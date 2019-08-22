Катар отозвал свою поддержку китайской репрессивной политике

Катар проинформировал председателя Совета ООН по правам человека Коли Сека о своем решении отказаться от письма от 12 июля, которое было подписано в основном представителями стран со значительной долей мусульманского населения. Об этом сообщает издание Bloomberg.

— Учитывая наше внимание к компромиссу и посредничеству, мы считаем, что соавторство в вышеупомянутом письме поставит под угрозу наши ключевые внешнеполитические приоритеты, — написал посол Али Аль-Мансури, постоянный представитель Катара при ООН в Женеве. — В этой связи мы хотим сохранить нейтральную позицию и предлагаем свою посредническую роль.

Упоминание "внешнеполитических приоритетов" в данном случае примечательно, так как это намек на то, что Катар в вопросе с правами уйгуров решил занять сторону своих западных союзников, в первую очередь США.

Между тем согласно данным Bloomberg, Китай был третьим по величине торговым партнером Катара в 2018 году, с общим объемом торговли в $13 млрд. Катар — крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа.

Ранее активисты Катара боролись за то, чтобы остановить депортацию уйгурского адвоката Абликима Юсуфа из Катара обратно в Китай, позволив ему вместо этого уехать в США. Юсуф разместил в интернете видео из Международного аэропорта Дохи с просьбой о помощи, чтобы избежать отправки домой, где ему грозит наказание за его правозащитную деятельность.