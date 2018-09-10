Церковная битва за Украину: почему это важно для мусульман?

(На фото - константинопольский патриарх Варфоломей и московский патриарх Кирилл)

События, происходящие сейчас вокруг признания автокефалии (церковной независимости) Украинской Православной Церкви (УПЦ), могут казаться внутриправославным конфликтом, который к мусульманам никакого отношения не имеет и интереса для них не представляет. Но это не так. Однако перед тем, как объяснить, почему, начнем с того, о чем идет речь, так как далеко не все наши читатели это себе представляют.

Мировое православие в виде признающих друг друга "канонических церквей", каждая со своей "канонической территорией", представляет собой совокупность равноправных поместных ("национальных") церквей, возглавляемых своими патриархами. Таковы Русская, Сербская, Греческая, Румынская и другие поместные православные церкви. Но от них отличается Константинопольский патриархат - довольно странное образование, расположенное на территории Турции, сохранившееся со времен существования на ней еще Византийской империи.

Византии уже давно нет, а значит полноценной поместной церковью Константинопольский патриархат не является, ибо Турция - страна мусульманская. При этом, однако, эта церковь претендует на роль не национальной, а вселенской церкви, эдакого православного Ватикана. С чем, с одной стороны, поместные церкви должны считаться, учитывая культурно-историческое значение Византии для православия, но что, с другой стороны, фактически ими не признается, так как в православной политической традиции в отличие от католической церковь стоит не над государствами, подчиняясь лидеру всех католиков - Папе Римскому - а существует при государствах, образуя с ними т.н. "симбиоз". Тем не менее, до сих пор этот баланс между поместными церквями, фактическим лидером которых, начиная со сталинских времен себя считает Русская Православная Церковь Московской Патриархии (РПЦ МП), и Константинопольским патриархатом удавалось сохранять.

Несмотря на то, что в СССР Украина и Белоруссия были отдельными от России республиками, их церкви не признавались РПЦ МП поместными, а фактически существовали как церковные подразделения последней - Белорусский экзархат и Киевская митрополия. Распад СССР и превращение Украины и Беларуси в независимые государства не изменил ситуации - в отличие от Кремля, который номинально признал их в этом качестве, РПЦ не сделала даже этого, продолжая отказывать украинцам и беларусам в праве на свои поместные церкви. В результате, часть православных прихожан в Украине во главе с епископом РПЦ Филаретом Денисенко объявила о создании независимой Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП).

УПЦ КП не признали другие поместные православные церкви, находящиеся в церковном общении с РПЦ МП. До сих пор Константинопольский патриархат, претендующий на роль центра мирового православия, также воздерживался от признания автокефалии УПЦ, чтобы не идти на прямой конфликт с РПЦ. Однако в последнее время по настоятельной просьбе руководства Украины и при поддержке международных кругов начался процесс предоставления автокефалии УПЦ, которая после получения томоса (разрешения, благословения) будет признана канонической поместной православной церковью. В ответ руководство РПЦ МП заявляет, что в этом случае разорвет церковные отношения с Константинопольским патриархатом. Нельзя исключать и того, что как следствие отношения будут разорваны и с теми поместными церквями, которые также признают автокефалию УПЦ. Что фактически будет означать раскол всего мирового православия.

Теперь попытаемся понять, почему же РПЦ МП костьми пытается лечь, чтобы не выпустить из своих имперских объятий УПЦ. Причины такого поведения можно разделить на прагматические и идеологические.

Прагматически, УПЦ - это сильнейшая часть т.н. "русского православия", практически сопоставимая с остальной РПЦ, несмотря на разницу в размерах территории и численности населения между РФ и Украиной. Украинцы, однако, гораздо религиознее номинально православных россиян и в РПЦ это, конечно, прекрасно знают.

Так, всего в РФ от 15 до 21 тысячи приходов РПЦ (в зависимости от критериев подсчетов), всего в мире - 36 тысяч. В куда меньшей по территории и численности населения Украине православных приходов - примерно 28 тысяч, из которых 11 тысяч - у УПЦ МП и 5100 - у УПЦ КП. То есть, если они объединятся в единую поместную церковь, самой сильной и многочисленной православной поместной церковью в мире станет Украинская, а не Русская, в то время как последняя потеряет треть своих приходов.

Конечно, это будет удар колоссальной силы по РПЦ с колоссальными же последствиями. И удар не только по количеству, но и по качеству - исторически именно этнические украинцы являются наиболее активной частью "русского православия", и тот же Кирилл Гундяев, глава РПЦ МП, был избран на Поместном соборе РПЦ в 2009 году после смерти Алексия II (не исключено, что от отравления) голосами в первую очередь украинских и белорусских его участников.

Идеологически потеря Киева будет означать конец всего т.н. "русского православия". Лидеры которого, как и государственные лидеры РФ и прочие адепты "русского мира" отказываются признать, что Россия и российский русский народ (до революции - великороссы) возникли на базе Московского княжества, сформировавшегося в тени Золотой Орды, а никакой не "Киевской Руси". Причины такого непризнания уходят в главную родовую травму т.н. "русского православия". Дело в том, что самобытное православие великороссов, существовавшее в Московском государстве, существенно отличалось от нынешнего и как и вся его культура испытывало на себе значительное культурное влияние Исламского мира. При династии Романовых патриарх Никон, сам мордвин, опираясь на церковные кадры выходцев с территорий нынешней Украины и Беларуси, начал ломать эту религию и уклад православных великороссов при поддержке государства, не считаясь с их мнением. Отказавшихся признать результаты этой ломки объявили раскольниками, которые также известны как "староверы" или "древлеправославные".

И вот, пришло время "русской церкви" платить по счетам. Теперь уже руководство Украины, делающее заявку на преемство Киевской Руси, после получения томоса от Константинопольского патиархата, явно собирается загонять приходы УПЦ МП в новую Православную церковь Руси-Украины. И отталкиваясь от этого, будет развивать идею о том, что наследником Киевской Руси и ее православия является Украина, а Россия - это продолжение Золотой Орды.

Признание этого факта для РПЦ МП - настоящая катастрофа, как и для остального руководства "русского мира" и его самого. Без демографического ресурса славянской Украины в границах нынешней РФ православные россияне остаются один на один с растущими мусульманскими народами, в границах примерно Золотой Орды, хан которой Узбек в 1313 году сделал Ислам ее государственной религией. С такими вводными будущее России, если оно у нее есть, это как минимум будущее православно-мусульманской евразийской страны. Но признать это было бы самоубийством для "русского православия", в котором Киев до сих пор считают "матерью городов русских", а не столицей независимого государства, существующего на сердцевинных землях Киевской Руси.

Вот почему, происходящее имеет крайне важное значение для мусульман Северной Евразии, нынешней РФ. Потеря "русским православием" Украины буквально обескровит его за несколько десятилетий и приведет к возникновению новой духовно-политической реальности. Корни, география и демография которой находятся не в Киевской Руси, а в Золотой Орде - ставшей в 1313 году мусульманским государством...