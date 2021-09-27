Растет напряжение на границе Косово и Сербии

Сербские войска находятся в состоянии повышенной боевой готовности после того, как правительство в Белграде обвинило соседнее Косово в «провокациях».

И без того напряженные отношения между Сербией и Косово ухудшились после того, как правительство второго албанского государства направило полицейские подразделения в район, в основном населенный сербами, которые отвергают власть правительства в столице Косово Приштине.

Спецподразделения прибыли туда в соответствии с постановлением правительства, которое предписывало автомобилистам с сербскими номерными знаками менять их на временные номерные знаки при въезде в Косово. Сотни этнических сербов начали протесты против этого требования. В том числе они использовали транспортные средства, чтобы перекрыть движение на пограничных переходах.

«После провокаций со стороны подразделений [специальной полиции]… Президент Сербии Александар Вучич отдал приказ усилить боевую готовность некоторых сербских армейских и полицейских подразделений», - говорится в заявлении министерства обороны в Белграде.

По сообщению агентства AFP, в воскресенье после нескольких вылетов сербские истребители снова можно было увидеть пролетающими над приграничным регионом.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал обе стороны к деэскалации. Спецподразделения должны быть немедленно отведены от границы, отметил он, подчеркнув, что "любая дальнейшая провокация или односторонняя и несогласованная акция недопустима". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также призвал стороны к сдержанности и возобновлению диалога. Глава альянса провел телефонные переговоры с президентом Сербии и премьер-министром Косово Альбином Курти.

Вучич выразил сожаление по поводу отсутствия реакции со стороны международного сообщества на «полную оккупацию северного Косово в течение более чем недели бронетехникой Приштины».

«И все внезапно встревожены, когда сербские вертолеты и самолеты видны над центральной Сербией», - сказал Вучич в заявлении, добавив, однако, что Сербия «всегда будет вести себя ответственно и серьезно».

Курти в субботу обвинил Сербию в желании «спровоцировать серьезный международный конфликт».

Со своей стороны, член НАТО Албания, «обеспокоенная эскалацией ситуации», обратилась к Белграду с просьбой «вывести вооруженные силы, дислоцированные на границе с Косово».

Президент Косово Вьоса Османи прервал свой визит в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций «из-за событий на севере страны».

Напомним, что провозглашение независимости Косово произошло через десять лет после войны между этническими албанскими боевиками и сербскими силами, в результате которой погибло 13 000 человек, в основном этнических албанцев.

Соединенные Штаты и Европейский Союз призвали к деэскалации напряженности и к возвращению обеих сторон к переговорам о нормализации, в которых ЕС выступал посредником в течение примерно десяти лет.

Президент Сербии заявил, что процесс нормализации может возобновиться только в том случае, если Косово выведет специальные полицейские силы с севера.