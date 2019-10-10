Стрелок, напавший на синагогу в Германии, планировал также напасть на мечеть

Неонацист, убивший двух человек в восточной Германии в среду, первоначально планировал напасть на мечеть, согласно манифесту, который он написал и разместил в интернете.

27-летний Стефан Баллиет попытался войти в синагогу в восточном немецком городе Галле, по-видимому, чтобы совершить массовую стрельбу, но его остановила охрана. Позже он убил женщину на улице, а также мужчину в соседнем турецком ресторане.

«Первоначально я планировал штурмовать мечеть или антифашисткий «культурный» центр, который менее защищен», - заявил он в своем манифесте.

Полиция расследует подлинность манифеста, который включает в себя подробные записи о синагоге и близлежащем еврейском кладбище, а также фотографии различных видов оружия и самодельных взрывчатых веществ, которые он планировал использовать в нападениях.

Неонацистский убийца рассказал, что он преднамеренно выбрал для нападения иудейский праздник Йом Киппур, утверждая, что даже нерелигиозные евреи часто посещают синагогу в этот день.

Экстремист в прямом эфире транслировал атаку с помощью камеры на голове через видеоплатформу Twitch.tv.

Отметим, что пока неизвестны имена жертв. СМИ представляют атаку как исключительно антисемитский акт, хотя был ли евреем человек, убитый в турецком ресторане, до сих пор неясно.

Ну и важно отметить, что меры безопасности, принятые синагогой, позволили избежать большой резни. Это на заметку мечетям в том числе.