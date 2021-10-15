Бейрут вчера: предчувствие гражданской войны

Несколько человек были убиты в Бейруте в четверг в результате стрельбы во время акции протеста, которая обернулась худшей вспышкой уличного насилия за десятилетие.

По данным министерства здравоохранения, на данный момент подтверждено, что в результате обстрела в районе Тайунех на юге Бейрута погибло шесть человек и 32 человека были ранены. Одна из убитых - 24-летняя женщина, которую задела шальная пуля, когда она находилась в своем доме.

Стрельба произошла во время акции протеста, организованной шиитскими группировками "Хезболла" и "Амаль". Их сторонники проводили демонстрацию в связи с правительственным расследованием взрыва в порту Бейрута в 2020 году и призывали к «деполитизации» расследования, сообщает аффилированный с «Хезболлой» телеканал Аль-Манар ТВ.

Расследование должно установить круг виновных в массивном взрыве, в результате которого погибло более 200 человек, трое пропали без вести, а более 300 тысяч человек остались без жилья. Общий ущерб от произошедшего власти Ливана оценили в 3-5 миллиардов долларов. Взрыв произошел после того, как на складе загорелась 2750 тонн легковоспламеняющихся удобрений нитрата аммония. Следственная группа полагает, что к взрыву в том числе привела халатность и коррупция среди высокопоставленных госслужащих, из-за чего товары в порту хранились без соблюдения техники безопасности.

Во вторник судья Тарек Битар выдал ордер на арест бывшего министра финансов Али Хасана Халила, союзника «Хезболлы», что вызвало недовольство сторонников группировки. «Хезболла», которая тут же призвала к замене Битара.

После нападения «Хезболла» и «Амаль» выступили с заявлением, в котором обвинили в кровопролитии «Ливакнские силы», утверждая, что их снайперы преднамеренно открыли огонь по демонстрантам, сообщает Аль-Манар. «Ливанские силы» - христианская политическая партия, которая боролась против «Хезболлы» во время гражданской войны в Ливане, закончившейся в 1990 году. Однако ее лидер Самир Гигея в своем твите осудил стрельбу.

Ливанские военные заблокировали доступ к месту стрельбы и в серии твитов пообещали открыть огонь по любым вооруженным лицам.

Перестрелка вооруженных до зубов политический партий посреди белого дня на улицах столицы разбередила очень больной и деликатный вопрос гражданской войны в Ливане, которая длилась с 1975 по 1990 году. Вчерашние события произошли недалеко от места массового убийства 1975 года, когда боевики христианской партии «Катаиб» расстреляли палестинцев в автобусе, который проезжал через район Айн-аль-Раммана, где живет много христиан. Многие ливанцы считают Автобусную резню отправной точкой войны, а район вчерашних боев одним из первых ее очагов. Теперь люди опасаются вспышки новой гражданской войны.

Позднее в четверг ливанская армия сообщила, что она арестовала девять человек «с обеих сторон» (один из них — гражданин Сирии) в связи с перестрелкой, сообщает официальное Национальное информационное агентство. В самом районе, где случились боевые действия, были развернуты подразделения ливанской армии, включая танки. Жители района опасаются новых вспышек насилия и стараются бежать как можно дальше. Многие прямо говорят, что не хотят больше пережить ужас прошлой гражданской войны.

События четверга произошли на фоне визита в Бейрут заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая пообещала, что США выделят дополнительные 67 миллионов долларов на поддержку ливанской армии.

«Я радп объявить о дополнительной поддержке США ливанской армии на 67 миллионов долларов, в результате чего наша общая поддержка в этом году достигла 187 миллионов долларов», - сказала Нуланд репортерам.

Она также подчеркнула поддержку США независимой судебной системы в Ливане и расследование взрыва в порту, проводимое судьей Тареком Битаром.