Иран как главный покровитель армянского ультранационализма и деструктивный фактор для Южного Кавказа

Эскалация напряженности, происходящая сейчас в ирано-азербайджанских отношениях, является беспрецедентной для истории двух этих государств в их современном виде - Азербайджанской Республики и "Исламской Республики Иран". Последняя не просто затеяла на границе широкомасштабные военные учения, но и сопровождает это такой риторикой, которая не оставляет никаких сомнений в том, против кого они направлены.

Больше того, пресса, военные главари, да и высшее руководство неохомейнистского режима всячески дают понять, что речь идет не об обычных учениях, а о подготовке к войне и что они готовы эту войну начать. В этом смысле ситуация напоминает ту, что имела место несколько месяцев назад в ходе аналогичных учений путинской России на границах с Украиной, которые позиционировались как подготовка к широкомасштабному вторжению в нее, и потребовался звонок Путину от Байдена, чтобы было объявлено, что "учения завершились". Об этом мы писали тогда, ну а сейчас несколько заявлений ираинских деятелей и СМИ (полностью подконтрольных режиму в этой стране), чтобы оценить их настрой. И если кто-то из читателей не поймет, причем тут Израиль и сионисты, к чему мы вернемся позднее, поясним, что иранские деятели свои угрозы Азербайджану на этот раз решили представлять как борьбу с... "сионистской агрессией".

Итак, командующий международной террористической организацией "Корпус стражей исламской революции" в Тебрисе Хосейн Пурэсмаил пригрозил ни много, ни мало ликвидацией Азербайджана как государства: "Повторение угроз Израиля в отношении Ирана устами Азербайджанской Республики - не только не в интересах Баку, но и является угрозой самому их существованию". Правда, пока в ходе учений хомейнисты по ошибке ликвидировали т.н. "дружественным огнем" лишь несколько своих грузовиков с находящимися в них военнослужащими, но показательна сама риторика. Другой "откровенный" деятель - депутат парламента "ИРИ" Махмуд Бегаш тоже выступил с угрозами, но что называется "спалил" истинные намерения и страхи Тегерана, проговорившись о том, что их в данном случае волнует отнюдь не мифический сионизм: "Если турецкая авантюра и поведение Азербайджана продолжатся, то мы вернём Нахичевань и Нагорный Карабах главному владельцу - Ирану".

Не менее откровенно о том, против кого все это направлено, говорят и иранские СМИ. Газета "Родина": "Мы готовы войти. Серьезный и своевременный ответ иранских военных сможет положить конец амбициям Эрдогана и Алиева". Газета "Фархихтеган": "За последнее десятилетие, благодаря идеологическим амбициям Реджепа Эрдогана, лидера AKP, кавказский регион привлек внимание Анкары. Интенсивность и масштаб учений Турции и Азербайджана за последний год были настолько высоки, что многие считают их тревожным сигналом для России, Армении и особенно Ирана".

То есть, против кого направлено это бряцание оружием, понятно. Но понятно и то, почему иранским официальным деятелям удобнее прикрывать свои действия мифической борьбой с сионизмом, а не открыто признаваться в том, что направлены они против Азербайджана и Турции. Ведь тюрки составляют порядка четверти населения Ирана, в том числе компактно проживая в его северной части - южном Азербайджане. Очевидно, что разжигание откровенной тюркофобии чревато серьезными проблемами для самого Ирана, вот его руководство и пытается прикрыть ее липовой борьбой с сионизмом. Впрочем, иранских тюрок это все меньше убеждает и такая тюркофобская политика со стороны руководства на четверть тюркской страны лишь отчуждает от него значительную часть ее народа.

Но у тех, кто не в курсе происходящего, возникнет вполне разумный вопрос: зачем все это понадобилось Тегерану?! Ответ на него тоже очевиден - таким образом он пытается помешать созданию Зангезурского коридора, который свяжет материковый Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой и таким образом Турцией, с которой граничит она, но не граничит остальной, отделенный от нее Арменией Азербайджан.

Действия Ирана носят беспредельный характер, учитывая то, что разблокирование коммуникаций было одним из пунктов мирных соглашений, которыми была закончена 44-дневная война, первая годовщина начала которой отмечается в эти дни. Армения была вынуждена пойти на это, более того, ряд представителей ее нынешнего руководства неоднократно заявлял, что восстановление полноценных экономических отношений в регионе и подключение к ним блокированной до сих пор Армении будет в ее же интересах. А в последнее время ее премьер-министр Никол Пашинян не раз заявлял, что готов как к восстановлению отношений с Турцией и встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом, так и ко встрече с Ильхамом Алиевым для обсуждения двухсторонних проблем. В свою очередь о готовности к восстановлению отношений с Арменией говорил и азербайджанский лидер, отмечая, что для этого необходимо подписать между ними мирный договор, которым будут признаны их международно признанные границы.

Яро против этого выступают армянские ультранационалисты, считающие курс нынешней армянской власти "предательским". Но интересно, что несмотря на поддержку со стороны армянского националистического лобби как в России, так и на Западе, что там, что там сейчас особо не до Армении - своих проблем полно, и поэтому любые попытки урегулировать или хотя бы подморозить этот конфликт и начать какое-то взаимодействие между конфликтующими сторонами воспринимаются нормально.

И тут в качестве главного союзника армянских ультранационалистов в дело вступает Иран, который дает понять, что не допустит того, против чего они выступают, но чему сами были бы не в силах помешать - создания Зангезурского коридора. Причем, помимо откровенно идиотской в данном случае риторики противодействия сионизму (что?!) используется немногим более убедительная риторика, а именно заявления о том, что Иран не позволит менять границы государств региона. Но ведь это официальный Баку как раз и предлагает закрыть вопрос границ, зафиксировав их в том виде, в котором они признаются международным правом, то есть Карабах за Азербайджаном, и Зангезур за Арменией, несмотря на то, что не так давно там жили азербайджанцы, которые оттуда были изгнаны. И коридор в таком случае означал бы лишь свободные коммуникации и транзит, причем, Баку готов обсуждать разные форматы их обеспечения, включая такие как российские пограничные войска.

Однако под предлогом защиты "армянского Зангезура" закреплению международно признанных границ своими действиями мешает именно Иран. Ведь Зангезур не оккупируется Азербайджаном вопреки международному праву, чего нельзя сказать о продолжающейся оккупации части азербайджанского Карабаха. И Иран способствует этой оккупации, осуществляя незаконные поставки на эту территорию (хорошо, если только гражданской продукции), игнорируя трехсторонние российско-азербайджанско-армянские договоренности и подрывая таким образом экономические стимулы для мирной реинтеграции этой территории в Азербайджан.

Таким образом, руководство Ирана здесь выступает с позиций больших армянских националистов, чем само нынешнее руководство Армении, да и большинство ее народа, которое дало ему мандат на недавних выборах. Чем не только проявляет явную враждебность Азербайджану, Турции и своему тюркскому населению, но и оказывает медвежью услугу самим Армении и армянам, подстрекая их к продолжению конфронтации с соседями тогда, когда они только-только начали осознавать необходимость примирения с ними.

Иначе говоря, не Запад, не Россия, и даже не сама Армения, а уже Иран сейчас превращается в главный деструктивный фактор на Южном Кавказе.