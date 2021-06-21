Армения выбрала партию мира, а Иран - партию войны?

Если большинство избирателей Армении партию мира предпочли партии войны (https://golosislama.com/news.php?id=39886), то в Иране произошло обратное - на президентских выборах победил Эбрахим Раиси, которого наблюдатели называли "самым жестким из всех жестких кандидатов".

Раиси - бывший прокурор Тегерана и заместитель генерального прокурора Ирана, которого считают ответственным не только за официальные, но и за массовые внесудебные казни противников хомейнистского режима. Однако при всем сочувствии угнетенным иранцам, нас все же впервую очередь интересуют его внешнеполитические установки. А тут достаточно будет сказать, что Раиси - сторонник максимального укрепления Шиитской оси, участниками которой он открыто называет иракские и ливанские террористические формирования "Хезбола" и "Хашд аш-Шаби", асадитских головорезов и йеменских хуситов, объявляя их всех "частью Ирана".

Кстати, с почти одновременно прошедших в Армении и Иране выборов мы начали не зря. Конечно, для Раиси и тех сил, которые он представляет, идеальной была бы победа на выборах армянских ястребов во главе с Робертом Кочаряном. Ведь хомейнистский Иран давно и последовательно поддерживает Армению против Азербайджана, рассматривая ее как клин, вбитый в тюркско-огузский мир и союзный форпост в нем.

Политика Никола Пашиняна, обсуждающего прокладку транзитного пути между Азербайджаном и Турцией через территорию Армении, в этой связи вызывает беспокойство в Тегеране. А еще большее беспокойство там вызывают неоднократные заявления представителей победившей в Армении партии о возможности и желательности экономического сотрудничества с Турцией. Туркофобские комментаторы в этой связи пугают сценарием "грузинизации Армении", то есть, ее поглощения турецким капиталом и превращением таким образом в "турецкий вилайет".

Поэтому понятно, что для иранской партии войны во главе Армении был бы удобнее тот лидер, который тоже предпочитает, если не войну, то подготовку к ней вместо экономического развития и привлечения инвестиций. А учитывая в любом случае сильные антитурецкие и антиазербайджанские настроения в армянском обществе, можно предположить, что иранская, как и российская партии войны в лице агрессивных хомейнистов и крестоносцев, не оставят в покое новую армянскую власть и своих попыток и дальше использовать эту страну как инструмент антитурецкого сдерживания.

Впрочем, когда мы говорим о победе в Иране партии войны в отличие от Армении, надо иметь в виду, что эта победа очень условная. Да, Раиси получил 62% голосов проголосовавших, но вот только последних в этот раз было рекордно мало - всего 48% от тех, кто имел такое право. И связано это с тем, что шиитские жрецы из Совета Стражей "Исламской Революции" сняли с выборов всех реальных и популярных оппонентов Раиси, чем сделали участие в этих выборах бессмысленным.

Поэтому в отличие от народа Армении народ Ирана реально свое слово пока не сказал. Так что, будем надеяться, что он его еще скажет и что это будет слово в пользу отказа от вмешательства в дела своих соседей, мира с ними и сосредоточения на решении своих проблем.