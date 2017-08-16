В Турции снимут фильм о создателе современной Боснии

Турецкий государственный телеканал TRT объявил о схемках сериала о жизни и героической борьбе отца-основателя современного боснийского государства Алии Изетбеговича (на фото).

Сериал под названием "Алия" должен будет выйти на экраны к концу этого года. В настоящий момент осуществляются его съемки на территории Боснии и Герцеговины.

В презентации сериала приняли участие генеральный директор TRT Ибрагим Эрен и член президентского совета Боснии и Герцеговины Бакир Иззетбогович.

На эту новость бурно отреагировали сербские шовинисты. В частности, их лидер в Боснии Милорад Додик заявил, что в ответ они снимут сериал, прославляющий военного преступника, палача Сребреннице Радована Караджича.

Сербские шовинисты таким образом пытаются поставить на одну доску Караджича и Изетбеговича, в то время как в отличие от первого последний не был осужден как военный преступник, и на его совести нет преднамеренного избиения мирного населения, подобного Сребреннице.

Так или иначе, ин ша Аллах, сериал выйдет на экраны телевидения, как Турции, так и Боснии, а потом будет переведен и на другие языки.

Надо отметить, что это станет новой вехой в развитии турецкой сериальной индустрии охватывающей мир, потому что в отличие от "Великолепного столетия" или "Эртугрула" ознаменует собой выход за географические и этнические рамки турецкой и тюркской истории на просторы многонационалной (бывшей) Османской империи. А следующим шагом, ин ша Аллах, будут охватываться уже и другие страны Исламского мира или сюжеты, касающиеся мусульман за его пределами (например, Малкольм Икс, Мухаммад Али и т.д.).

Напомним в этой связи, что Алия Изетбегович одновременно был не только боснийским национальным лидером, но одним из деятелей политического Ислама, который еще в 1940 году вступил в организацию "Молодые мусульмане", а в 1970-м написал "Исламскую декларацию". Известно, что он стоял на позициях "Братьев-Мусульман"* и тесно взаимодействовал в Турции со свергнутым секуляристами премьер-министром Неджметдином Эрбаканом и тогдашним мэром Стамбула Таипом Эрдоганом.

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