Чей мозг мертв: НАТО или Макрона?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в присущей ему и на сей раз абсолютно адекватной манере отреагировал на заявления, сделанные относительно состояния НАТО и Турции как его члена президентом Франции Эммануэлем Макроном (https://golosislama.com/news.php?id=37510).

Напомним, что в интервью журналу The Economist французский президент заявил, что "мозг НАТО мертв". При этом он, видимо, решил сделать в него контрольный выстрел, поставив вопрос о необходимости исключения из этой организации Турции - страны со 2-й или 3-й по силе армией среди ее членов и с самым сильным средиземноморским ВМФ. В ответ на это Эрдоган, обращаясь к Макрону, сказал, что "такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер" и посоветовал ему "сначала проверить собственный мозг".

Забавная форма этой перепалки может помешать заметить одно важное обстоятельство. Почему Эрдоган, который обычно не только не лезет за словом в карман, но и отвечает на выпады против него молниеносно, на сей раз ждал для этого подходящего случая почти три недели, прошедшие с момента заявлений Макрона? И что это за подходящий случай?

Об этом мы тоже писали в минувшую пятницу (https://golosislama.com/news.php?id=37625) - на сей раз Макрон заявил, что ни путинская Россия, ни сицзипинский Китай не являются врагами НАТО, назначив на роль главного такого врага "терроризм", с которым де они эффективно борятся. О каком именно терроризме ведет речь Макрон, можно не сомневаться - Турция ведет борьбу с Рабочей Партией Курдистана, официально признанной террористической организацией в ЕС, но вместо того, чтобы поддержать ее в этом, он призвал за это исключить ее из НАТО. И даже, если говорить о реальном "исламском терроризме" в лице ИГИЛ*, то Турция сделала для борьбы с ним в сотни раз больше, чем Франция, но его это не беспокоит. Следовательно, можно предположить, что для Макрона "терроризм" это эфвемизм для обозначения "угрозы", исходящей от самого Ислама, противостоять которой он предлагает Европе вместе с Россией и Китаем.

То есть, Макрон предлагает исключить из НАТО Турцию, являющуюся важнейшей страной для обеспечения безопасности в Средиземноморье (сдерживание потока беженцев в Европу и борьба с террористическими группировками) и заключить союз с путинской Россией и сицзипинским Китаем. Кстати, если говорить о "мозге НАТО", который "похоронил" Макрон, то он в лице своих разведовательных и аналитических ведомств неоднократно определял в качестве главных для альянса угроз именно эти две страны, которые в отличие от т.н. "исламского терроризма" обладают реальным потенциалом для противостояния ему. Но кому-то выгодно создать впечатление об обратном, и вот, после долгого перерыва на фоне именно этих слов "исламские террористы", словно иллюстрируя заявления Макрона, синхронно совершают атаки в Лондоне и Гааге...

Поэтому, вопрос о том, мертв ли мозг НАТО или вступающего в конфликт с ним Макрона, остается открытым. Как и то, чем руководствуется Макрон, подталкивающий эту организацию к самоубийству - желанием создать новый альянс, нацеленный против Исламского мира, или же, как предположили некоторые наблюдатели, стремлением решить свои личные проблемы из-за уязвимости перед серьезным компроматом, который имеют на него враги НАТО.

* - запрещено в "РФ"