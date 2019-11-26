Война сериалов рискует перерасти в настоящую войну

Выход в свет антиосманского эмиратского сериала "Королевство огня", о предстоящей премьере которого мы писали (https://golosislama.com/news.php?id=37496), оправдал наихудшие ожидания экспертов.

Как оказалось, очернение османов, осуществленное художественными, кинематографическими методами, вызвало куда более живой отклик, чем ранее вызывали соответствующие словесные выпады. Вплоть до угроз войны, и отнюдь не со стороны рядовых кинозрителей...

Так, Ибрагим Карагюль, главный редактор популярного в Турции околовластного СМИ Yeni Şafak написал целую передовицу, начинающуюся следующими словами: "...два этих принца - террористических барона призывают на нас отмщение за "завоевание". Они используют Ислам, Иерусалим, Мекку как разменную монету. Они называют их "Королевством огня". Что ж, тогда вернемся назад в 1517 год, если это нужно. И если вы продолжите эти атаки, новый султан Селим Суровый может появиться".

Напомним, что речь идет об эмиратском сериале, в котором османы изображены как дикие и жестокие захватчики цветущего и цивилизованного мамлюкского султаната. Карагюль, говоря о "двух принцах - террористических баронах", имеет в виду, что за этой атакой на Турцию, которую выставляют как наследника захватчиков, коему требуется отомстить, стоят наследные принцы ОАЭ и КСА Мухаммад ибн Зейд и Мухаммад ибн Салман. И предупреждает, что если они и дальше будут продолжать изображать турок завоевателями арабов, то те могут стать ими снова (турецкий вариант "можем повторить").

В связи с этим надо отметить, что Ибрагим Карагюль - это лицо, вхожее во властный истеблишмент Турции и лично к президенту Эрдогану (см. их фото), ярым апологетом политики которого он является. Человек он, конечно, экстравагантный и склонный к внешним эффектам и преувеличениям, но именно в силу этого часто говорящий о том, о чем думают в соответствующих кругах.

Конечно, на данном этапе подобные сериалы вряд ли спровоцируют на военные действия Турцию, которая крайне осторожно относится к применению военной силы за пределами своих границ. Однако надо понимать одно важное обстоятельство. В отличие от арабских кинематографистов, выбравших в качестве мишени Османов, "заказанных" таким образом правителями ОАЭ и, видимо, КСА, турецкие кинематографисты до сих пор не выбирали своими мишенями этих правителей, их предшественников и их государства.

А ведь в следующий раз они легко это могут сделать... И что не менее важно, найти в этом сочувствие у массы мусульман по всему миру. В том числе арабского, у немалой части которого к этим правителям и режимам есть серьезные счеты. И если такая кинематографическая индоктринация примет системный характер, как знать, не появится ли со временем среди ее потребителей тот, о ком режимы КСА и ОАЭ предупреждает Карагюль...