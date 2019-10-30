Ле Пен и Макрон как молот и наковальня "республики"

Как известно, на последних президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон позиционировал себя как респектабельную альтернативу экстремистке Марин Ле Пен. Но так ли отличаются их взгляды по существу, по крайней мере, по отношению к мусульманам?

Да, и сейчас надо признать, что по принципу выбора меньшего из двух зол Макрон был для мусульман предпочтительнее, чем Ле Пен, так как не поддерживал ее наиболее одиозные исламофобские предложения вроде полного запрета на ношение хиджаба во всех публичных местах или полного запрета индустрии халяльной мясной продукции.

И тем не менее, то, что меньшее зло это все равно зло, Макрон продемонстрировал в те дни, когда это выглядело наиболее наглядно. Напомним, что только позавчера мечеть во французском Байоне подверглась вооруженному нападению (https://golosislama.com/news.php?id=37442). И мало кого удивило, что нападавший в прошлом был кандидатом на местных выборах от лепеновского "Национального Объединения", лидер которого поспешила однозначно осудить это преступление и потребовала для него самого строгого наказания. Что удивило, что именно эти дни уже Макрон выбрал для того, чтобы обрушиться с нападками на "политический ислам", который де угрожает секулярным основам во Франции. И сделал он это на состоявшейся вчера встрече с представителями Французского Совета Мусульман.

"Мы говорим о людях, которые, прикрываясь религией, преследуют проект "политического ислама", который хочет отделиться от нашей республики",— определил угрозу Макрон. Но в чем же заключается этот пресловутый "политический ислам"? Напомним, что ранее сотрудники правительства Макрона - министр внутренних дел Жерар Коломб и госсекретарь Марлен Шьяппа обвинили в продвижении этого самого "политического ислама" коренную француженку Марьям Пужету только за то, что она как представитель Французского Студенческого Совета дала интервью, будучи одетой в хиджаб (https://golosislama.com/news.php?id=34637).

В чем же Макрон углядел угрозу "политического ислама" сейчас? По его утверждению, на предстоящие местные выборы идут люди, которые "пытаются превратить целые городские районы в зоны, живущие по законам шариата". Но в чем это заключается? Они предлагают ввести обязательный шариатский дресс-код для всех, кто там находится? Бить плетьми и побивать камнями за прелюбодеяние? Или хотя бы запретить продажу алкоголя (как, например, в Финляндии)? Разумеется, нет, так как в этом случае их бы быстро сняли с выборов и возбудили бы против них уголовные дела.

А раз это не делается, судя по прецеденту с Марьям Пужету, можно предположить, что их "политический ислам" заключается в том, что они просто не скрывают своей религиозной принадлежности. Или хотят создать более комфортные условия жизни для своих избирателей, например, посредством отмены идиотских ограничений вроде ношения хиджабов в школах и госучреждениях или предоставления выбора блюд в их меню, где часто намеренно не оставляют мусульманам возможности питаться, соблюдая каноны своей религии.

Все эти законные стремления Макрон называет грозным словечком "коммунитаризм" (защита интересов различных сообществ), объявляя его угрозой "Республике" во Франции. Ну что тут можно сказать - какая республика, такие и угрозы. Например, американская республика изначально была основана на сосуществовании разных общин и диаспор, которые сохраняли значительную автономию в своем образе жизни и при этом делегировали в политику своих представителей. То же происходит в Великобритании, Австралии, англоязычной части Канады, то есть, в основном в т.н. англосаксонском мире. Во Франции же "республика" изначально была основана на унификации и - в отличие от вышеуказанных стран, чтущих свои религиозные основы - на богоборчестве. Кстати, именно всем этим, то есть, якобинством, вдохновлялись их российские последователи большевики, тоже строившие свою "республику" на этих основах.

Неудивительно, что с появлением во Франции значительного количества людей с отличными культурой и образом жизни, из-за того, что ранее она превратила их страны в колонии, а их в своих подданных, эта "республика" теперь сталкивается с вызовом в лице "коммунитаризма". В чем суть этого вызова? В том, что она утрачивает свой прежний вид. Но ведь это было неизбежно, когда она согласилась их принять и даже сама позвала (в качестве дешевой рабочей силы). В этом смысле куда последовательнее Ле Пен - она выступает и против "коммунитаризма", и против иммиграции, тогда как Макрон, поддерживая второе, призывает бороться с первым, не понимая, что одно вытекает из другого.

В этом смысле можно посмотреть на утверждение Макрона с другого конца - как коммунитаризм представляет собой угрозу "республике", так и она сама в ее доминирующем пока, якобинском понимании, представляет собой угрозу для коммунитаризма, то есть, той реальной Франции, которая уже существует, но которую она не хочет признавать. Причем, это касается не только мусульман (среди которых есть уже немало коренных французов) - по логике Макрона, если в каком-то районе или заброшенном селе захочет поселиться община "белых" католиков или протестантов и основать там свои школы и предприятия, а в местный совет избрать своих представителей, этих людей тоже нужно будет объявить "коммунитаристами", угрожающими "республике".