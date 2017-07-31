Внезапно: лидер шиитских радикалов прилетел в Саудию

(На фото - Муктада ас-Садр и Мухаммад бин Салман)

Иракский радикальный шиитский лидер Муктада ас-Садр внезапно прибыл в страну, которая считается одним из главных антагонистов шиитского проекта - Саудовскую Аравию.

В королевстве Садр встретился с наследником престола (вали уль-ахд) Мухаммадом бин Салманом, который на данный момент считается архитектором внешней политики Саудии и без пяти минут ее главой.

Визит Садра в Саудию проходит на фоне его уже давнего противостояния с правящим режимом в Багдаде и непростыми отношениями с Ираном. Так же надо отметить, что ранее Садр выступал за уход Башара Асада из власти в Сирии, а также с осуждением расправ шиитских фанатиков в составе т.н. Иракской армии над мирным суннитским населением.

В связи с этим не исключено, что он будет пытаться заручиться поддержкой Саудии и через нее суннитов Ирака в борьбе против Ирана и багдадского режима.