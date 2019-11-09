Президент Франции: мозг НАТО мертв

На этой неделе одним из наиболее популярных материалов на нашем сайте у читателей стал небольшой обзор интервью Башара Асада (https://golosislama.com/news.php?id=37488).

Надо сказать, что вне этого обзора, в котором раскрыта основная суть его стратегии, оказалась та часть интервью, в которой он озвучивает свои конспирологические взгляды на происходящие в Сирии события. Согласно ему, в ней отсутствуют не то, что острые соперничество и конфликт, но даже какое-либо расхождение в целях между США и Турцией. Будучи сам прокси Ирана и России, но пытаясь изображать из себя мудрого лидера суверенного государства, Асад пытается представить в качестве прокси Америки Турцию. Кстати, в этом его взгляд практически идентичен взгляду одной исламской политической партии, которую мы на нашем сайте регулярно защищаем от неправомерных репрессий, но политическое видение которой не можем воспринимать всерьез.

Так вот, в конце этой уходящей недели имело место интервью еще одного главы государства, который убедительно разоблачает уже давно изжившие себя представления о том, что Запад действует как единое целое, а его союзники, в частности по НАТО вроде Турции, лишь послушно исполняют его волю. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем интервью американскому изданию The Economist открыто объявил о том, что НАТО как альянс фактически мертво, а союзниками больше не являются не только Запад и Турция, но и США и Европа между собой (https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-warns-europe-nato-is-becoming-brain-dead).

В частности, Макрон поставил под вопрос ключевое положение устава НАТО, согласно которому в случае нападения третьей стороны на одну из стран - его членов, остальные страны должны оказать ей военную помощь. И сделал он это, именно указав на Турцию и дав понять, что если она будет подвергнута нападению силами асадовского режима, он не считает нужным ее защищать. Не очень согласуется с утверждениями самого Асада о том, что в Сирии Турция выполняет заказ Запада по расчленению независимого сирийского государства под его руководством, не так ли?

Макрон также заявил, что под руководством Дональда Трампа США впервые повернулись спиной к Европе, что ставит последнюю перед необходимостью начать самостоятельно обеспечивать свою безопасность (об этом европейские лидеры говорят уже много лет, а воз и ныне там). "То, что мы сейчас наблюдаем, является смертью мозга (brain dead) НАТО", - сказал Макрон. Правда, непонятно, зачем так усложнять диагноз, если согласно абсолютному консенсусу физиологов, смерть мозга является окончательной смертью организма или просто смертью.

То есть, Макрон объявляет о том, что НАТО больше нет - как геополитическая величина это фикция, исполняющая не более, чем технические функции взаимодействия военных, во многом по инерции. Пора бы это понять уже и исламским горе-аналитикам, которые в своих оценках и суждениях застряли в мире, уже переставшем существовать.