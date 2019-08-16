Станет ли Гонконг новым Тяньаньмэном и чем за это заплатит Пекин?

События в Гонконге имеют значение как для всего мира - постольку, поскольку происходят во второй по величине мировой державе, так и для мусульман, испытывающих ее мощь на себе.

В Исламском мире распространено мнение, что геноциидальная политика в отношении уйгуров сходит Китаю с рук, потому что это мусульмане, а будь это какие-нибудь ЛГБТ, резонанс бы был совсем иной. Увы, в данном случае это не так по двум причинам. Во-первых, внимание к проблеме уйгуров привлекают достаточно большое и именно западные СМИ, а также политики, часть из которых трудно заподозрить в большой любви к Исламу. Во-вторых, сейчас на наших глазах разворачиваются драматические события, демонстрирующие, что у Запада нет особых возможностей, а некоторые считают, что и желания, воздействовать на Китай даже тогда, когда это необходимо для защиты открыто прозападных групп, таких как протестующие Гонконга.

Напомним, что в 1898 году этот китайский остров официально отдан в аренду Британской империи на 99 лет. Это спасло живущих на острове китайцев от многих невзгод, постигших их соотечественников на материке - от гражданской войны до коммунистического террора и диктатуры. Как следствие, там выросли поколения людей, которые привыкли жить при западном, а не коммунистическо-тоталитарном укладе, и даже после того, как в 1997 году после многолетних переговоров Гонконг был возвращен под юрисдикцию Китая, его жители долгое время сохраняли свои автономию и вольности.

Ситуация, как и во многих отношениях, стала меняться при Си Цзиньпине - нынешнем генеральном секретаре Коммунистической Партии Китая (КПК). Это при нем не только начала реализовываться амбициозная стратегия превращения Китая в ведущую мировую державу "Один пояс - один путь", но и внедряться "лагеря перевоспитания" для миллионов тюркских мусульман, а также система тотального распознания лиц и социального контроля (т.н. рейтинга) для самих китайцев. Неудивительно, что очередь дошла и до Гонконга - этого очага инакомыслия, на который фактически не распространялись законы Пекина, и в котором находили убежище многие китайские диссиденты, бегущие с материка. Чтобы положить этому конец было подготовлено принятие закона о выдаче китайским властям беглецов с материка, что продемонстрировало переход гонконгской администрации под фактический контроль Пекина и спровоцировало массовые протесты за его отставку и непринятие такого закона.

Протесты, действительно, приобрели характер массовый и решительный.

https://www.youtube.com/watch?v=hF-hi1hDR4c

https://www.youtube.com/watch?v=4uZvlA_211I

Китайский коммунистический режим отреагировал не менее жестко - и не только стандартными для таких ситуаций методами полицейского насилия, но и используя криминальные банды, формируемые при помощи подконтрольной ему мафии. Одетые в белые футболки и вооруженные прутами при невмешательстве полиции они отлавливают протестную молодежь и брутально с ней расправляются https://www.youtube.com/watch?v=plf9g07VoQ4

В последние несколько дней в дополнение к уже имеющимся, Пекин начал массировано стягивать к границам Гонконга военную технику и силы.

https://youtu.be/2GC0DbA0Sdc

Официальная риторика коммунистического режима о провокациях протестующих, о том, что они перешли грань допустимого и т.п., не оставляет сомнений в том, что идет подготовка к массированной военно-полицейской операции по полному взятию острова под контроль Пекина. Фактически, сейчас в масштабах целого региона могут повториться события на площади Тяньаньмэнь. Тогда, в апреле 1989 году тысячи студентов вышли на эту площадь в центре китайской столицы требовать демократизации страны и отказа от коммунистической диктатуры. Но мирной революции не получилось - сотни безоружных студентов буквально намотали на гусеницы танков и расстреляли, еще тысячи после этого сели в тюрьмы.

Нечто похожее сейчас может произойти и в Гонконге на глазах у возмущающегося международного сообщества (конечно, это не относится к таким государствам как РФ, чей режим только одобрит такое), чьи протесты бессильны остановить военную машину Китая, пользующегося своим "суверенным правом" на своей территории. Причем, особый драматизм этой ситуации придает то, что удар снова придется и на тех, кто сумел уцелеть после событий 1989 года и найти пристанище именно в свободном Гонконге, который теперь полностью хотят прижать к ногтю.

Для мусульман - уйгуров и сочувствующих им такой поворот событий, конечно, будет в высшей степени печальным. И не только потому, что протестующие Гонконга не раз высказывались в их поддержку и осуждали политику КПК по отношению к ним. Но и потому что будет означать дальнейшее развязывание рук китайскому режиму и раскрутку маховика репрессий.

С другой стороны, кто знает - не станет ли именно Гонконг первым прутом, об который сломается этот маховик? Конечно, не в силовом отношении - сопротивляться массированному вторжению китайской армады протестующие Гонконга вряд ли смогут долго. Однако немало аналитиков сегодня прогнозируют, что учитывая роль и место Гонконга в финансовой системе мира и Юго-Восточной Азии, такая бойня может дорого обойтись коммунистическому режиму, обрушив одну из важнейших для него биржевых и инвестиционных площадок. И как знать, не приведет ли это к кризису всей китайской экономики и волнениям уже по всему Китаю...

На фото - танки едут на студента на площади Тяньаньмэн