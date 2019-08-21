В южном Йемене происходят новые столкновения между сепаратистами и правительством Хади

Боевики-сепаратисты, которых поддерживают ОАЭ, захватили ряд военных лагерей в южной провинции Абьян в Йемене, на фоне новых столкновений с силами, лояльными правительству Хади. Столкновения привели уже к множеству убитых и раненых.

Обе стороны являются номинальными союзниками по возглавляемой Саудовской Аравией военной коалиции, сражающейся с повстанцами хуситами, после того, как последнее в 2014 году захватили столицу Сану и большинство крупных городов.

Но ранее в этом месяце так называемое ополчение «Пояс безопасности» Южного переходного совета (ЮПС) порвало с правительством и захватило его временную столицу в Адене. Организация Объединенных Наций заявила, что по меньшей мере 40 человек были убиты за несколько дней боев в Адене, который функционировал в качестве резиденции правительства президента Абдур-Рабба Мансура Хади.

В условиях эскалации напряженности во вторник «Пояс безопасности» захватил военный лагерь правительственного спецназа в Зинджибаре, примерно в 60 км к востоку от Адена в провинции Абьян, сообщили агентству Associated Press чиновники и месные жители. По сообщениям AP, в результате столкновений погибли по меньшей мере три мирных жителя и девять были ранены.

Также губернатор Абьяна Абу Бакр Хусейн сообщил агентству AFP, что сепаратисты захватили близлежащий военный лагерь в Аль-Кауде, вытеснив оттуда 350 военных.

По словам Хусейна, по меньшей мере четыре военных - два сепаратиста и два правительственных бойца - были убиты и 23 ранены в ходе боевых действий, добавив, что в Зинджибаре было размещено 1100 военнослужащих.

Между тем аналитики говорят, что растущая напряженность между сепаратистами и международно признанным правительством Хади отражает более широкий раскол между Абу-Даби и Эр-Риядом и усложняет мирные усилия ООН в разрушенном войной Йемене.

Заместитель министра иностранных дел Йемена Мухаммед аль-Хадрами сказал, что последняя вспышка насилия в Абьяне подорвет мирные переговоры.

Он также призвал ОАЭ к "немедленной и полной остановке военной и финансовой поддержки" сепаратистам.

Низар Хайтам, пресс-секретарь ЮПС, сказал, что совет открыт для диалога, но исключил любое отступление с военных постов в Адене.

В заявлении в Совете Безопасности ООН перед брифингом по Йемену во вторник в Нью-Йорке ЮПС сообщил, что он твердо придерживается требований о самоуправлении на юге и о его участии в любых переговорах под эгидой о будущем Йемена.