Черногория - еще одно поражение "Русского мира"

Минувший год ознаменовался рядом чувствительных поражений для одной из главных "скреп" путинского режима - РПЦ МП и продвигаемой ею концепции "Русского мира".

Конечно, главной потерей стало создание при поддержке еще прошлого президента Украины Петра Порошенко Православной Церкви Украины (ПЦУ), которую начали признавать другие поместные православные церкви и в которую из Московского Патриархата стали переходить православные украинцы (https://golosislama.com/news.php?id=34997).

Для РПЦ МП под руководством группировки патриарха Кирилла, представляющего себя в качестве возродителя православия, это обернулось не только потерей сотен приходов (а процесс перехода продолжается), но и разрывом связей с крупнейшими центрами мирового православия, поддержавшими ПЦУ.

Но как темой начала прошлого года в этих кругах была неминуемая потеря "Русской церквью" контроля над православной Украиной, так темой его конца и начала года этого стала потеря контроля ее ближайшей союзницы - Сербской церкви над православной Черногорией. Власти этой страны по примеру прошлой украинской власти решили взять курс на создание автокефальной (независимой) Черногорской Православной Церкви и перевод в нее православных страны, значительная часть которых до сих пор подчиняется Сербской Православной Церкви.

С целью ускорения этого процесса, в частности, был принят новый закон о свободе вероисповедания, по которому религиозные организации, владеющие религиозными объектами, существовавшими до 1918 года, должны доказать, что они владели ими до этой даты, а не приобрели после. Смысл такого подхода заключается в том, что в 1918 году Черногория была поглощена Королевством сербов, хорватов и словенцев, внутри которого все православные народы, то есть черногорцы и македонцы, были записаны в сербы и подверглись сербизации. Соответственно, теперь черногорские власти хотят отнять у сербской церкви то, что она получила при покровительстве великосербских властей, и передать это имущество независимой церкви самой Черногории.

Тут имеет место почти полная аналогия с Украиной, потому что в великосербской мифологии Черногория играет примерно такую же роль, как и первая для "Русского мира". Попросту говоря, как лидеры последнего отрицают существование даже отдельного украинского народа, так и поборники великосербства отрицают существование черногорской нации и считают черногорцев частью Великой Сербии.

В обоих случаях религия была принесена в жертву шовинистическим притязаниям. Ведь очевидно, что если бы РПЦ руководствовалась интересами православия, она бы первая признала независимую украинскую православную церковь и получила бы в ее лице единоверного соседа и союзника. Также и здесь, если бы сербские церковные иерархи думали о благе православия и единстве его последователей, они бы признали черногорскую церковь и сохранили бы это единство. Однако как РПЦ важно держать православных Украины в подчинении именно "Русской церкви", так и СПЦ важно держать православных Черногории в подчинении Сербской церкви.

Но не только эти параллели объясняют то, почему в РПЦ и с ее подачи в путинской России рассматривают происходящее в Черногории как свое поражение. Во-первых, Сербская церковь - это один из немногих и наверное самый важный союзник РПЦ в противостоянии с Константинопольским патриархатом и поддержавшими его церквиями, и это причина чисто прагматическая. Во-вторых, фактически именно в Сербии в 90-е годы прошлого века возникла та доктрина "Великой Сербии", которая позже, после прихода к власти Владимира Путина и Кирилла Гундяева (в РПЦ) была взята за основу доктрины "Русского мира".

Поражение этой доктрины в войне в бывшей Югославии, выразившееся в разгроме сербского "ДНР" в Хорватии, утрате Косова и отделении православных Черногории и Македонии, для идеологов "Русского мира" стало травмой и тем, что побуждало их к реваншу. Они планировали, что после того, как аналогичные силы установят контроль над ядерной державой (доктрина "Атомного Православия"), они сумеют взять реванш и реализовать те цели объединения Православного мира вокруг Москвы, которые ими были обозначены еще в конце XIX века.

Однако в итоге сегодня они теряют то, что имели еще до прихода во власть этих "возродителей православия".

(На фото - президент Черногории Мило Джуканович и черногорский флаг над местным православным монастырем)