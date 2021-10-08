Шокирующие откровения: путинская Россия как пыточное государство

Главным событием прошедшей недели для этой страны (России) в целом и ее мусульман в частности является информационная бомба, разорванная Владимиром Осечкиным, руководителем проекта Гулагу.Нет. А на самом-то деле, это новость не только недели, но и года, а по большому счету и десятилетия, точнее, тех двух десятилетий, которые в России находится у власти полковник ФСБ Владимир Путин.

Мусульман же она непосредственно затрагивает потому, что они составляют значительную часть тех, кто по беспределу сидит в российских колониях, а потому происходящее в них непосредственно их, а значит и всех нас, их единоверцев, затрагивает. По крайней мере, должно, потому что согласно хадису, Умма это одно тело, и если болит один палец, лихорадит весь организм.

Так вот, речь идет о начале публикации эвакуировавшейся из путинской России команды проекта "Гулагу.Нет" частей вывезенного ей 60ГБ архива с видеозаписями чудовищных, просто чудовищных пыток, системно организуемых в российских колониях сотрудниками ФСИН явно с ведома его руководства. Речь идет не о "банальных" избиениях или пытках холодом или чем-то подобном, а об изнасилованиях, изнасилованиях швабрами, вкалывании в вены крови, зараженной СПИДом, испражнениях на людей, и т.д., и т.п.

Подчеркиваем, это сотни сюжетов из разных колониях, записанных на видео и хранящихся в качестве секретного архива, добыть который удалось команде Владимира Осечкина, вынужденного покинуть из-за этого страну. И эти видео записаны в колониях, разбросанных по всей стране, а не в одном регионе вроде Чечни, которую зачастую наивные российские либералы выставляют как нечто особенное.

Зачем же записываются и хранятся такие видео? На этот, приходящий в голову многим вопрос, а также другие вопросы, связанные с содержанием этого архива, с тем, что происходит в российской системе исполнения наказаний и о том, что нужно сделать, чтобы покончить с этой системой пыток Владимир Осечкин отвечает в беседе с журналистом и общественным деятелем Максимом Шевченко, которую можно просмотреть здесь (https://youtu.be/DdzPsokyEes).

Вкратце на основании этого видео, а также других оценок экспертов по этой теме укажем, что эта пыточная система была создана в результате подчинения находящейся в ведении ФСИН системы исполнения наказаний ФСБ, а также установок ломать тех, кто не признает "красный порядок", то есть, не соглашается им безропотно подчиняться, будь то в признании своей вины в рамках сфабрикованных уголовных дел или в доносительстве на других заключенных.

Тут следует отметить, что хотя так называемые "понятия" блатных или "черных" тоже во многих отношениях противоречат Шариату, в еще большей степени это относится к "красным" правилам, насаждаемым ФСИН и ФСБ. Больше того, эти "красные" правила в не меньшей, а возможно и в большей степени, чем "черные" противоречат и самому российскому законодательству, что наглядно видно по этим видео, где показано, как они насаждаются и что из себя представляют.

Честно говоря, в любой нормальной стране, если бы такое вышло наружу в таких масштабах, не то, что были бы возбуждены уголовные дела против отдельных стрелочников на уровне вскрытых пыточных колоний, а полетели бы головы руководителей и всей системы, и всех проверяющих органов, в которые годами обращались с соответствующими запросами. Больше того, пало бы и руководство страны, допустившее не один такой инцидент, а годами покрывающее всю пыточную систему в масштабах страны.

Это бы произошло в нормальной, здоровой стране, но не в России. Которую после опубликования этих видео с полным основанием можно называть пыточным государством или Пыточной Федерацией вместо Российской Федерацией, как она называется в насмешку над давно растоптанным федерализмом.

Для того же, чтобы раскрывать неведающим людям глаза на это положение вещей, призываем подписываться на площадки проекта Гулагу.Нет и рекомендовать их как можно большему числу своих знакомых.

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