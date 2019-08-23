Последние геополитические тенденции в Исламском мире

На этой и предыдущих неделях на "Голосе Ислама" освещалось несколько новых новостных сюжетов. Но если рассмотреть их в общем контексте, это будет поводом порассуждать о геополитических тенденциях в современном Исламском мире.

1. Атака Индии на Кашмир

Кашмир, доставшийся Индии при разделе Субконтинента на преимущественно индуистское и мусульманское (Пакистан) государства остается горячей точкой Уммы уже на протяжении почти 70 лет. Однако сейчас, на фоне прихода к власти и укрепления у нее радикально-индуистсткой Бхаратия Джаната Парти (БДП) вместо светско-националистического Индийского Национального Конгресса (ИНК) происходит нечто большее, чем отторжение мусульмаской территории от мусульманского государства Пакистан.

Речь идет о политике радикальных индуистов по лишению Кашмира его мусульманской сущности путем упразднения автономного статуса и изменения демографического баланса. Иначе говоря, Кашмир может превратиться в новый Синьцзянь-Уйгурский район, и самое драматическое в этой ситуации то, что как и в случае с уйгурами, нет реальной силы, которая способна не просто протестовать против этого, как делает Пакистан, но помешать ядерному гиганту Индии реализовать ее планы.

2. Дело Закира Наика и китайская проблема

Как мы писали, известный индийский мусульманский проповедник Закир Наик, вынужденный покинуть родину из-за гонений со стороны БДП и нашедший приют в Малайзии чуть было не был экстрадирован из этой страны обратно в Индию после своих высказываний в защиту уйгур и против привиллегированного положения китайской и индуской общин в мусульманских странах Юго-Восточной Азии - на фоне преследования мусульманского меньшинства в Индии и Китае.

В итоге Наика принудили извиниться перед китайцами и индусами Малайзии за расово чувствительные комментарии в их адрес, запретив ему любую публичную проповедь в этой стране, которой ему фактически рекомендуют подыскать замену.

Наш автор Якуб Хаджич в этой связи уже писал об уязвимости Малайзии как (много)национального государства, несмотря на то, что во главе него стоит премьер-министр Мохаммад Махатхир, известный панисламскими взглядами, перед межнациональными конфликтами мусульман-малайцев с китайской и индуской общинами. Однако укажем и на другой аспект - возвращаясь к вопросу Кашмира, фактически главным тактическим союзником его мусульман в противостоянии Индии оказывается... именно Китай, сам подавляющий своих уйгуров.

С другой стороны, как мы писали в статье про протесты в Гонконге, сегодня было бы ошибочно рассматривать китайцев как расового врага мусульман, и не только потому, что это противоречит исламскому вероубеждению, отвергающему расизм, но и потому, что есть немало этнических китайцев, настроенных оппозиционно к коммунистическому режиму Пекина. Они есть как минимум в Гонконге, есть в Сингапуре и они должны быть в китайских диаспорах в Юго-Восточной Азии. Да и вообще, почему вместо того, чтобы противопоставлять себе скопом всех китайцев, живущих в мусульманских странах этого региона, не попытаться развернуть среди них благожелательный исламский призыв, оказав в этом поддержку мусульманам - китайцам? Тогда бы китайцы в мусульманских странах могли бы стать не агентами влияния Пекина, а напротив, фактором влияния этих стран на огромный китайский мир, который в лобовом столкновении мусульманам пока не одолеть.

3. Политика ОАЭ - КСА и нарастающий раскол между ними

Награждение лидера воинствующих индуистов Нарендры Моди одной из высших наград ОАЭ на фоне начатой тем кампании против мусульман Кашмира в очередной раз заставляет задуматься о роли, которую играет это небольшое государство в Исламском мире.

ОАЭ в связке с КСА поддержали свержение Мухаммада Мурси в Египте, военный мятеж генерала Халифы Хафтара в Ливии, блокаду Катара, а конкретно ОАЭ лоббировало еще и сворачивание помощи сирийским повстанцам и шаги к примирению с режимом Асада. Сюда надо добавить стойкие служи о лоббировании ими выгодного сионистам решения палестинского вопроса, а теперь еще мы видим и поддержку режима Моди, который хочет решить свой кашмирский вопрос примерно так же, как это делает его друг Нетаньяху с вопросом палестинским.

То есть, обе эти страны оказываются на острие инициатив, направленных против любых происламских сил, что не может не вызывать огорчения, учитывая то, что под контролем первой из них находятся исламские святыни, а вторая демонстрирует редкий пример мусульманской страны, успешной в технологическом и экономическом развитии. С другой стороны, есть ли ценность в мирском развитии, если его плоды обращаются на борьбу с религией? Вопрос риторический. Практический же вопрос заключается в том, получится ли изменить эти режимы и/или их курс так, чтобы сохранить их объективные достижения и не превратить эти страны в руины гражданских войн... А последний вариант не такой уж фантастический, учитывая то, что последние события в Йемене ясно продемонстрировали пределы сотрудничества между эмиратцами и саудитами и усиливающийся между ними раскол.

4. Турция - Катар как альтернатива... слабая

На фоне политики ОАЭ по поддержке режима Моди заявление правительства Катара об отказе от поддержки репрессивной политики Китая против уйгур вкупе с ранее сделанными осторожными заявлениями Турции в защиту уйгуров, еще раз демонстрируют, что только две эти страны и их связка остаются теми мусульманскими государствами, которые хотя бы декларативно пытаются учитывать в своей политике общеисламскую повестку.

Увы, провал турецкой политики в Идлибе, тут же показал и другое -разрыв между словами и делами и практическую слабость этого дуэта в большой геополитической игре. В этой связи остается надеяться на то, что Эрдоган сумеет хотя бы компенсировать территориальные потери в Идлибе соразмерным или большим расширение турецкой зоны безопасности на северо-востоке Сирии, а также отстоять хотя бы символическую часть этой провинции, прочертив перед дамасским режимом и его союзниками ту действительно красную черту, которую в отношениях с Турцией переступать не позволено...

5. ИГ - не альтернатива

На фоне всех проблем и провалов мусульманских государств и зависимых от них повстанцев в Сирии не выглядят как сенсационные разговоры о новом возрождении ИГ*. Тут, впрочем, надо оговориться, что источник этой информации - американские военно-разведовательные круги - по понятным причинам заинтересован в поддержании темы угрозы ИГ или возрождения ИГ с целью выделения соответствующих бюджетов для противостояния ему.

И все же, психологически будет неудивительно, если на фоне абсолютной порочности или беспомощности мусульманских государств какая-то часть мусульман, фрустированных печальным положением уммы и своих единоверцев, будет обращать взоры к альтернативе так называемого Исламского государства, "бескомпромиссного и непоколебимого".

Вот только надо понимать, что альтернатива эта продемонстрировала свою полную деструктивность как раз в тот момент, когда перед ее носителями открывались блестящие возможности создать действительно революционный исламский проект, могущий расчитывать на поддержку миллионов мусульман и не только. Однако вместо этого данный проект фактически стал трояном, оставившим после себя руины и выжженную землю даже там, где мусульманские силы, расколотые и противопоставленные остальному миру с его появлением, имели возможность твердо встать на ноги.

Эта история должна научить нас тому, что простые и внешне эффектные решения не всегда бывают эффективными и не всегда являются тем, за что себя выдают, а в некоторых случаях совсем наоборот. Так что, какой бы сложной ни была ситуация, складывающаяся в Исламском мире, следует искать те решения, которые будут способствовать ее улучшению, а не усугублению.

* - запрещено в РФ