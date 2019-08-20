Закир Наик извинился за слова о китайцах в Малайзии

Индийский проповедник Закир Наик извинился за то, что выступил с «расово чувствительными» замечаниями в Малайзии, через день после того, как его часами допрашивали в полиции по поводу комментариев.

Напомним, что Наик, которому предъявлены обвинения в отмывании денег и разжигании ненависти в Индии, подвергся критике за комментарии, в которых этнические и религиозные меньшинства Малайзии противопоставлены преимущественно мусульманскому малайскому большинству.

«Я никогда не намеревался расстраивать какого-либо человека или общину», - сказал проповедник во вторник.

«Это противоречит основным принципам Ислама, и я хотел бы передать свои искренние извинения за это недоразумение», - сказал Наbк.

Между тем малазийская полиция заявила, что Наику запрещено проводить публичные выступления в стране, сообщает газета The Star.

В понедельник малазийская полиция допрашивала Наика в течение 10 часов в связи с выступлением в начале этого месяца, в котором он сказал, что у индусов в Малайзии "в 100 раз больше прав", чем у мусульманского меньшинства в Индии, и что малазийские китайцы были гостями страны.

Несколько министров кабинета публично призвали изгнать из страны Наика, который постоянно проживает в Малайзии уже около трех лет.

Премьер-министр Махатхир Мохамад сказал, что Наик перешел черту.

Махатхир в воскресенье сказал, что Наик "может проповедовать, но он делал не это... он говорил об отправке китайцев обратно в Китай, индийцев обратно в Индию, это для меня политический шаг", согласно государственному агентству новостей "Бернама" ,

Раса и религия являются чувствительными вопросами в Малайзии, где мусульмане составляют около 60 процентов из 32 миллионов человек. Остальное население это в основном этнические китайцы и индийцы, большинство из которых являются индуистами.

В прошлом правительство Малайзии неохотно выступало против Наика, опасаясь, что оно может расстроить некоторых мусульман, а также предоставить козыри своим политическим оппонентам.

В 2010 году Наику, у которого имеется огромное количество сторонников по всему миру, и который является основателем телеканала Peace TV, был запрещен въезд в Великобританию.

В июльской передаче 2008 года Наик предположил, что «Аль-Каида»* не несет ответственности за нападения на США 11 сентября 2001 года.

«Даже дурак знает, что это была внутренняя работа», - сказал он в видео, утверждая, что тогдашний президент Джордж Буш-младший стоял за организацией терактов.

* - запрещены в РФ