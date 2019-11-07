Война сериалов и схватка видений

"Голос Ислама" уже писал о важном политическом значении турецких исторических сериалов на османскую тематику и их воздействии на Исламский мир (https://golosislama.com/news.php?id=32554). Неудивительно, что оно было осознано теми, кто воспринимает Турцию как своего геополитического противника. Как неудивительно и то, что противодействовать ей на этом поприще они решили через дискредитацию османского исторического наследия теми же методами, что оно рекламируется.

Так, уже через 10 дней в эфир саудовского телеканала MBC должен выйти сериал под названием "Королевство огня" (Mamlakaat Al-Nar). Его целью заявляется ни больше, ни меньше как "разоблачение тирании османов и их кровавой истории" (https://www.youtube.com/watch?v=md9owk6BxkY)

В качестве иллюстрации этого выбраны деяния и правда достаточно брутальной личности - султана Селима Явуза (Селима Грозного), да помилует его Аллах, а именно уничтожение им "арабского" Мамлюкского султаната в начале XVI века.

Режиссером сериала является британец Питер Вебер, снявший ряд известных западных трилеров, включая "Ганнибал: восхождение".

Конечно, можно было бы в очередной раз посетовать на то, что мусульманские государства тратят ресурсы на борьбу между собой вместо продвижения общей исламской повестки в мире, полном сил, которые хотели бы уничтожить их всех, без разбора. Такая досада была бы справедлива, но давайте посмотрим на эту проблему более глобально.

Османское государство было не просто одним из мусульманских государств со своими плюсами и минусами (а они у него, конечно, были). Это было самое долговечное на данный момент мусульманское государство, причины чего сами по себе требуют осмысления на фоне недолговечности многих других мусульманских государств. Это также было государство, утвердившееся и существовавшее на трех континентах, охватывая десятки стран и народов. И это было государство, которое после падения мусульманского Аль-Андалуса снова вернуло Ислам в Европу, на этот раз гораздо больше прежнего преуспев в его распространении в ней, что породило такой ужас перед ними у местных исламофобов.

Теперь давайте зададимся вопросом - а что этому противопоставляют саудиты? Мамлюкский султанат? При всем уважении перед его заслугами на определенном этапе, в масштабе мировой и общеисламской истории это просто несопоставимые величины. То есть, идея такого противопоставления в выигрышном для авторов сериала ключе может быть только националистической, вот, мол, наше арабское государство, уничтоженное кровожадными турками. Но и такое послание будет выглядеть комично для любого, кто знает историю, и знает, что мамлюки были группировкой сборного иностранного происхождения - тюркского, кавказского и т.д.

Вообще, пора бы признать, что при центральном характере арабского фактора как корневого для последней монотеистической общины (уммы) и роли его языка, гарантирующего сохранность Божественного откровения и шариатских знаний, в политическом отношении он утратил свое значение уже после падения Омейядского халифата. По сути уже восхождение Аббасидов было вызвано тем, что арабы не справлялись с политическим лидерством при том, что арабский язык стал как говорится lingua franca Pax Islamica, то есть, универсальным языком Исламского мира. Далее уже ведущую роль в политических процессах берут на себя группировки иностранного происхождения вроде мамлюков в Аббасидском халифате или мувалядов и сакалиба в андалуском Омейядском, а затем уже и вовсе самостоятельные государства и династии вроде Газневидов, Гуридов, Османов, Сефевидов и т.д.

После того, как Османский халифат рухнул и началась новая волна возрождения исламского самосознания, идущая уже из арабских стран (Египет, Саудовская Аравия и т.д.), стали распространяться идеи, что упадок Исламского мира как раз был связан с тем, что арабы в нем утратили свою лидирующую роль. Но что мы видим по итогам реализации проектов, в основе которых лежали подобные идеи, в частности, по итогам т.н. Арабской весны? Именно арабские страны оказались в наиболее плачевном положении, либо полностью разрушенными и зависящими от внешних игроков, в лучшем случае мусульманских как Турция, либо сохраняющими свое относительное благополучие за счет полной лояльности вообще немусульманским державам и интересам в регионе. На этом фоне наибольшие возможности и наибольшее желание помогать Исламскому миру в целом демонстрируют как раз неарабские страны, в частности, Турция, Пакистан и Малайзия (https://golosislama.com/news.php?id=36933).

В связи с этим надо отметить еще один деликатный момент. Конкретно для мусульманских народов Северной Евразии Османский халифат тоже не был беспроблемным явлением.

К нему есть претензии и у татар с башкирами, в частности, за то, что вместо того, чтобы помогать им сдерживать натиск Московского государства или освободиться от него, когда это еще было возможно, османы рассматривали для себя приоритетными завоевания в Европе, направляя туда основные силы. К нему есть претензии и у кавказцев, а именно за то, что уже ослабленный Османский халифат фактически мешал горцам вести джихад против наступающей Российской империи, в частности, посылая своих представителей, конкурирующих с наибами имама Шамиля, да помилует его Аллах, призывая переселяться к себе горцев и обходясь с ними не самым лучшим образом.

С другой стороны, при всех сложностях во взаимоотношениях с ним, именно в нем у представителей мусульманских народов бывшей Российской империи, изгнанных или выдавленных со своей родины, были наилучшие возможности проявиться и развернуть свои землячества и активность, принося пользу и новой родине, и часто общеисламскому делу. И в этническом отношении, либо в языковом, либо в генетическом, Турция ближе большинству мусульманских народов бывшего СССР, чем арабский мир, а в цивилизационном плане она еще и является наследником той разновидности исламской цивилизации, которая близка новообращенным мусульманам - славянам и европейцам, за счет того, что веками интегрировала их представителей в свое пространство, а некоторым из них помогла состояться как мусульманским народам (босняки, албанцы, помаки, горанцы и т.д.). Поэтому, если уж вставать на такие, чисто эгоистические позиции, то наши симпатии будут отнюдь не на стороне арабских националистов.

Но в целом, конечно, сознательным мусульманам понятно, что надо мыслить более широкими категориями. И при всех претензиях к турецкой практической политике, которая тоже ограничена национализмом, у большинства мусульман самых разных народов и самых разных стран, вдохновляющихся сериалами вроде "Эртугрула" или "Великолепного столетия" как раз возникает то впечатление, что они несут какое-то послание и им, а именно призыв к общим борьбе и победам всех мусульман.

На этом фоне интересно будет посмотреть, какое послание им будут нести антиосманские фильма арабских конкурентов Турции.