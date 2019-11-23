Редакция "Голоса Ислама" предлагает вниманию читателей перевод на русский язык работы современного исламского мыслителя Овамира Анжума, выполненный командой молодежного проекта "Исламский Союз".

В русскоязычной исламской среде, где взгляды на Халифат сформированы группами, представляющими его в качестве всемирного централизованного государства, в котором должны раствориться все мусульманские страны и народы, работа профессора Анжума может произвести настоящий переворот. В ней он исследует этот вопрос с разных точек зрения, как богословской, так и политической, и предлагает совершенно другое видение Халифата - союза мусульманских стран и народов, призванного содействовать их всеобщему развитию и таким образом возрождению и развитию Исламской цивилизации.

Можно предположить, что не все положения этой работы и не всеми читателями будут приняты в качестве бесспорных, но однозначно можно утверждать, что любому читающему на русском мусульманину, интересующемуся политическими проблемами и перспективами Исламского мира, стоит ознакомиться с ней для расширения своего интеллектуального горизонта.

СОДЕРЖАНИЕ:

Халифат: кому он нужен?

Мечты, прошлое халифата и его будущее

Льющаяся кровь

Абсолютная теократия или же терпимый Исламский союз?

Прошлое: история халифата и его правовая традиция

Четыре исторических модели халифата

Теоретические основы халифата

Халифат - это не наследственная монархия

Потеря халифата

Основывал ли Пророк, мир ему, государство?

Продолжение традиции халифата

День сегодняшний: неудачные попытки построить нацию

Светское богословие государства-нации

Взгляд в будущее

КОНЦЕПЦИЯ ХАЛИФАТА И ЕГО БУДУЩЕЕ (ЧИТАТЬ)