Cтавки растут: Ливия как новое поле битвы

Турция поднимает ставки в своей игре в Ливии.

Не так давно она заключила серию договоров о сотрудничестве, включая военную и экономическую области, с международно признанным Правительством Национального Единства (ПНЕ), которому противостоит путчист Халифа Хафтар, поддерживаемый "антиихвановским" консорциумом (https://golosislama.com/news.php?id=37624).

Теперь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может послать в Ливию своих военнослужащих, если ее об этом попросит ПНЕ. "Что касается размещения военных в Ливии, "ЧВК Вагнера" из России направила туда своих людей. Если Ливия сделает такой запрос нам, мы также отправим туда наших военнослужащих, особенно после заключения соглашения о военной безопасности", - сказал он журналистам.

"Вагнер" был упомянут, конечно, не зря. В последнее время благодаря поддержке российских военных специалистов возросла эффективность действий хафтаровских путчистких сил, которые после серии недавних военных неудач находились на грани развала. То есть, Кремль явно пытается повторить в Ливии сирийский сценарий, где ему удалось вытянуть за уши находившегося на грани полного краха Башара Асада.

Но есть много "но", отличающих ливийскую ситуацию от сирийской.

Прежде всего, как мы уже не раз писали, огромным плюсом свергших в Ливии Каддафи революционеров стало то, что им удалось создать правительство, добившееся международного признания. Поэтому, если в Сирии повстанцы противостоят режиму, который при всех оговорках многими в мире продолжает рассматриваться как "законная власть", то в Ливии они сами являются такой законной властью.

Об этом на днях внезапно вспомнил Дональд Трамп, обрушившийся на Хафтара в одном из своем твиттов.

В нем он обвинил его в том, что он играет в очень опасную игру, не отдавая себе отчета в том, во что она обойдется ливийскому народу; что он выбирает себе не тех союзников, за что заплатит своим разгромом, а под конец напомнил, что у Ливии уже есть международно признанное правительство (ПНЕ) и в другом она не нуждается.

Как и многие другие заявления и твитты Трампа этот можно включить в категорию "что это было?". Ведь именно США в свое время выкормили и поставили на ноги Хафтара и именно их союзники - Саудовская Аравия и ОАЭ активно его поддерживают? Разозлило ли Трампа усиление влияния России на своего (бывшего?) клиента? Этого исключать нельзя, как и того, что американцы в привычной для них манере затягивают разных игроков в конфликт друг с другом.

В данном случае такими игроками становятся в первую очередь Турция и Россия. КСА и ОАЭ в военном отношении для Турции не противник - "эффективность" своих вооруженных сил они продемонстрировали в Йемене, а теперь в Ливии повторилась примерно такая же история, ухудшенная для их клиента тем, что там они не могут завалить противника массой. Российские военные это уже противник посерьезнее, однако, в данном случае ва-банк может пойти уже Турция и обеспечить ПНЕ своей "массой" в виде регулярной армии.

И этому может способствовать как международная признанность ПНЕ, так и географическая близость Ливии к Турции, в отличие от куда большей ее удаленности от России, которая к тому же пока не решается признавать Хафтара в качестве законного правителя Ливии, а сотрудничает с ним полуформально, как Турция с сирийской оппозицией.

К этому надо добавить и то, что в силу этой географической близости Ливия для Турции куда более значима, чем для России. Для последней, а точнее для Путина и его группировки, Ливия - всего лишь очередная авантюра, а также ставший традиционным рынок наемнических услуг. Для Турции же Ливия - это важное звено ее новой региональной стратегии, о которой мы писали этим летом (https://golosislama.com/news.php?id=36804).

С другой стороны, как мы писали тогда же, противодействие этой турецкой стратегии тоже будет серьезным. Кстати, именно оно, это противодействие может объяснять весьма странное поведение в последнее время французского президента Эммануэля Макрона, который превратился в большого друга Владимира Путина, одновременно с этим предлагая исключить Турцию из НАТО (https://golosislama.com/news.php?id=37635).

Франция в отличие от России близка к Ливии и происходящее там непосредственно затрагивает ее жизненные интересы, хотя бы из-за проблемы беженцев и их средиземноморского трафика, которая завязана на эту страну. Но из-за своей воинствующей светскости и одержимости борьбой с "политическим исламом" (https://golosislama.com/news.php?id=37455), которая роднит ее с Кремлем, Франция сделала ставку в Ливии на авантюриста Хафтара, сумевшего "продать" себя как борца с "исламистами", получив поддержку как КСА и ОАЭ, так и Франции и России.

Вряд ли можно ожидать, что этот антиихвановский консорциум так легко отступится от своих планов. Но и Турция, судя по всему, настроена серьезно и в обладает весомыми аргументами в этом противостоянии...