Новое нападение на мечеть: чему можно поучиться у евреев?

Новость об очередном расстреле мечети на Западе, во французском Байоне вчера облетела весь мир, хоть в этот раз он оказался не таким кровавым, обернувшись лишь ранением двух человек. Возможно, из-за личности нападавшего - по имеющимся сведениям им был больной раком 80-летний ветеран войны, видимо, решивший прихватить с собой на тот свет ненавистных чужаков.

На этом фоне в тени оказалась другая новость - пока еще действующий премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, выступая на форуме мировых еврейских лидеров, заявил, что выделит дополнительные средства на усиление безопасности еврейских общин за пределами Израиля. Такое распоряжение им было отдано специальному министру по делам диаспоры и доведено до сведения Еврейского агентства.

Вот так получается - атаки на Западе учащаются на мечети, а усиливают свою безопасность еврейские общины. Кстати, как показал пример недавней истории с нападением на синагогу в немецком Галле (https://golosislama.com/news.php?id=37346) безопасность еврейских общинных объектов и так находится на достаточно высоком уровне. Тем не менее, Израиль выделяет средства для еще большего ее усиления, доказывая тем самым, что является государством для евреев всего мира не на словах, а на деле.

Всему этому, безусловно, можно только позавидовать белой завистью и поучиться. Как серьезному отношению к безопасности своих объектов, которой должны озаботиться в первую очередь сами мусульманские общины в странах, где им может угрожать опасность. Так и поддержке зарубежных общин государством, располагающим такими возможностями.

А ведь в отличие от крохотного Израиля их гораздо больше, как минимум у тех мусульманских государств, которые являются ключевыми экспортерами нефти или обладают населением в десятки, а то и сотни миллионов человек. В чем она может заключаться? Конечно, речь не идет о поголовном вооружении местных мусульман, создании сил самообороны и т.д. - функции защиты их объектов куда эффективнее могут выполнять частные охранные агентства, которые не будут вызывать такого отторжения у местного населения.

Хотелось бы, чтобы в следующий раз и лидерам мусульманских стран, которые любят выступать с высоких мировых трибун на тему растущей в мире исламофобии, в голову тоже пришла подобная мысль.