"Шиитский мир" в осаде и огрызается

Всего несколько месяцев назад новым президентом Ирана стал Эбрахим Раиси. Тогда среди многих и мы писали о том, что иранский истеблишмент (не будем говорить про народ - он там ничего не решает), таким образом сделал ставку на войну (https://golosislama.com/news.php?id=39887).

Ну что ж, война, так война - ее хомейнистскому Ирану и приходится вести в холодной форме на грани перерастания в горячую. Но не особо успешно, потому что фактически силы хомейнистской Шиитской оси оказываются сейчас в своеобразной осаде, пытаясь огрызаться из нее. Рассмотрим три направления такого противостояния.

1. Кавказ - то, что ближе всего нашим читателям

Когда практически одновременно на выборах в Иране и Армении победили Раиси и Никол Пашинян, в статье, ссылка на которую указана выше, мы писали: "...для иранской партии войны во главе Армении был бы удобнее тот лидер, который тоже предпочитает, если не войну, то подготовку к ней вместо экономического развития и привлечения инвестиций. А учитывая в любом случае сильные антитурецкие и антиазербайджанские настроения в армянском обществе, можно предположить, что иранская, как и российская партии войны в лице агрессивных хомейнистов и крестоносцев, не оставят в покое новую армянскую власть и своих попыток и дальше использовать эту страну как инструмент антитурецкого сдерживания".

В общем, как мы видим, именно это сейчас и происходит. Напомним, что не так давно на фоне военных учений Иран и Азербайджан стояли на пороге возможного военного конфликта, о чем мы писали (https://golosislama.com/news.php?id=40157). На этой неделе вроде бы произошла определенная разрядка после встречи иностранных дел двух стран. И что же мы видим? Вчера армянским снайпером из под фактического прикрытия российским "миротворческим" контингентом был убит 19-летний азербайджанский солдат, призывник, единственный сын своих родителей. Вероломное убийство привело к эпизодическому возобновлению боевых действий, так как азербайджанские вооруженные силы не могли оставить его без последствий. И что более принципально - хоть эти боевые действия на данный момент прекратились, их последствием стало ужесточение настроя в азербайджанских армии и обществе, желающих отмщения за такой вероломный акт.

Так вот, если оценивать эту ситуацию, с большим трудом верится в то, что приказ об убийстве азербайджанского солдата давал Пашинян. Он, напротив, то посылает сигналы Эрдогану о готовности к началу сотрудничества, то встречается с премьер-министром Грузии с той же целью, ездит к Путину, в Европу и т.д. Пашиняну очевидно не нужна сейчас новая война - это не та программа, с которой он шел к власти, и именно в этом его обвиняли и обвиняют его армянские противники, в том, что он хочет договариваться с "турком". Но если этого хочет Пашинян, это не значит, что ему это дадут. И как мы видим, одного такого подлого убийства может быть достаточно, чтобы если не сорвать все миротворческие усилия, то вплотную подвести к этому.

В сухом остатке надо понимать, что для партии войны в Тегеране сейчас больше всего неприемлемо, чтобы началось разблокирование коммуникаций между Турцией и Азербайджаном через Армению, что неизбежно произойдет рано или поздно при развитии мирного сотрудничества. Поэтому хомейнистам нужна, если не сама война, то удерживать ситуацию на ее грани. А учитывая то, что армянские вооруженные формирования наводнены дашнаками, которые могут координировать деятельность с иранской разведкой, не исключено, что это далеко не единственная провокация, которую мы еще увидим в этом регионе.

2. Ливан, о котором мы уже сегодня писали (https://golosislama.com/news.php?id=40191).

Главное, что нужно понять об этом сюжете применительно к обсуждаемой теме, это то, что проиранские шиитские формирования накануне визита в страну американского спецпредставителя Виктории Нуланд решили оскалить зубы и показать, что не позволят и дальше оттеснять их от власти.

Меж тем, не только суд о взрывах в Бейрутском порту, который может выявить причастность к этой национальной катастрофе "Хезболлы", но и помощь в укреплении ливанской национальной армии, которая должна была обсуждаться в ходе этого визита, ведут именно к этому. Напомним, что "Хезболла" - это международная террористическая организация, выполняющая грязную работу для тегеранского режима, чьи руки по локоть в крови в частности сирийских мусульман.

Ливан эта организация, являющаяся одним из щупалец хомейнистского Ирана, использует не более, чем как свою базу, пользуясь слабостью ливанского государства. Поэтому укрепление институтов последнего, равно как и расследование деятельности сектантских международных террористов создают угрозу утраты ими позиций в этой стране. Отсюда и такая реакция на них.

3. Ирак, в котором на этой неделе прошли парламентские выборы (https://golosislama.com/news.php?id=40181).

Здесь именно проиранские силы потерпели сокрушительное поражение. Первое место и 73 мандата, получив поддержку шиитского относительного большинства получила партия антииранского шиитского лидера Муктады ас-Садра, в последние годы выступающего с иракских патриотических позиций и за уравновешивание влияния Ирана сотрудничеством с арабским миром, включая Саудовскую Аравию, которую он посещал (https://golosislama.com/news.php?id=32437). На втором месте оказалась арабо-суннитская коалиция "Такаддум" с 38 мандатами. Умеренно-проиранская шиитская партия бывшего премьер-министра Нури аль-Малики получила лишь третье место и 37 мандатов. Лишь немного от нее отстала представляющая курдскую автономию Курдская Демократическая Партия с 32 мандатами. А вот радикально-проиранский, хомейнистский блок "Аль-Фатх" получил всего 17 мандатов, что на 31 место меньше, чем в прошлом парламенте. И совсем катастрофично выступила еще одна шиитская коалиция - другого бывшего премьер-министра Нури аль-Малики и шиитского духовника Аммара аль-Хакима. Если в прошлый раз у первого из них было 42 места, а у второго 18 мест, то сейчас вместе они получили всего 4 (!) места в иракском парламенте.

В общем, налицо крупное поражение проиранских, радикальных и коррумпированных шиитских сил и усиление сил антихомейнистских, включая как суннитов арабов и курдов, так и иракских шиитов, не желающих плясать под дудку Тегерана.

Вообще же, как минимум по двум из трех указанных направлений хомейнистской "Шиитской оси" приходится сталкиваться с проблемами со стороны части своих единоверцев. Такова ситуация и в конфликте Рафидитской хунты Ирана (а не Исламской Республики, как она себя называет) с наполовину шиитским Азербайджаном, и в ее конфликте с проиракскими шиитами. Очевидно, что и в Ливане речь идет не о каком-то изгнании шиитов или лишении из представительства в политике, а в освобождении их от диктата тегеранского режима.

Когда это произойдет в одной стране за другой, можно будет сказать, что партия войны хомейнистского режима потерпела поражение. И тогда останется освободить от него уже сам иранский народ. Ин ша Аллах.