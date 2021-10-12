Выборы в Ираке: побеждает партия шиитского клерикала

Партия шиитского религиозного лидера Муктады ас-Садра должна стать самым крупным победителем на парламентских выборах в Ираке, увеличив количество мест, которые она занимает, согласно первоначальным результатам, официальным лицам и представителю движения садристов.

Первые результаты показали в понедельник, что бывший премьер-министр Нури аль-Малики, похоже, займет второе место среди шиитских партий.

Шиитские группировка Ирака доминировали в правительствах и формировании правительств после вторжения под руководством США в 2003 году, которое свергло условно суннитского лидера Саддама Хусейна и привело к власти шиитское большинство и курдов.

Воскресные выборы были проведены на несколько месяцев раньше задуманного срока, в ответ на массовые протесты в 2019 году, в результате которых было свергнуто правительство. Протесты были вызваны всеобщим недовольством политическими лидерами, которые, по словам многих иракцев, обогатились за счет страны.

Но рекордно низкая явка в 41 процент показывает, что выборы, заявленные как возможность вырвать контроль у правящей элиты, мало что на самом деле способны сделать для вытеснения религиозных партий, находящихся у власти с 2003 года. На выборы не пришла оппозиционная молодежь, которая несмотря на свою многочисленность, не верит в способность что-либо изменить в стране.

Подсчет, основанный на первоначальных результатах в нескольких иракских провинциях плюс столица Багдад, показал, что партия аль-Садра получила более 70 мест, что в случае подтверждения может дать ей значительное влияние при формировании правительства.

Представитель офиса ас-Садра сказал, что это 73 места. Местные новостные агентства опубликовали такую же цифру.

Представитель избирательной комиссии Ирака также сказал, что первым был аль-Садр, но не сразу подтвердил, сколько мест получила его партия.

Первоначальные результаты также показали, что сторонники реформ, вышедшие из протестов 2019 года, получили несколько мест в парламенте, состоящем из 329 членов.

Проиранские партии, связанные с боевиками, которых обвиняют в убийстве 600 протестующих, получили меньше мест чем на последних выборах в 2018 году.

Аль-Садр усилил свою власть над Ираком с тех пор, как занял первое место на выборах 2018 года, когда его коалиция получила 54 места.

Непредсказуемый религиозный лидер-популист был доминирующей фигурой и решающим голосом в иракской политике после вторжения США.

Он выступал против любого иностранного вмешательства в Ирак, будь то со стороны Соединенных Штатов, против которых он устроил вооруженное восстание, или со стороны соседнего Ирана, который он критиковал за его активное участие в иракской политике.

Однако, по словам близких к нему официальных лиц, Аль-Садр регулярно бывает в Иране и призывает к выводу американских войск из Ирака, где Вашингтон поддерживает силы численностью около 2500 человек в продолжающейся борьбе с ИГИЛ*.

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