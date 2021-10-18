Мусульмане-славяне готовятся к Джихаду. Будет ли война в Боснии?

(На фото - развешенные в Сараево плакаты. Впервые использовались во время прошедшей войны)

Ситуация на Балканах все более накаляется.

Конфликт вокруг Косово, который мы освещаем (https://golosislama.com/news.php?id=40142). Нарастающая напряженность вокруг церковного конфликта (https://golosislama.com/news.php?id=37827) и новой реальности, возникшей после выборов в Черногории (https://golosislama.com/news.php?id=39138). При этом в первом из этих случаев стороны уже активно бряцают оружием и периодически применяют его, а во втором - активно используют военно-мобилизационную риторику.

Еще одним конфликтом в регионе, в котором военная риторика активно используется и реальностью может стать новая война, является происходящее в Боснии и Герцеговине (БиГ), о чем мы тоже недавно писали (https://golosislama.com/news.php?id=39998). Сопрезидент БиГ Милорад Додик, представляющий в ней Республику Сербскую (Сербскую Республику) в составе этого государства, заявил об окончательно принятом ее властями решении начать процесс выхода из него и провозглашения собственной независимости.

Напомним в этой связи, что Додик, номинально будучи государственным лицом БиГ, никогда не скрывал своего отношения к нахождению в ее составе Республики Сербской и ее желания отделиться от нее и присоединиться к соседней Сербии (https://golosislama.com/news.php?id=37120). Однако похоже, что никогда еще Додик не заходил так далеко, как сейчас, и не был так серьезен и бескопромисен в своих сепаратистских намерениях. Что в свою очередь спровоцировало соответствующую реакцию со стороны мусульман-славян (босняков)...

Так, некоторые имамы в ходе состоявшихся в пятницу проповедей призвали боснийских мусульман готовится к джихаду - вооруженной защите мусульманских земель. А на улицах столицы страны Сараево появился плакат, который использовался в последней войне - с вооруженным человеком в форме боснийской армии, указывающим на смотрящего пальцем, и подписью "И ты нужен для защиты БиГ".

Особый резонанс вызвал репост консулом БиГ в немецком Франкфурте Амиром Отоевичем публикации в Фейсбуке имама джамаата "Ферхадийя" Мухаммада Велича с призывом к мусульманам готовиться к защите страны. Просербско- и прохорватско- шовинистическая пропаганда представила это как пример сращивания государственных институтов БиГ с "исламским экстремизмом" и "джихадизмом".

Настроения у исламски ориентированной части босняков сейчас в каком-то смысле напоминают настроения в Азербайджане годичной давности перед началом Отечественной (Второй Карабахской) войны. И аналогии тут вполне уместны. Как и т.н. Нагорно-Карабахская Республика, т.н. Сербская Республика БиГ была создана путем массовых этнических чисток и изгнания из нее несербского населения. Разница заключается в том, что после Дейтонского перемирия в 1997 году босняки признали эту Сербскую Республику на условиях ее возвращения в БиГ и предоставления ей там очень широких автономии и полномочий. Но признали с учетом того, что изгнанные из нее мусульмане смогут постепенно вернуться в свои родные места и таким образом произойдет мирная реинтеграция этой республики в мультиэтническую Боснию.

Однако теперь сербские шовинисты, блокировавшие все эти годы эти процессы, заявляют о конце "Дейтона", официальном отделении от Боснии и присоединении к Сербии. На что босняцкие лидеры отвечают, что если Республика Сербская не будет в Боснии, то ее не будет вообще - страна восстановит свою прежнюю, додейтонскую конституцию, и вернет себе оккупированные территории силой.

Таким образом, в случае провозглашения сербскими сепаро-шовинистами независимости, дело будет за политическим решением руководства БиГ. Мусульманские джамааты к джихаду за свобождение оккупированных земель морально готовы. Причем, как и в случае с Карабахом такая война происходила бы под флагом международно признанного государства и в защиту его международно признанных границ.

Тем не менее, понятно, что учитывая стремление вступить в ЕС и НАТО руководство БиГ будет до последнего искать другие варианты. Например, возможна блокада сепаратистского образования и введение против него и его должностных лиц санкций со стороны ЕС. А в том случае, если оно будет поддержано Сербией - их распространения на нее и торпедирования ее вступления в ЕС.

Ин ша Аллах, мы будем и дальше следить за развитием событий в этом регионе и информировать о нем наших читателей. Одно можно сказать уже сейчас - политическая температура на Балканах стремительно повышается до опасного предвоенного уровня.