Саудовская Аравия защищает письмо в поддержку Китая

Саудовская Аравия в четверг оправдала подписание письма вместе с 36 другими странами в поддержку политики Китая в его западном регионе Синьцзян, где, как считает ООН, по меньшей мере один миллион этнических уйгуров и других мусульман содержатся в концентрационных лагерях.

Напомним, что не так давно более двух десятков стран в Совете ООН по правам человека подписали письмо, призывающее Китай прекратить массовые задержания.

В ответ Саудовская Аравия, Россия и 35 других государств написали письмо, в котором высоко оценили то, что они назвали «замечательными достижениями Китая в области прав человека».

Письмо было подписано послами из многих африканских стран, Северной Кореи, Венесуэлы, Кубы, Беларуси, Мьянмы, Филиппин, Сирии, Пакистана, Омана, Кувейта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна.

Разумеется, такая солидарность многих мусульманских стран с мучителями уйгуров была подвергнута резкой критике, причем не только уйгурами и другими мусульманами, но даже западными правозащитниками и журналистами. И вот Саудовская Аравия ответила на критику.

Посла ООН в Саудовской Аравии Абдуллаха аль-Муаллими о письме спросили журналисты в Нью-Йорке. Посол ответил, что всего то «в письме говорится о работе Китая в области развития, это все, о чем идет речь, в нем ничего больше не говорится».

«Никто не может быть более обеспокоен положением мусульман в любой точке мира, чем Саудовская Аравия», - сказал он.

«Что мы сказали в этом письме, так это то, что мы поддерживаем политику развития Китая, которая вывела людей из нищеты».

Однако слова посла противоречат самому тексту письма. Как сообщает Reuters, в тексте говорится, что «безопасность вернулась в Синьцзян», и «основные права человека для всех этнических групп были гарантированы».

«Столкнувшись с серьезной проблемой терроризма и экстремизма, Китай предпринял ряд мер по борьбе с терроризмом и дерадикализации в Синьцзяне, включая создание центров профессионального образования и обучения», - говорится в письме.

Директор Human Rights Watch по ООН Луи Шарбонно сказал, что характеристика письма по версии Аль-Муаллими была "пощечиной мусульманам, преследуемым в Китае, неточная до абсурда".

Кстати, интересный факт, который может кому-то показаться даже положительным моментом во всей этой истории. Саудовскую Аравию часто называют марионеткой США, но отношение КСА к Китаю демонстрирует полную независимость от США.

Ранее в этом месяце США и Германия попытались обсудить вопрос лагерей во время заседания Совета Безопасности ООН за закрытыми дверями.

В ответ Китай заявил западным дипломатам, что никто не имеет права поднимать этот вопрос в Совете Безопасности, поскольку это внутреннее дело Китая.

В июне США, Великобритания и другие западные страны выступили против визита главы ООН по борьбе с терроризмом в Синьцзян, опасаясь, что этот визит лишь подтвердит аргумент Китая о его якобы борьбе с терроризмом.

Перед поездкой заместитель госсекретаря США Джон Салливан беседовал с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, чтобы выразить обеспокоенность Вашингтона, потому что «Пекин продолжает изображать свою репрессивную кампанию против уйгуров и других мусульман в качестве законных усилий по борьбе с терроризмом, когда это не так».

В четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обращение Китая со своим уйгурским меньшинством было "позором века".

На этом фоне поведение Саудовской Аравии и других мусульманских стран, подписывающих письма вместе с Россией и Северной Кореей, и восхваляющих китайский коммунистический режим, совершенно не выглядит как поведение про-американских марионеток. Только вот радости от этого мало...