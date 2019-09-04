Додик: Босния - ошибка, Крым в составе Украины тоже, Россия и Китай - друзья

Милорад Додик, большой друг Кремля и фактический лидер созданной путем этнических чисток и геноцида Сербской Республики в Боснии и Герцеговины (БиГ), решил донести до российского читателя свое дружественное послание. Средством для этого стало большое интервью, данное им изданию "Русский Репортер". Желающие могут прочитать его полностью, мы же выделим здесь лишь основные тезисы.

Начинает сербский вожак с самого важного для своих московских покровителей. Напомним, что главной тактической целью Кремля на данный момент является противодействие расширению НАТО на Балканах. С целью противостояния таковому готовился антизападный и просербский переворот в Черногории, по обвинению в котором были арестованы российские граждане, с этой же целью поддерживается православно-шовинистическая оппозиция в Македонии, которая противодействует примирению македонцев с албанцами и соседними греками, что необходимо для вступления страны в НАТО. Поэтому Додик спешит заверить российского читателя, что Сербская Республика в БиГ будет блокировать вступление этой страны в НАТО, используя свое право ветто. Отметим в этой связи, что мусульмане-босняки, напротив, считают вступление страны в НАТО гарантией от новых войн и геноцидов, в чем их поддерживают и боснийские хорваты, несмотря на все разногласия по другим вопросам. Но Додика, видимо, угроза новой войны не пугает.

Это неудивительно, если он говорит, что "дейтонское решение тоже временное" - про соглашение, прекратившее войну в БиГ. "И Босния и Герцеговина действительно временная", на его взгляд. Она вообще "не должна была существовать как государство" и "была ошибкой". Видимо, как и сам ее ведущий мусульманский народ, которого, как угрожал предшественник Додика, осужденный Гаагским трибуналом за военные преступления Радован Караджич, "не станет" при попытке отделиться от Югославии, которая на тот момент уже полным ходом превращалась из многонациональной федерации в декорацию православно-шовинистической "Великой Сербии".

Но если Босния и Герцеговина временная, то "какова тогда реальная прерспектива", резонно спрашиват у Додика журналист. "Реальная перспектива — разойтись по линиям, которые определили Дейтонские соглашения. Хорваты и бошняки мягко разведутся, ведь они не могут нормально сожительствовать. То, что остается, могло бы называться Республика Сербская, (хорватская) Герцег-Босния и Босния, а между ними можно было бы организовать некоторый вид сотрудничества, чтобы гарантировать все цивилизационные достижения — свободное передвижение людей и товаров, чтобы не было никаких эксцессов и мы были бы хорошими соседями. Каждый управлял бы своими ресурсами по-своему. Не было бы застоя и помех", - его ответ.

То есть, Додику не нравится Дейтонское соглашение, создавшее компромиссную Боснию и Герцеговину из двух частей - Федерации Боснии и Герцеговины (босняцко-хорватской) и Сербской Республики, но устроили бы зафиксированные ею границы. И неудивительно, ведь они были созданы путем гомогенизации населения Сербской Республики, а говоря проще, изгнания из нее всех несербов, до войны составлявших большинство или значительную часть ее отдельных районов. С попутным геноцидом - таким как был в Сребренице и чуть поменьше масштабом в дюжине других городов вроде Приедора.

Было - стало, вот как выглядела этническая карта БиГ до и после войны - красным отмечены территории с сербским большинством.

Додика, конечно, устраивают добытые таким образом границы Сербской Республики, которая согласно его не раз высказанному мнению, является ничем иным как частью Великой Сербии. Но не мусульман-босняков, конечно, которые шли на Дейтонские соглашения, предполагая, что изгнанные из своих домов мусульмане смогут в них вернуться и произойдет бескровная реинтеграция мультиэтнической страны, которая сможет мирно развиваться, войдя в ЕС и НАТО. Что касается сербского национального государства, о котором мечтает Додик, его границы, согласно и мнению босняков, и международному праву, заканчиваются на реке Дрин, которая отделяет Боснию от Сербии. Кстати, в составе последней тоже есть регион с иноэтническим большинством - Санджак, где большинство составляют мусульмане-босняки. Однако Босния на этом основании не предъявляет территориальных претензий к Сербии, не заявляет, что создание Сербии в ее международно признанных границах "было ошибкой".

Впрочем, по мнению Додика, "ошибкой" было создание в их международно признанных границах не только Боснии, но и... Украины. "Крым вообще не надо было изымать из состава России. Это была ошибка коммунистов, которую, к сожалению, сейчас так рьяно отстаивает Запад", - говорит он. Ну так, может быть, тогда пойти дальше и признать, что "ошибкой" было и само создание Сербии, а вернуться следует к Османскому халифату, обеспечивавшему столетия мирного сосуществования разных этнических и религиозных групп в этом регионе?

О, нет, этого Додик не хочет. И, кстати, уделяет отдельное внимание теме турецкой политики в регионе. Правда, пнув бывшего премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу, он неожиданно (для нас - нет) высказывает комплимент нынешней политике президента Турции Эрдогана: "Сейчас для меня приемлем тот курс, который проводит Эрдоган, а именно попытки сотрудничать в некоторых экономических и инфраструктурных проектах, таких как, например, строительство автобанов. Так мы и достигнем взаимопонимания. В то же время любое политическое вмешательство Турции с целью уменьшить значение разных народов страны мы бы не приветствовали. Но я дважды встречался с Эрдоганом и не заметил с его стороны подобного подхода. А случается ли нечто подобное на встречах, где я не присутствую, я не знаю. Но склоняюсь к тому, что политики из Сараево чаще злоупотребляют ссылками на Турцию и Эрдогана, чем он сам бы хотел. Если бы здесь были подобные проблемы, Турция вряд ли насколько сильно развивала бы свое присутствие в Сербии — особенно в части инвестиций и финансовой поддержки различных проектов". Впрочем, тут Додик говорит то, о чем мы уже писали - боснякам не стоит особо рассчитывать на поддержку Турции, которая будет проводить экономически выгодную для себя политику в регионе, эпизодически приправляя ее риторикой о братстве, рассчитанной на босняков.

Ну, и неудивительна оценка Додиком еще одного мирового игрока: "Китай мы воспринимаем весьма дружественно". Кто бы сомневался... Если бы еще можно было перенять его опыт для мусульман БиГ, которых он в своем интервью обвиняет в "радикализации", подобно тому, как Пекин поголовно обвиняет в "радикализации" мусульман-уйгуров, обосновывая ею необходимость системы "центров-перевоспитания"... Об этом, впрочем, пока говорить рановато. Но не приходится сомневаться, что для Додика и его покровителей именно это - их стратегическая цель на Балканах.