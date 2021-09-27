Год назад - Карабах, год спустя - Косова?

В этом году друг на друга практически наложились два информационных повода - годовщина начала 44-дневной Второй Карабахской войны и возобновление конфронтации вокруг Косова.

Чем стала Вторая Карабахская война для Азербайджана, да и всего региона, долго писать нет смысла, благо, написано и сказано об этом уже немало.

В Азербайджане она официально называется Отечественной войной, и сейчас в стране проходят торжественные и памятные мероприятия, посвященные тем событиям, а также павшим год назад аскерам. В регионе же эта война драматически изменила соотношение сил, как между государствами Южного Кавказа - Азербайджаном и Арменией, так и в том, что касается обозначения в нем нового игрока - Турции.

Теперь же, год спустя в совсем другом регионе все чаще раздаются голоса о возможности повторения там "карабахского сценария". Речь идет о Балканах и конкретно Косова, о котором мы уже сегодня писали (https://golosislama.com/news.php?id=40140). С той принципиальной разницей, что если Вторая Карабахская война стала успехом мусульман, то желающие повторить ее сценарий в Косова, наоборот, мечтают взять у мусульман реванш.

Можно, конечно, поразмышлять о том, с чего началось последнее обострение там. Но куда важнее понять, почему оно началось и чем оно может закончиться.

Сербия сейчас уже стягивает к границам Косова военные силы и в стране начинается военная кампания под лозунгом "Косово - это Сербия", что напоминает начало Второй Карабахской войны. Не менее показательно при этом, что вчера сербские военные позиции на границах с Косова посетил российских посол в Сербии Александра Боцан-Харченко, чем дал пищу для многочисленных предположений и разговоров...

Однако между ситуацией в Карабахе годичной давности и ситуацией в Косова есть принципиальная разница. И она заключается в том, что в то время, как т.н. Нагорно-Карабахская Республика не была официально признана ни одним государством - членом международного сообщества, включая кстати Армению, то Косова после длительного процесса была признана как полноценное независимое государство множеством стран, включая не только Албанию или Турцию, но и страны ЕС, США и другие.

По этой причине попытка Сербии решить косовский вопрос по карабахскому сценарию будет воспринята как агрессия со всеми вытекающими последствиями, включая возможность войны с Албанией и вовлечения в конфликт НАТО, чьи наблюдатели присутствуют в его зоне.

Сербы, конечно не настолько глупы, чтобы этого не понимать, особенно в условиях, когда сербское руководство заявляет о стремлении Сербии к вступлению в ЕС. Поэтому Белград вряд ли будет стремиться ликвидировать непризнанное им государство Косова как таковое и возвращать под свой контроль его территории, на которых проживают албанцы.

Другое дело, что сербы могут вторгнуться в северную часть Косова, в котором компактно проживает сербское меньшинство, и установить свой военный контроль над ней, заявив о достижении своих целей. Сходство с карабахским сценарием тут если и будет, то в том, что как Ильхам Алиев заявил о закрытии карабахской проблемы несмотря на то, что вне контроля Азербайджана остается часть международно признанной его территории, так и сербский президент Александр Вучич может заявить о решении косовской проблемы и "возвращении Косово", взяв под контроль лишь несколько его населенных пунктов. Разница же будет заключаться в том, что если Алиев заявил это, отвоевав 80% оккупированных территорий, то у сербов в таком случае пропорции с албанцами будут противоположными.

В свою очередь, если Сербия пойдет на такой сценарий, албанцы Косова могут воспользоваться их агрессией в отношении своего международно признанного государства, чтобы официально объединиться с Албанией. И тогда косовский вопрос будет закрыт и для албанцев. Причем, как предполагают некоторые комментаторы, это обоюдное закрытие косовского вопроса таким образом может быть закулисно согласованным.

Какие последствия такой сценарий может иметь для баланса сил уже в Балканском регионе - тема для отдельного разговора. Однако очевидно, что при всей его возможной привлекательности для политиков с обеих сторон, любая война чревата не только гибелью людей, но и рисками выхода из под контроля ее сценаристов. Особенно это касается Балкан, с конфликта на которых век назад началась Первая мировая война.