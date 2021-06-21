Выборы в Армении: поражение дашнаков

Никол Пашинян, исполняющий обязанности премьер-министра Армении, одержал победу на внеочередных парламентских выборах, которые он созвал в попытке разрядить политический кризис после катастрофической войны с Азербайджаном.

После подсчета 75 процентов голосов партия «Гражданский договор» Пашиняна получила в понедельник 55,61 процента голосов. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), избирательный альянс его главного соперника, бывшего президента Роберта Кочаряна, получил 20 процентов голосов.

Явка избирателей составила около 50 процентов, при этом право голоса имели около 2,6 миллиона человек.

«Народ Армении дал нашей партии «Гражданский договор» полномочия руководить страной, а лично мне - руководить страной в качестве премьер-министра», - сказал Пашинян в понедельник утром.

«Мы уже знаем, что одержали убедительную победу на выборах и у нас будет убедительное большинство в парламенте», - добавил он.

Однако блок Кочаряна поставил под сомнение достоверность предварительных результатов и заявил, что не признает притязание Пашиняна на победу, которое произошло, когда было подсчитано всего 30 процентов избирательных участков.

Тем не менее за выборами наблюдали эксперты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые оценили голосование как в значительной степени справедливое и свободное. В понедельник они вынесут общий вердикт.

Пашинян созвал досрочные выборы, чтобы попытаться положить конец политическому кризису, разразившемуся после того, как армяне проиграли шестинедельную войну против Азербайджана в прошлом году и уступили территорию в районе Нагорного Карабаха и вокруг него. По последним официальным данным из Армении и Азербайджана, в ходе войны погибло более 6500 человек.

С тех пор Пашинян находится под давлением: регулярно проходят уличные протесты с требованиями, чтобы он ушел в отставку, из-за условий мирного соглашения, положившего конец конфликту. Согласно сделке, заключенной при посредничестве России, Азербайджан восстановил контроль над территорией, которую он потерял во время войны в начале 1990-х годов. Сам Пашинян назвал соглашение катастрофой, но сказал, что был вынужден подписать его, чтобы предотвратить большие человеческие и территориальные потери.

С точки зрения Москвы, Пашинян является гарантом того, что соглашение останется в силе. Оно в себя включает размещение около 2000 российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Армения, на территории которой расположена российская военная база, является близким союзником Москвы, хотя у Пашиняна, пришедшего к власти в результате уличных протестов и антикоррупционной программы в 2018 году, более прохладные отношения с Кремлем.

Турция, которая поддержала Азербайджан в прошлогоднем конфликте, также внимательно следила за выборами.

Хотя ни одна партия не получила абсолютного преимущества, выборы показали полный разгром армянских радикальных националистов. Выяснилось, что несмотря на громкие крики дашнаков в сетях и на улицах, большинство армян готовы дать второй шанс более про-европейскому (а по глупому мнению дашнаков еще и про-турецкому) премьер-министру, чем старой гвардии, которая обещает отвоевать Шушу, Хадрут, а заодно и Карс с Ваном (чего уж мелочиться).

А это значит, что вполне вероятно большинство армян все же поддержит нормализацию отношений с соседями (Азербайджаном и Турцией в первую очередь), а не постоянную войну с ними, которую им предлагают фанатики из диаспоры, карабахский клан и прочие ультра-националисты.