ОАЭ собирается наградить Нарендру Моди высшим орденом страны - как раз посреди кашмирского кризиса

Объединенные Арабские Эмираты готовятся вручить премьер-министру Индии Нарендре Моди «Орден Заида», высшую гражданскую награду страны, когда тот посетит ОАЭ. Намерение правительства ОАЭ вручить программу Моди было встречено немедленной негативной реакцией, принимая во внимание репрессии правительства Индии по отношению к мусульманскому Кашмиру.

Множество пользователей социальных сетей раскритиковали план ОАЭ, а один из них даже прямо спросил: «ОАЭ потерялось что ли?»

Тот факт, что «Орден Заида» или «Медаль Заида» будут вручены Моди, впервые был раскрыт еще в апреле, когда Мухаммад бин Заид, еще один спорный наследный принц, наиболее известный по своим трехбуквенным инициалам, написал в твиттере «У нас есть исторические и всесторонние стратегические связи с Индией, подкрепленные ключевой ролью моего дорогого друга, премьер-министра Нарендры Моди, который придал этим отношениям значительный импульс. В знак признательности за его усилия президент ОАЭ вручает ему медаль Заида».

Другой пользователь социальной сети, Норин Хайдер, отреагировал на это словами: «Это добавляет оскорбление травме. Почему ОАЭ? Почему?»

Дипломатический тур Моди начнется с ОАЭ, откуда он отправится в Бахрейн.

Между тем, кашмирцы почти ежедневно устраивают акции протеста с тех пор, как 5 августа был отменен особый статус Кашмира.

Полицейские заявили, что за последние недели произошло около 300 протестов и столкновений против ужесточения контроля Индии над Кашмиром.