех, кто распространял религиозные и семейные ценности - сперва общины и проповедников мусульман, а потом уже и на протестантов и даже на православных, в результате чего молодежь через соцсети завоевывают идеи, которые на словах осуждает Путин, но которым бессильны противостоять казенные РПЦ и ДУМы.

Главный вопрос, а точнее даже не вопрос, а факт, который снимает все вопросы по этому поводу, заключается в том, что все это говорится на фоне обнародования информации о том, что по всей стране, даже не при попустительстве, а под руководством и обычно по приказам государственных силовиков осуществляются конвеерные изнасилования мужчин мужчинами, как "традиционным" способом, так и швабрами (https://golosislama.com/news.php?id=40175).

Когда эта информация стала только известна, еще существовала пусть не надежда, но хотя бы теоретическая возможность того, что власть адекватно на это отреагирует, чтобы отвести от себя подозрения в поддержке всего этого.

Но ровно в то время, когда Путин на Валдае толкал речи о российском консерватизме и защите традиционных половых ролей, отцовства и семьи, власть отреагировала на это так, как и следовало ожидать - возбудила уголовное дело против... человека, разгласившего все эти факты - бывшего заключенного саратовской колонии Сергея Савельева.

Работавший программистом в пыточной колонии Савельев сумел создать резервный архив со свыше 100 ГБ видеозаписей сотен (!) изнасилований по указанию и под руководством государственных силовиков в колониях по всей стране и вынести его с собой после освобождения (https://youtu.be/ipdvxlTaaqc). Это удалось сделать, потому что он сперва частями переслал этот архив за границу Владимиру Осечкину, выехавшему руководителю проекта "Гулагу.Нет", а потом эвакуировался к нему сам и запросил политическое убежище в Европе.

И вот, вместо того, чтобы наградить этих людей за защиту ими базового человеческого и мужского достоинства и привлечь их к расследованию фактов организованной, системной содомии, российские власти возбудили против Савельева уголовное дело и объявили его в розыск за... разглашение служебной тайны.

То есть, изнасилование под руководством силовиков российских мужчин по всей стране является частью их службы, информация о которой представляет собой служебную тайну!

Что тут можно сказать...

Мы и сами немало пишем о наступлении идеологических содомитов на традиционные ценности по всему миру, об их попытках внедрять свою ЛГБТ-идеологию в том числе в мусульманских странах и необходимости противостоять этому (https://golosislama.com/news.php?id=39545).

Однако, что бы ни происходило на Западе, надо признать, что там речь идет о пропаганде и попытке добиться признания содомии и извращений нормой на основе "добровольности" и "свободы выбора". Но если западные содомиты тонко проникают в сознание нормальных людей своей пропагандой, то российские государственные содомиты - просим прощения за грубость - проникают в задние проходы швабрами, и делают это системно и по всей стране.

Так о какой же защите мужской чести и семьи может идти речь, если само государство насилует российских мужчин? А то, что это именно так, показывают расследования и архивы "Гулагу.НЕТ", объясняющие, что изнасилования используются в качестве технологии устрашения для одних и управления и вербовки для других.

И может ли оплотом консервативных ценностей в мире быть страна, в которой построено такое содомитское государство - Российская Педерация?!