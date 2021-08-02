Чем чревата "война геноцидов" в Боснии?

В то время как Турция объята пожарами в самом прямом смысле, в Боснии и Герцеговине разгорается политический пожар. Речь идет о борьбе за признание или непризнание геноцидов, постепенно перетекающей в холодную войну. Которая, учитывая специфику региона может перерасти и в войну настоящую.

Совсем недавно мусульмане этой страны, да и всей Уммы, а также люди доброй воли во всем мире отметили очередную годовщину геноцида в Сребренице - крупнейшего в послевоенной истории Европы. Однако в самой Боснии и Герцеговине (БиГ) до сих пор немало тех, кто публично отрицает этот геноцид, а среди своих откровенно чествует его организаторов и исполнителей и призывает его повторить, скандируя лозунги вроде "Нож, жица, Сребреница" ("Нож, колючая проволка, Сребреница"). Как несложно предположить, это происходит на территории так называемой Сербской Республики БиГ.

Видимо, устав от этого, Высокий представитель по БиГ Валентин Инцко перед истечением его полномочий 31 июля 2021 года инициировал внесение в Уголовный кодекс БиГ статьи, предполагающей наказание за публичное отрицание геноцида в Сребренице. Статья была утверждена, в ответ на что парламент так называемой Сербской Республики БиГ принял закон об уголовной ответственности в отношении тех, кто называет эту "республику" геноцидным образованием, что безусловно соответствует истине, так как она создавалась путем этнической "очистки" ее территории от босняков и хорватов.

Однако проблема гораздо глубже, чем разная оценка недавних исторических событий. Сопрезидент БиГ от сербов Милорад Додик назвал принятые решения последней крышкой в гроб Боснии и Герцеговины и заявил о начале блокады БиГ представителями так называемой Сербской Республики. И в этом контексте данные решения следует считать скорее следствием системного конфликта внутри и вокруг БиГ, чем их причиной.

Ведь о своем намерении покончить с Боснией и Герцеговиной, отделив от нее ее захваченную сербами часть, Милорад Додик говорил не раз (https://golosislama.com/?s=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA). Причем, делал он это, апеллируя к Дейтонским соглашениям, хотя последние как раз и предполагали, что Сербская Республика БиГ может существовать именно в составе БиГ и соблюдая как ее конституцию, так и протоколы к Дейтонскому соглашению, в том числе предписывающие возвращение изгнанных беженцев в места их проживания. Но именно это и отказывались делать главари т.н. Сербской Республики, как принимая провокационные антиконституционные решения, так и препятствуя возвращению беженцев. А когда им на это указывали, угрожая выйти из состава БиГ.

В конце концов у руководства БиГ иссякло терпение и оно, получив поддержку Высокого представительства, учрежденного для БиГ в рамках Дейтонских соглашений, решило поставить вопрос ребром. Что на это может ответить руководство так называемой Сербской Республики? Бойкотируя действия руководства БиГ оно только позволит принять последнему нужные решения, что было невозможно ранее в условиях, когда представители Сербской Республики имели в нем право блокирующего голоса. И если идти по логике раскрутки конфликта до конца, Сербской Республике придется действительно заявлять об отделении от БиГ. Однако последнее не только не будет признано международным сообществом, но и с высокой вероятностью приведет к введению западных санкций против этой непризнанной республики и ее блокаде. При этом в случае выхода из Дейтонских соглашений Сербской Республики, чем станет провозглашение ей независимости, власти БиГ могут принять решение о восстановлении конституции страны, которая действовала до их подписания, и вообще не предусматривала существование Сербской Республики.

Таким образом, Босния и Герцеговина сейчас оказалась на пороге полноценной холодной войны. Не превратится ли она в горячую? Это уже будет зависеть от того, как себя поведут внешние игроки...