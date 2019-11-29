"Россия и Китай - не враги НАТО" - Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Париже с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом призвал страны альянса сосредоточиться на стратегических целях. В частности французский президент заявил, что не согласен с тем, что Россия и Китай могут быть обозначены как враги НАТО.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«НАТО — это коллективный оборонный альянс. С чем и с кем он борется? Кто наш общий враг? Какие у нас общие темы? Это вопросы, которые заслуживают уточнения, и они являются стратегическими. Является ли Россия сегодня нашим врагом, как я иногда слышу? Или Китай? Цель НАТО — обозначить их как врагов? Не согласен! Наш общий враг сегодня — терроризм, который покусился на каждую из наших стран», — сказал Макрон.

"Настоящий альянс - это решения, действия, а не слова. Поэтому я надеюсь, мы будучи союзниками, действительно обсудим наши конкретные обязательства по борьбе с терроризмом в Сахеле и Левант. Военное вмешательство Турции несколько недель назад подняла реальные вопросы. Они должны быть решены". - добавил Макрон.

Особое беспокойство Макрона вызывает то, что Франция практически в одиночку с 2014 проводит операцию "Бархан" в Сахеле и Сахаре с целью стабилизации региона и борьбы с терроризмом. Там как раз на днях погибли 13 французских солдат в результате столкновения двух вертолетов.

Итого, что мы имеем на счету Макрона на сегодняшний день? Макрон недавно заявил о «гибели мозга НАТО», наложил вето на вступление Албании и Северной Македонии в Евросоюз, назвал Боснию «бомбой замедленного действия», призвал вернуть Росиию в Большую семерку, и вот теперь и вовсе сказал, что Россия это не враг НАТО. Самое удивительное, что агентом Путина на Западе широко называют Дональда Трампа, но никак не Макрона. А еще как раз тоже на днях страны НАТО осуждали Турцию за то, что та де-факто заморозила натовские планы по обороне стран Балтии и Польши от России (Анкара заявила, отказывается поддержать этот план, пока ее не поддержат в вопросе борьбы с YPG). Но как можно осуждать Турцию после того, как Франция устами своего президента откровенно говорит, что Россия не враг НАТО, а на самом деле враг НАТО это «исламистский терроризм», против которого, надо понимать, Россия тоже сражается. Какой смысл тогда защищать восточноевропейские страны от России?

В общем французский президент последовательно ломает западный альянс, но «предателем» НАТО оказывается только Турция, посмевшая защищать себя от посягательств левых радикалов из РПК.