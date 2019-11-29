Турция и Ливия подписали соглашения о безопасности и морской юрисдикции

Турция и Ливия в среду подписали два соглашения - о безопасности и военном сотрудничестве, и об ограничении морских юрисдикций, заявили турецкие власти.

Меморандумы о взаимопонимании были подписаны после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел закрытую встречу с международно признанным правительством премьер-министра Файеза ас-Сарраджа в Стамбуле, сообщило государственное агентство Anadolu со ссылкой на Управление по связям с общественностью президента Турции.

В ходе визита также присутствовали представители министерств внутренних дел, обороны и иностранных дел двух стран.

Министр внутренних дел Ливии Фатхи Башагха сообщил местным СМИ, что подписанный между двумя странами меморандум о взаимопонимании в области безопасности направлен на поддержание безопасности в Ливии и защиту суверенитета страны.

Он добавил, что сделка также направлена ​​на укрепление способности правительства бороться с "терроризмом", нелегальной миграцией и преступностью, а также на развитие его систем безопасности и обучения.

Соглашение предусматривало немедленное прекращение военных действий вблизи ливийских нефтяных месторождений с целью защиты персонала и объектов.

Нефтяное месторождение закрыто после атаки

Председатель Ливийской национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналлах заявил в среду, что они закрыли нефтяное месторождение Эль-Феел после того, как военный самолет разбомбил его ворота и жилой комплекс сотрудников.

Он добавил, что все сотрудники были переведены в безопасные места.

Ливийский чиновник заявил, что производство останется приостановленным до прекращения военных действий и вывода всех военнослужащих.

Напомним, что Турция последовательно поддерживает правительство в Триполи, которое сражается с силами мятежного полевого командира Халифы Хафтара.

Более 1000 человек погибли с апреля, когда базирующаяся на востоке самозваная Ливийская национальная армия (ЛНА), базирующаяся на востоке, начала наступление, чтобы захватить Триполи.