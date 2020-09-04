Уроки черногорских выборов для мусульман

Результаты парламентских выборов в Черногории, прошедших в минувшее воскресенье, будоражили российскую политическую и околополитическую общественность всю последующую неделю.

Это понятно - их итогом стали не просто поражение правящей партии и победа оппозиции, обычные для современных парламентских демократий. Проиграла партия президента Мило Джукановича, который вырвал Черногорию из "Сербского мира", привел ее в НАТО и подвел к вступлению в ЕС, для чего несколько лет назад ему пришлось предотвратить российско-сербский переворот и продолжить бороться с великосербским реваншизмом за независимую от сербской черногорскую православную церковь.

Партия Джукановича - "Решительно за Черногорию" набрала 35,41%, в то время как две просербские партии - "За будущее Черногории" и "Мир - наша нация" 32,6% и 12,5% соответственно. Еще одна оппозиционная партия - "Черно-белая коалиция" получила 5,7%, по 3 мандата по квоте для национальных меньшинств получили боснийская и албанская партии, а вот хорваты не сумели пройти даже символический барьер в 0,35%, потому что вместо одного списка выдвинули два конкурирующих.

К партийным раскладам вернемся чуть позже, ну а пока ответим на вопрос, который наверняка возникнет у части наших читателей - какое отношение все это имеет к мусульманам?

Сразу, как только стали известны первые итоги выборов, сторонники главных оппозиционных партий вывалили на улицу с алкоголем, петардами, а также символикой "Великой Сербии", после чего начали поступать сообщения об их нападениях на мусульман и погромах принадлежащих им заведений. Но они не остановились, и когда четники (великосербские шовинисты) протрезвели или могли протрезветь.

Уже в среду в городе Плевля был разгромлен Исламский центр, а на стенах города появились лозунги, что скоро этот город станет "новой Сребренницей" - местом, где, напомним, в 1995 году был устроен геноцид в виде поголовного уничтожения всего мужского мусульманского населения, численностью около 8 000 человек.

И это стало лишь самой красочной иллюстрацией настроений тех, чьи сторонники в последовавшие за выборами дни в десятках мест писали на стенах призывы к мусульманам ("туркам", как они их называют, хотя это местные славяне) убираться вон из "новой Черногории".

Развитие ситуации заставило вмешаться власти Боснии и Герцеговины, два сопрезидента которой - от босняцкого и хорватского народов - решительно осудили произошедшее, потребовав от властей Черногории обеспечить безопасность ее граждан мусульманского вероисповедания (сопрезидент от сербского народа к протесту присоединяться не стал...). На словах от погромов отмежевались и сами лидеры оппозиции, от чего спокойнее не стало - все помнят, как и лидеры боснийских сербов сперва отрицали геноцид в Сребреннице, а потом отмежевывались от него...

А почему же все это, собственно, происходит? Вот это поучительно для мусульман во многих отношениях.

Первое. Как гласит английская поговорка, "если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка". В данном случае мы видим, что вне зависимости от публичной риторики победившей на выборах оппозиции, праздновать ее победу вышли люди с символикой и лозунгами великосербских шовинистов, в среде которых настроения и лозунги о повторении Сребреницы, то есть, уничтожении или изгнании "турок", как они называют принявших Ислам славян - обычное дело.

Второе. Мусульманам в данном случае мстят за то, что большинство из них поддерживало проигравшую партию власти. И это тоже урок, который надо усвоить - иногда рисками чревата поддержка не только оппозиции, но и власти, ибо временами они меняются местами, и тогда сторонники прежней власти превращаются в изгоев. Это то, что надо помнить мусульманам - сторонникам безоговорочной поддержки существующей власти.

Третье. Это те самые нюансы черногорской партийной политики, к которым мы обещали вернуться. Две откровенно просербские и основные партии оппозиции в общей сложности получили 45,1% голосов, что на 10% больше, чем у бывшей партии власти, но чего недостаточно для формирования правительства. Решающее значение для последнего в такой ситуации будет иметь позиция "Черно-белых", получивших 5,7% голосов. И это особенно интересно, если учесть, что данная партия, оппозиционно, но не просербски настроенная, включила в себя антивластную часть мусульманского меньшинства, его как албанского, так и босняцкого сегментов.

И тут возникают серьезные вопросы. С одной стороны, мусульмане - сторонники действующего президента обвиняют их в том, что вместо поддержки удобной для мусульман и союзной мусульманским Албании, Косово и Боснии власти, они ударили по ней вместе с антиисламской оппозицией. С другой стороны, итоги выборов показывают, что даже если эти 5% целиком ушли бы к партии власти, что вряд ли случилось бы, т.к. за "черно-белых" голосовали не только мусульмане, это бы ее все равно не спасло. При этом в самостоятельном качестве они получают стратегический козырь как союзник по коалиции для любой силы, а значит, возможность ставить свои условия для вхождения в такую коалицию и нахождения в ней.

В этой связи многие энтузиасты победы просербской оппозиции на выборах уже поумерили свой пыл в отношении надежд на выход Черногории из НАТО и ее разворот в сторону России. Очевидно, что, во-первых, для таких радикальных шагов у откровенно просербских партий сил нет, во-вторых, что без прозападной оппозиции, представляющей меньшинства, опасающиеся сербского шовинизма, они ничего добиться не смогут. И, наконец, что в-третьих, рано списывать со счетов Мило Джукановича, партия которого получила голосов больше, чем любая другая, и который все еще остается президентом и не собирается сдаваться, обладая для своей борьбы немалыми ресурсами и рычагами влияния. А неоднородность оппозиции и противоречия между группами ее поддержки как раз может быть использована им для ее раскола.

Вот эти реалии полноценной парламентской многопартийной системы должны быть весьма интересны и поучительны для мусульман, в частности, в России, в которой при ее наличии голос мусульман мог бы быть куда более весомым, чем в Черногории, в силу их большей численности. Если в Черногории и те мусульмане, что поддерживают власть, и те, что присоединяются к оппозиции со своей повесткой, рискуют, но рассчитывают получить за это что-то и имеют для этого неплохие шансы, то в России поддерживающие власть мусульмане не имеют за это ничего, и без создания своей точки сборки на оппозиционном поле рискуют в будущем проиграть от неизбежной когда-то смены власти.

(На фото - лидер партии "Черным по белому" албанец Дритан Абазович)