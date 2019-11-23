Концепция Халифата и его будущее

Редакция "Голоса Ислама" предлагает вниманию читателей перевод на русский язык работы современного исламского мыслителя Овамира Анжума, выполненный командой молодежного проекта "Исламский Союз".
В русскоязычной исламской среде, где взгляды на Халифат сформированы группами, представляющими его в качестве всемирного централизованного государства, в котором должны раствориться все мусульманские страны и народы, работа профессора Анжума может произвести настоящий переворот. В ней он исследует этот вопрос с разных точек зрения, как богословской, так и политической, и предлагает совершенно другое видение Халифата - союза мусульманских стран и народов, призванного содействовать их всеобщему развитию и таким образом возрождению и развитию Исламской цивилизации.
Можно предположить, что не все положения этой работы и не всеми читателями будут приняты в качестве бесспорных, но однозначно можно утверждать, что любому читающему на русском мусульманину, интересующемуся политическими проблемами и перспективами Исламского мира, стоит ознакомиться с ней для расширения своего интеллектуального горизонта.
СОДЕРЖАНИЕ:
Халифат: кому он нужен?
Мечты, прошлое халифата и его будущее
Льющаяся кровь
Абсолютная теократия или же терпимый Исламский союз?
Прошлое: история халифата и его правовая традиция
Четыре исторических модели халифата
Теоретические основы халифата
Халифат - это не наследственная монархия
Потеря халифата
Основывал ли Пророк, мир ему, государство?
Продолжение традиции халифата
День сегодняшний: неудачные попытки построить нацию
Светское богословие государства-нации
Взгляд в будущее