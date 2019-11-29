Близок ли Новый Халифат?

В конце прошлой недели на нашем сайте была опубликована большая работа современного исламского мыслителя Овамира Анжума (https://golosislama.com/news.php?id=37591), смысл которой в двух словах заключается, в том, что Халифат не как авантюра, а как что-то более-менее реальное и полезное для мусульман и служащее делу их единства, в наши дни может возникнуть только как Исламский Союз - мусульманский аналог Европейского Союза и НАТО.

На этой же неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган словно пытался иллюстрировать эту мысль.

Во-первых, выступая 27 ноября на экономической секции Организации Исламского Сотрудничества в Стамбуле, он в очередной раз призвал, с одной стороны, дать мусульманскому миру голос при решении проблем, затрагивающих все человечество, а с другой стороны, призвал сам мусульманский мир добиваться того, чтобы с ним считались.

"Не стоит заниматься самообманом. Непостоянные члены Совета Безопасности ООН никак не влияют на процесс принятия решений. Все решения зависят от мнения пяти постоянных членов Совбеза ООН. Против воли этих стран не принимается ни одно решение". Далее, отметив, что среди этих стран нет ни одной мусульманской, он подчеркнул: "Это несправедливо. Нынешний миропорядок был сформирован странами-победителями по итогам Второй мировой войны. Деятельность ООН уже не отвечает современным вызовам".

Что касается самих мусульманских стран, Эрдоган призвал их "поверить в свои силы и строить политику на основе мощи Исламского мира", подчеркнув, что именно отсутствие единства мусульманских стран позволяет манипулировать ими.

Во-вторых, на этой неделе он попытался приблизить идеал единства мусульманских стран на один практический шаг. Так, как мы сегодня писали, Турция подписала соглашения о разного вида соотрудничестве с Правительством Национального Единства Ливии (ПНЕ) как законной властью этой страны (https://golosislama.com/news.php?id=37624). Причем, это соглашение интересно не только тем, с кем оно подписано, но и тем, о чем оно.

Этим соглашением предполагается наличие морской границы между Турцией и Ливией в виде ее восточной части, которая сейчас находится под контролем сил просаудовского, профранцузского и пророссийского генерала Хафтара. Из этого следует, что Анкара, если только она воспринимает это соглашение всерьез, будет пытаться добить Хафтара (https://golosislama.com/news.php?id=36751) как препятствие для реализации своей амбициозной средиземноморской стратегии (https://golosislama.com/news.php?id=36804).

Кстати, в связи с этим подписанным соглашением не можем не поднять в очередной раз еще одну тему, о которой мы писали, и которая тоже касается союза мусульман поверх государственных границ. Подписывая такое соглашение с ПНЕ, которое пытаются скинуть многочисленные игроки руками Хафтара, Анкара явно принимает на себя обязательства поддерживать его. К сожалению, подобных обязательств у нее пока нет в отношении другого ее союзника, в связи с чем надежность его положения вызывает большие сомнения - сирийских повстанцев. Поэтому, мы надеемся, что рано или поздно эта ситуация будет исправлена и такое же соглашение как с ПНЕ Анкара подпишет с аналогичным ему сирийским правительством как законной властью этой страны.

С другой стороны, события, о которых мы тоже писали на этой неделе, в частности, новый виток турецко-эмиратскосаудовского конфликта из-за вышедшего в этих странах антиосманского сериала (https://golosislama.com/news.php?id=37607) не внушают оптимизма относительно перспектив объединения мусульманского мира. Ведь как бы мы ни списывали проблему на антиисламистские режимы в этих странах, их союзниками является значительная часть региона - и почти 100-миллионный Египет, пока им правит нынешняя хунта, и тот же Хафтар в Ливии.

То есть, налицо раскол, который сильно ослабляет позиции мусульманских стран, заставляя их тратить силы на борьбу друг с другом вместо их объединения для решения общемусульманских задач. Кстати, те же ОАЭ и Саудовская Аравия на днях достигли соглашения о создании общей криптовалюты, то есть, мы видим, что интеграция идет в обоих лагерях, но направлена она при этом друг против друга. И пока Исламский мир будут разъедать подобные внутрение конфликты, об Исламском союзе как новом Халифате можно будет только мечтать.